Burduja dă sfaturi bucureștenilor pentru alegerea următorului primar: „E momentul de minți limpezi”. Fostul candidat PNL a obținut doar 7% la alegerile locale de anul trecut

Președintele PNL București, Sebastian Burduja, afirmă, sâmbătă, în perspectiva alegerilor pentru Primăria Capitalei, că este nevoie de analize clare și corecte, ”de minți limpezi și judecăți lucide”. Pentru a contracara pericolul reprezentat de blocul izolaționist, liberalul propune un candidat unic, indiferent de culoarea politică, astfel încât primarul general să țină direcția către Vest, nu către Est.

”Politica de pe malul Dâmboviței e una aparte. Se spune că de la București se dă semnalul pentru o țară întreagă. Să ne imaginăm că Primăria Generală va fi câștigată de blocul izolaționist, ceea ce devine probabil, dacă partidele din arcul de guvernare iau decizii bazate pe orgolii, nu pe rațiune. Ce urmează apoi pentru România (cel târziu) din 2028? E ușor de anticipat: prăpastia”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, Sebastian Burduja.

Președintele PNL București afirmă că ”e momentul, acum mai mult ca oricând, de minți limpezi și judecăți lucide”.

”Sondaje de opinie clare, iar candidatul cu cea mai mare credibilitate, indiferent de culoare, să intre în cursă cu o bază de pornire de 25-35%. PNL București își dorește o administrație liberală la Capitală și avem încredere că putem propune variante bune pentru bucureșteni. Dar nu am dus niciodată și nu vom duce lupte de orgolii mărunte, pentru că miza este prea mare. Suntem gata să discutăm deschis, cu cifrele pe masă”, a mai transmis liberalul.

Acesta apreciază că ”totul ține de o logică elementară”.

”Vrem un primar general care să țină direcția corectă, către Vest, nu către Est, pentru București și pentru România. Nu ne permitem fragmentarea votului în fața pericolului existențial izolaționist. Cerem corectitudine, deci analize bazate pe date, nu pe impresii sau preferințe personale. E nevoie de soluții pentru Capitală, un oraș cu probleme tot mai complexe. Le putem găsi și implementa doar împreună, într-o largă majoritate”, afirmă Burduja.

Acesta face apel către toți cei implicați pentru a găsi un consens.

”Până acum, logica bunului simț a funcționat la nivelul majorității PNL-PSD-USR în Consiliul General. Nu e întotdeauna simplu, dar am reușit să facem lucrurile să meargă înainte. Suntem condamnați să facem asta și pe mai departe și să venim în fața bucureștenilor cu opțiunea rațională. Politica nu înseamnă funcții, ci răspunderi. Întâia dintre ele este să acționăm pentru binele celor pe care vrem să îi reprezentăm. Să luăm aminte: «Lipsa de înțelegere e prostie. Lipsa de rațiune e nebunie» (Schopenhauer)”, a mai transmis președintele PNL București.

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat, vineri seară, că susține o candidatură comună pentru Primăria București.

”Va fi important să avem o candidatură comună pe partea dreaptă și astea sunt discuții pe care le ducem acum cu partenerii de la PNL”, a spus Fritz, la Digi 24.

Postul de primar general a rămas vacant, după ce primarul Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale.

Reamintim că, în urma alegerilor locale de anul trecut, Nicușor Dan a obținut un nou mandat la Primăria Capitalei, cu 48,3% din voturi, urmat de Gabriela Firea (PSD) cu 22,34%, Cristian Popescu Piedone cu 15,26%, iar Sebastian Burduja a ocupat abia al patrulea loc, cu 7,5%.

Fostul ministru al Energiei a devenit apoi ținta unui val de ironii, întrucât cu doar 5 zile înainte de alegeri anunța că este pe locul al doilea în sondaje, la numai 0,2% distanță de Nicușor Dan.

