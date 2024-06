Băsescu, după scrutinul cu cinci buletine de vot: "Ce mă încurcă? Am trecut cu petrolierul prin incendiu"

Fostul președinte Traian Băsescu, actual europarlamentar, a votat în dimineața zilei de duminică, 9 iunie, în jurul orei 10.30, la Colegiul Național "Aurel Vlaicu" cin Capitală. Fostul primar al Capitalei a spus că aceasta este o zi în care se decide "cât de funcțională va fi de democrația din România".

Fostul șef al statului a subliniat importanța votului.

"Este ziua în care se stabilește cât de funcțională este democrația în România, Dacă rezultatul va fi dincolo de putere, pentru o opoziție puternică, lucrurile merg bine. Dacă se va crea o discrepanță uriașă între putere și capacitatea opoziției de a crea dezbatere, atunci vom avea stabilitate, acea stabilitate a regimurilor autoritare și nedemocratice", a punctat Băsescu, conform News.ro.

Fostul edil al Capitalei din perioada 2000-2004 spune că nu a fost încurcat de faptul că la acest scrutin, în care au fost comasate alegerile locale și cele europarlamentare, a primit cinci buletine de vot.

"Am făcut lucruri mai grele. Spre exemplu, am trecut cu navă petrolier prin incendiul propriei nave, am trecut prin furtună, am trecut prin zonă de război. Ce mă încurc în cinci buletine de vot?", a declarat Traian Băsescu.