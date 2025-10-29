AUR şi-a lansat candidatul la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău. "Singurul care îl poate învinge pe Marcel Ciolacu"

AUR şi-a prezentat oficial miercuri, 29 octombrie, candidatul pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău în persoana lui Ştefăniţă Avramescu, despre care preşedintele AUR, George Simion, a afirmat că este ”singurul candidat care îl poate învinge pe Marcel Ciolacu”.

La eveniment au participat liderul partidului, George Simion, prim-vicepreşedintele Mugur Mihăescu, alături de parlamentari şi susţinători ai formaţiunii.

În deschiderea conferinţei, George Simion a subliniat importanţa competiţiei electorale din Buzău.

”Nu este vorba doar de Buzău, este vorba de demnitatea ţării, de revenirea la democraţie, de ruşinea pe care o avem cu toţii după anularea alegerilor din decembrie 2024”, a declarat liderul AUR, George Simion, adăugând că formaţiunea ”merge la luptă cu singurul candidat care îl poate învinge pe Marcel Ciolacu”.

Ştefăniţă Avramescu a vorbit despre necesitatea unei schimbări profunde în judeţul său natal.

”Sunt născut în Buzău, crescut în Buzău şi ceea ce îmi doresc este ca Buzăul să se schimbe. Dar să se schimbe moral. Avem nevoie de un Buzău care să se însănătoşească, de o economie sănătoasă, de un sistem de sănătate care să acorde cu adevărat asistenţă medicală şi de o educaţie sănătoasă”, a afirmat Avrămescu.

Ads

Candidatul AUR a criticat lipsa investiţiilor şi declinul economic al judeţului.

”De 36 de ani, Buzău este condus de aceeaşi clasă politică – PSD, PNL, PDL – fără niciun rezultat. În loc să se dezvolte, judeţul a luat-o în jos. E vremea ca lucrurile să se schimbe”, a mai declarat candidatul AUR.

George Simion a reluat atacurile la adresa lui Marcel Ciolacu, pe care îl consideră ”principalul vinovat pentru situaţia în care a ajuns judeţul şi România”.

”Marcel Ciolacu este omul care a provocat deficit bugetar uriaş şi a fost implicat în anularea alegerilor. Nu mai trăim într-o ţară unde primează decenţa şi onoarea, dar la Buzău avem şansa să schimbăm asta”, a spus Simion.

În încheiere, Mugur Mihăescu a pledat pentru susţinerea lui Avramescu, într-un discurs cu accente ironice

”Sunt sigur 100% că dacă Ştefan Avramescu va fi ales, nu vor veni ruşii, Buzăul nu va ieşi din Uniunea Europeană şi nu se va prăbuşi leul local că probabil aveti aici şi un leu local sau covrigul, nu se va prăbuşi covrigul. Singura lor şansă este să vă sperie. Dar Ştefan poate aprinde scânteia unei revoluţii morale, exact cum Timişoara a aprins scânteia din ’89”, a afirmat Mugur Mihăescu.

Ştefăniţă-Alin Avrămescu este deputat de Prahova.

Ads