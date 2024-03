Prefectul județului Olt, acuzat că a strâns ilegal date personale. Șeful PNL Slatina a cerut semnături pentru un referendum de „apă gratis”

Aproape 1.000 de slătineni au semnat o petiție împotriva prefectului județului Olt, Mario De Mezzo, prin care îl acuză că a strâns semnături sub un pretext fals, iar datele strânse vor fi folosite în campania electorală a alegerilor locale.

„Noi, cetățenii preocupați de integritatea și confidențialitatea datelor noastre personale, condamnăm ferm acțiunile ilegale ale prefectului județului Olt, Mario De Mezzo. Recent, acesta a organizat o strângere de semnături sub pretextul unui așa-zis referendum pentru apă gratuită, dar adevăratul scop al acestui demers a fost subtil ascuns: colectarea ilegală a datelor personale ale slătinenilor în scopuri electorale”, începe petiția care se apropie de 1.000 de semnături.

Mario De Mezzo, care este și președinte PNL Slatina, susține ca fiecare gospodărie din oraș să primească lunar, 5 m cubi de apă. Demersul a fost criticat în presa locală din mai multe motive, unul dintre ele fiind că tot slătinenii plătesc pentru „apa gratuită”.

Prefecții pot organiza referendumuri la nivel local, dar în acest caz, strângerea de semnături nu este suficientă. Mai mult, costurile le-ar depăși pe cele ale subvenționării apei promise, scrie Gazeta Noua.

Dacă petiția are succes, prefectul ar putea fi pedepsit pentru strângerea datelor, sub pretextul referendumului, care are dor rol facultativ.

„Considerăm că este inacceptabil ca un reprezentant al autorităților să recurgă la astfel de practici abuzive și manipulative, încălcând astfel drepturile noastre fundamentale la intimitate și protecție a datelor personale. Acțiunile lui Mario De Mezzo reprezintă o încălcare gravă a democrației și a statului de drept. Solicităm demararea unei investigații riguroase asupra acestui caz și tragerii la răspundere a celor implicați în colectarea ilegală a datelor personale ale cetățenilor din Slatina. Cerem, de asemenea, adoptarea unor măsuri legislative și administrative mai stricte pentru protejarea confidențialității și securității datelor personale ale cetățenilor, în conformitate cu standardele europene și internaționale în materie de protecție a datelor”, se arată în petiția publicată pe site-ul petitieonline.com.

