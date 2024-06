Ciolacu nu crede că Toni Greblă trebuie demis de la AEP, după haosul de la vot. „Înțeleg, e greu să pierzi, dar trebuie să existe și demnitate”

Marcel Ciolacu a declarat vineri, 14 iunie, că nu consideră că ar fi nevoie de demisia preşedintelui AEP, Toni Greblă, în urma acuzațiilor de fraudă la vot, dar că va face o evaluare la nivelul prefecturilor în privința alegerilor.

„Nu. Dar domnul Toni Greblă organizează saci pe străzi? Eu înţeleg, e greu să pierzi, dar trebuie să existe şi demnitate în politică”, susţine Ciolacu.

Marcel Ciolacu a fost întrebat, vineri, în conferinţa de presă susţinută după şedinţa conducerii PSD, dacă vor fi luate măsuri după haosul creat prin numărarea voturilor în unele zone, în contextul în care şi preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Toni Greblă, a afirmat că ar trebui schimbată procedura.

”Deja am avut discuţia cu domnul preşedinte. Acum au fost cinci buletine. La funcţia de preşedinte e un singur buletin. La Parlament este de asemenea un singur buletin. Deci este foarte puţin probabil… În schimb, ştiţi că fiecare are anumite responsabilităţi. Facem o analiză la prefecţi, Jandarmeria am văzut că şi-a făcut datoria din plin şi Poliţia Română, nu au fost incidente majore. Primarii, iarăşi, pun la dispoziţie anumite săli. Duceţi-vă la ce a oferit doamna Clotilde (Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 - n.r.) la Sectorul 1. E total strigător la cer, ostentativ făcut, tocmai anticipând că va fi un scandal. Deci, cu alte cuvinte, prefectul de această dată va avea obligaţia să verifice toate aceste locaţii. Va fi o analiză, categoric. Repet, mai ales la nivelul prefecţilor”, a subliniat Ciolacu.

El a spus că nu este nevoie de demisia lui Toni Greblă.

„(...) Nu poţi acum patru ani să spui un lucru şi acum să spui alt lucru, în funcţie de cum ţi-a convenit. Acelaşi lucru e şi cu data alegerilor. Nu poţi să spui un lucru acum câteva luni şi acum alt lucru, dacă vrem ca aceşti tineri şi dumneavoastră, mult mai tineri decât mine, să aveţi o democraţie într-un stat consolidat şi de respect. Prea mult timp s-a mers cu ură, cu diversiune. Uitaţi-vă la ce se întâmplă acum, nu mai creează nicio emoţie negativă, fiindcă românii ştiu adevărul. Ipocrizia cred că la aceste alegeri a luat sfârşit”, a conchis Ciolacu.

Ads