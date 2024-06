Prima dată la vot. Experiența unui tânăr de 18 ani: "Am intrat în cabină tremurând"

Un tânăr de 18 ani, care a votat pentru prima oară la alegerile locale și europarlamentare de duminică, 9 iunie, a descris experiența ca fiind una "extraordinară". Acesta a povestit că s-a prezentat la urne dis-de-dimineață.

Anul acesta, circa un milion de tineri votează pentru prima oară. David, din Cluj-Napoca, a povestit pentru jurnaliștii de la MonitorulCJ că experiența a fost una emoționantă.

"La ora 7 fix am prezentat buletinul pentru a primi buletinele de vot. Am intrat în cabină tremurând. Când am pus ștampila, am văzut că nu e așa greu. Am simțit că eu pot face o schimbare, că eu, la cei 18 ani ai mei, pot să fac ceva. Eu astăzi am făcut ceva ce nu se putea face în România, am făcut ceva pentru care oamenii au murit ca eu să o pot face. Primul vot e extraordinar și sunt 100% sigur că următoarele o să fie la fel", a spus tânărul, potrivit sursei citate.