Crin Antonescu: „Harta s-a înroşit după alegeri, dar n-aş vrea să fiu în pielea lui Ciolacu”

Crin Antonescu, fostul președinte al PNL, a declarat în emisiunea lui Marius Tucă, că Partidul Social Democrat a scos un scor uriaș la alegerile din 9 iunie, însă nu ar vrea să fie în locul lui Ciolacu în acest moment.

Fostul lider al liberalilor mai spune că acum se joacă totul sau nimic pentru șeful PSD, Marcel Ciolacu, potrivit epochtimes-romania.com.

„Nimeni n-are motiv să dispere, nimeni n-are motiv să stea liniştit. Harta s-a înroşit. PSD şi-a păstrat judeţele şi a luat încă 5 de la PNL, dar n-aş vrea să fiu, sincer, în pielea lui Marcel Ciolacu. Tocmai pentru că e povara unei victorii care îl duce până cel mai sus, sau îl poate scoate din joc. E greu de văzut ce urmează, e greu de estimat ce o să spună mami şi tati. Nu v-a spus domnul Rareş Bogdan că s-a făcut o căsătorie? Mami şi tati trebuie să spună ceva în continuare. Divorţaţi, mai rămâneţi împreună...”, a spus Antonescu.

Antonescu e de părere că PNL are toate resursele necesare ca să rămână un jucător major pe scena politică.

„Am spus şi acum un an, nu mai tot cântaţi prohodul PNL-ului, că PNL are resurse de toate felurile ca să rămână jucător major pe scena asta. Şi iată că a rămas. Nu sunt toate semnele că merge bine treaba, dar deocamdată... Marele semn bun e că PNL a trecut de un hop care putea să îl coste. Pentru PNL, nu alianţa cu PSD a fost vitală, ci comasarea alegerilor. Adică operaţiunea structurilor de partid pe care PNL le are, ceva mai mici ca ale PSD, dar comparabile cu ordinul de mărime al PSD-ului... operaţiunea acestor structuri prin comasare pentru a salva scorul partidului la europarlamentare. Asta era hopul, el s-a trecut.

Aritmetica e mai puţin importantă. Una peste alta a transmis alegătorilor, opiniei publice, că e în joc, că e unul dintre cele două mari partide ale României şi că se bate la preşedinţie, la postul cel mare. Asta este partea bună a PNL-ului.

În rest, sigur, nu-s atâtea motive de optimism. S-au pierdut 3 judeţe mari, unul printr-o afacere foarte proastă, şi anume Timişul, care e totuşi un fanion al dreptei şi era şi al PNL. Dar astea sunt detalii, pe jocul mare PNL a trecut în etapă următoare, s-a calificat, a rămas în divizia A sau în prima ligă”, adaugă fostul lider PNL.

Ads