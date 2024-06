Rezumatul unui jurnalist cunoscut după ieșirea de la urne. "E mai bine decât să îl las pe altul să aleagă în locul meu oameni de nimic"

Jurnalistul Recorder Alex Nedea spune duminică, 9 iunie, că a vota pentru o opțiune "cât de cât bună" este preferabil situației în care altcineva ar alege în locul lui.

Reporterul a spus că votul a durat în jur de zece minute.

"Tocmai am ieșit de la vot. Ofertă slăbuță. Dar m-am dus 10 minute până la secție și am votat cu cine cred eu că îmi reprezintă cel mai bine valorile. Am găsit pe buletinele de vot fix ce trebuie? Nu. Dar am găsit un cât de cât. Cât de cât e mai bine decât nimic, e mai bine decât să îl las pe altul să aleagă în locul meu oameni de nimic", a scris Alex Nedea pe Facebook.

Și jurnalista Emilia Șercan a scris pe Facebook că a ieșit să voteze "împotriva mafiei, nu doar imobiliare".

Până la ora 12.00, aproape 18% dintre votanți se prezentaseră deja la urne. Peste 53% dintre aceștia sunt din mediul rural, în timp ce 47% este prezența în mediul urban. Conform datelor Autorității Electorale Permanente, în județele Teleorman și Olt prezența la vot depășise pragul de 25% până la ora prânzului.