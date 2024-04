Primar bătăuș, susținut în continuare de PNL după ce a fost filmat cum agresa un cetățean. ”A fost sub imperiul unei mari emoții” VIDEO

Cazul primarului din comuna Spermezeu, cercetat penal după ce a agresat fizic un cetăţean, în luna februarie, va fi discutat în forurile de conducere ale PNL Bistriţa-Năsăud, a declarat joi, 17 aprilie, liderul organizaţiei judeţene, Ioan Turc. Totuși, acestea pare convins că nu va fi luată nicio măsură la adresa primarului din Bistrița-Năsăud cu dosar penal pentru lovire şi alte violenţe. Acesta nu este singurul dosar penal al lui Sorin Hognogi.

Turc spune, în acelaşi timp, că va ţine cont de regretul exprimat public de primarul Sorin Hognogi faţă de acest incident şi de scuzele prezentate de acesta.

„Cazul va fi discutat în forurile de conducere, dar cred că important în asemenea situaţie este să avem un răspuns al instituţiilor abilitate. Am urmărit declaraţia domnului primar Sorin Hognogi, am înţeles că regretă gestul pe care l-a făcut, a fost sub imperiul unei mari emoţii generate de atitudinea omului respectiv, care i-a hărţuit în mod repetat familia. Nu sunt principial de acord cu folosirea forţei, forţa nu este o modalitate de a regla probleme, nu într-o lume civilizată, dar, pe de altă parte, sunt obligat să iau act de scuzele prezentate în spaţiul public de domnul primar Sorin Hognogi”, a declarat preşedintele PNL Bistriţa-Năsăud.

Întrebat dacă acest incident afectează candidatura lui Sorin Hognogi pentru un nou mandat de primar, Turc a răspuns că doar cetăţenii pot da acest răspuns, la vot.

„Din punct de vedere statutar, nu (nu îi este afectată candidatura - n.r.). Din punct de vedere al modului în care cetăţenii se vor raporta la candidatul Sorin Hognogi, ne-o vor spune cetăţenii. Nu avem un cadru statutar în care să facem acest lucru (să îi retragem sprijinul - n.r.)”, a afirmat Ioan Turc.

Primarul comunei Spermezeu, Sorin Hognogi (PNL), este cercetat penal pentru lovire şi alte violenţe, după ce în luna februarie a agresat fizic un cetăţean pe terasa unui bar din localitate.

Incidentul s-a aflat abia după apariţia în spaţiul public, miercuri seara, 17 aprilie, a imaginilor surprinse de o cameră de supraveghere, în care se vede cum primarul vine şi îl loveşte pe bărbatul respectiv, aflat pe terasă.

Sorin Hognogi a recunoscut incidentul şi spune că este pentru prima dată când a agresat fizic pe cineva.

În acelaşi timp, edilul susţine că bărbatul agresat l-ar fi hărţuit şi ameninţat atât pe el, cât şi pe familia lui şi că a depus la rândul său o plângere penală.

„Am fost hărţuit eu şi familia mea de nenumărate ori, şi atunci când a fost vorba de mine nu am avut o problemă, dar când cineva începe să îţi pomenească, să îţi ameninţe familia, soţia şi aşa mai departe, categoric că reacţionezi. Persoana respectivă este o persoană care consumă alcool foarte des, până cade jos, şi regret că am recurs la lucrul ăsta. Am depus şi eu o plângere în sensul acesta, la patru-cinci zile după incidentul respectiv. Plângerea am depus-o dat fiind faptul că a menţionat de nenumărate ori că vine peste mine, am chiar şi mesaje înregistrate că vine peste mine, că mă calcă pe cap, pe mine, familia mea. Persoana este un cetăţean al comunei Spermezeu care nu lucrează, care are pensie de handicap, că e alergic la iarbă verde, cu documentul făcut de undeva de prin Arad. Nu am niciun conflict cu dânsul, eu, personal, n-am avut niciodată. N-am mai dat o palmă în viaţa mea la nimeni”, a declarat Hognogi joi pentru AGERPRES.

Primarul comunei Spermezeu a adăugat că îi pare rău pentru cele întâmplate şi că şi-a cerut scuze faţă de victimă.

Întrebat dacă acest incident îl va determina să nu mai candideze pentru un nou mandat, Sorin Hognogi a spus că este exclus acest lucru.

„Doamne păzeşte! Nu are nicio treabă una cu alta. Exclus. Cetăţenii mă cunosc, am fost ales în 2020 cu 92%. Mă cunosc şi pe mine şi pe individul respectiv, îmi cunosc activitatea administrativă. Voi continua să fac treabă bună pentru comunitate”, a afirmat primarul, aflat la al treilea mandat.

Dosarul penal pentru lovire şi alte violenţe a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Beclean.

Sorin Hognogi mai are un dosar penal, în luna ianuarie a anului trecut fiind trimis în judecată de Direcţia Naţională Anticorupţie, alături de doi angajaţi din primărie, într-o cauză privind obţinerea unor subvenţii de la APIA.