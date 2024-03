Ponta, „enervat” că nu are cu cine să voteze în București. „Alianța Atotputernică PSD - PNL nu a reușit să propună, nu le-a dat Iohannis în plic numele”

Fostul premier Victor Ponta, actual consilier al premierului Marcel Ciolacu, a transmis sâmbătă, 16 martie, într-o postare pe Facebook, că îl va vota pe Cristian Popescu Piedone dacă va candida la primăria Capitalei.

Ponta spune că nu va vota după linia de partid și critică faptul că mai sunt două luni până la alegeri și coaliția PSD - PNL nu are un candidat.

Postarea integrală a lui Victor Ponta:

„Ca în Caragiale: “și noi cu cine votăm”

Sunt bucureștean de 51 de ani; ca pe toți bucureștenii mă enervează să îmi spună “Partidul” pe cine să votez la Primăria Generală - am destulă minte, informații și orgoliu să decid cu mintea mea! În 2008 “Partidul” mi-a spus să votez pe altcineva- și totuși l-am susținut public pe Sorin Oprescu. În 2012, când era tot o Alianța PSD - PNL că acum, am fost suficient de inteligenți să nu cerem bucureștenilor să voteze pe cineva de la “Partide” - și candidatul independent Oprescu a luat aproape 60% - cel mai mare scor din istorie

Suntem în 2024 și mai sunt puțin peste 2 luni până la Alegerile Locale. Pe Nicușor Dan nu l-am votat și nu-l votez pentru că nu are viziunea și capacitatea de a administra și dezvoltă o capitală europeană (e limitat la proiecte și idei mici și fixe); Marea Alianța Atotputernică PSD - PNL nu a reușit să propună încă un candidat, probabil pentru că nu le-a dat Klaus Iohannis în plic numele (cum au făcut la Lista pentru europarlamentare); scorurile politice ale celor 2 partide nu cred că au relevanță în votul pentru Primarul General, nici măcar pentru Primarii de Sector; prea multă asociere cu un Partid mare chiar încurcă (în București oamenii nu votează cu “ăla de la Putere că altfel nu primim bani” cum se întâmplă în comune și orașele mici și sărace). Un candidat necunoscut (chiar foarte bun profesionist) nu are șanse în 2 luni să fie luat în serios!

Deci Nicușor Dan NU; Alianța Iohannis- PSD - PNL NU; și eu cu cine votez?

A mai rămas Piedone (dacă rezistă la presiuni și chiar candidează - o să vedem ); a fost un primar foarte bun la Sectorul 4 și ulterior la 5; a fost evident o victima politică, un țap ispășitor pentru tragedia de la “Colectiv” ( dacă era incendiul, Doamne Ferește, la Cluj sau la Sibiu, nu era nimeni așa nebun să ceară să îi băgăm la pușcărie pe Boc sau Iohannis); este candidatul “antisistem” cum le place bucureștenilor; are multe părți politice asemănătoare cu Băsescu și Oprescu . Deci eu îl votez și, probabil mulți bucureșteni.

Problema e altă. Dacă rămâne Nicușor Dan Primar știm ce o să fie - dezastrul de până acum . Dacă vine Piedone ce poate să schimbe în structura haotică și nefuncțională a Bucureștiului? Fără sprijin politic - atacat de fanatici și de cei cărora le strică “afacerile”? Răspunsul acesta e mult mai complicat decât “cu cine votăm”!”

Coaliția nu găsește candidat

Liderii coaliţiei de guvernare nu reușesc să găsească un candidat comun pentru Primăria Capitalei.

Joi, înaintea şedinţei de Guvern, premierul Marcel Ciolacu a declarat că liderii coaliţiei de guvernare vor decide cu privire la subiectul candidaturii comune la Primăria Capitalei.

Premierul a precizat că, în cazul în care liderii coaliţiei vor stabili ca PSD şi PNL să meargă cu candidaţi separaţi la alegerile locale pentru funcţia de primar general al Capitalei, atunci PSD o va susţine pe Gabriela Firea, iar PNL pe Sebastian Burduja.

Marcel Ciolacu a subliniat că, în cazul în care decizia va fi un candidat comun, atunci acesta va fi o altă persoană susţinută de PSD şi PNL.

Totodată, premierul a punctat că PSD nu îl susţine pe Cristian Popescu Piedone pentru funcţia de primar general şi, din discuţiile avute cu liderul liberalilor, Nicolae Ciucă, nici PNL nu va susţine o astfel de candidatură.

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, sociologul Vasile Dîncu, afirmă că PSD şi PNL nu au decis asupra unui nume de candidat pentru funcţia de primar al Capitalei, el fiind de părere că ”un candidat independent, care se află undeva între social-democraţi şi liberali, ar fi foarte bun”. Dîncu susţine că ”un PNL-ist sută la sută sau un PSD-ist sută la sută au mai puţine şanse” de a convinge electoratul celuilalt partid. ”Dacă vrem un candidat comun, care să se lupte cu actualele profile care există în acest moment în bătălia pentru Bucureşti, atunci va trebui să fie un proiect total diferit decât ceea ce avem în acest moment în piaţă”, consideră Dîncu.

Dîncu este de părere că un număr mare de bucureşteni ar vota un candidat comun al PSD ”dacă ar fi un candidat care să nu trezească resentimente ideologice”, spunând că ”un PNL-ist sută la sută sau un PSD-ist sută la sută au mai puţine şanse”.

El a precizat însă că nu există un nume pe care coaliţia de guvernare să-l propună în acest sens pentru alegerile locale din acest an, adăugând: ”Până la sfârşitul acestei săptămâni cu siguranţă, pentru că deja expiră termenele şi suntem obligaţi să facem asta”.

”Deocamdată nu avem un nume, deocamdată analizăm, facem proiecte, am terminat un rând de sondaje, mai avem nişte focus grupuri, încercăm, pentru că avem o dificultate şi o spun aici cu sinceritate în faţa telespectatorilor: cele două electorate nu comunică sau comunică foarte puţin. O treime din electorat ar putea să meargă de la un candidat la altul, în funcţie de cine este candidatul comun. Un candidat independent, care se află undeva între social-democraţi şi liberali, ar fi foarte bun pentru asta, pentru că electoratul liberal comunică mai mult cu Nicuşor Dan decât cu un candidat din partea PSD-ului, cum ar fi Gabriela Firea de exemplu. Gabriela Firea este un candidat performant însă, în acelaşi timp, pentru că s-a luptat cu dreapta, cu PNL-ul, are din partea PNL-ului şi a USR-ului un anumit blocaj în aduna electorat în plus în cadrul unei candidaturi comune. Şi atunci, varianta ar fi: ori candidăm separat, fiecare din cele două partide, sau încercăm încă să găsim un candidat comun”, a explicat Vasile Dîncu.

El a spus că sociologii nu încurajează nici candidatura lui Sebastian Burduja şi nici pe cea a Gabrielei Firea, având în vedere modul în care se raportează electoratul la cei doi.

”Noi, sociologii, nu am încuraja acest lucru pentru că am văzut cum are loc transferul de electorat de la un candidat la altul şi ne dăm seama că cei doi candidaţi, Burduja şi Gabriela Firea, comunică mai degrabă cu alte tipuri de electorate dintre candidaturi, adică mai repede am avea legătură între Gabriela Firea şi electoratul unui independent, cum este Popescu Piedone, şi electoratul lui Burduja comunică mai mult cu electoratul lui Nicuşor Dan”, a arătat Vasile Dîncu.

Întrebat dacă apariţia în cursa electorală a lui Cristian Popescu Piedone pune în dificultate candidatura Gabrielei Firea, sociologul a răspuns: ”Într-o anumită măsură, putem presupune că aceste două candidaturi ar intra în competiţie, putem presupune, teoretic, deocamdată nu am avut destul timp să testăm candidatura lui Popescu Piedone”.

Vasile Dîncu a spus că nu se vor mai face noi sondaje de opinie pentru Bucureşti.

”Dacă vrem un candidat comun, care să se lupte cu actualele profile care există în acest moment în bătălia pentru Bucureşti, atunci va trebui să fie un proiect total diferit decât ceea ce avem în acest moment în piaţă, decât tot ce a fost până acuma şi nu ar fi exclus să reuşim să ajungem la concluzie în acest sens”, a susţinut sociologul, care este de părere că bucureştenii vor un primar care să fie ”un model de gospodar” şi care să nu aibă ”ambiţii politice”.

”Ceea nu puteam să obţinem noi, nu puteam să obţinem garanţia că cei testaţi de noi care fie au fost primari, fie sunt primari sau sunt personalităţi au o şansă să unească cele două electorate, să scoată electoratul din capsula ideologică şi să îi adune pe un proiect comun. Aceasta nu era garanţia pe care o aveam. Nu la scoruri ne-am gândit, pentru că scorurile sunt una, sunt scoruri din această perioadă preelectorală, se vor schimba multe pe măsură ce vor intra candidaţii şi partidele în funcţie”, a mai spus Dîncu.

