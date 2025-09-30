Alegeri locale București: Data scrutinului, ajunsă în presă pe surse. Coaliția se grăbește brusc cu organizarea

Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea fi organizate pe 23 noiembrie, iar decizia finală urmează să fie luată săptămâna viitoare în cadrul Coaliției.

Potrivit acelorași surse, citate de Digi 24, există mai multe scenarii aflate în discuție în interiorul coaliției guvernamentale, iar opțiunile variază de la o candidatură comună a PSD, PNL și USR, până la candidaturi separate care ar putea produce tensiuni între partide și chiar pune în pericol stabilitatea Executivului.

Coaliția analizează datele din sondaje pentru a găsi un candidat comun care să se confrunte în bătălia electorală cu candidatul suveranist. Acest scenariu le-ar putea garanta victoria celor din Coaliție pe data de 23 noiembrie, dacă ar fi să ajungă la un acord. Și asta ar putea garanta și continuarea Guvernului în această formulă din prezent.

Dar, în momentul de față, nu toată lumea din Coaliție ar fi de acord cu această variantă, potrivit sursei citate.

Sursele politice afirmă că săptămâna viitoare urmează negocieri la nivelul Coaliției pentru stabilirea datei și a formulei de candidatură, iar rezultatul acelor discuții va stabili dacă partidele vor merge unite sau separate în competiția pentru Primăria Capitalei.

