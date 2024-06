Cei trei primari care au fost aleși cu 100% din voturi: ”Am candidat singur, dar am muncit pentru rezultat”

Trei primari din judeţul Buzău au fost aleşi cu un procentaj de 100%, candidând la alegerile locale din data de 9 iunie singuri pe listă.

Cei trei primari au candidat din partea Partidului Social Democrat (PSD). Liviu Bărăgan, candidatul PSD pentru Primăria Vâlcelele a strâns 726 de voturi, Iulian Preda, candidatul PSD pentru Primăria Pardoşi a fost votat de 201 alegători iar Grama Cristache, candidatul social-democrat pentru Primăria Odăile a fost ales cu 307 voturi.

"Nu am avut emoţii dar am muncit pentru rezultatul acesta, Am candidat singur în competiţie. Am avut o prezenţă de 77%, destul de mare. Am strâns 100%...", a declarat, pentru AGERPRES, candidatul pentru Primăria Pardoşi, Iulian Preda.

În comuna Odăile, prezenţa la vot a fost aproximativ egală cu cea din urmă cu 4 ani.

"Am candidat singur, nu a fost alt contracandidat. Am avut o prezenţă în jur de 65%, aproximativ egal cu procentul din 2020. Ne propunem ca bunul Dumnezeu să ne ajute să facem lucruri bune pentru comunitate. Ca şi primar am înregistrat la alegeri de 100%...", a precizat pentru AGERPRES, candidatul pentru Primăria Odăile, Grama Cristache.

La nivelul judeţului Buzău prezenţa la vot a fost de 55,40%.