Încă un rival pentru Marcel Ciolacu la președinția CJ Buzău. Reprezintă AUR și e deputat de Prahova

Organizaţia Judeţeană a AUR Buzău urmeaază să îşi anunţe, miercuri, candidatul pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău la alegerile din 7 decembrie. Reprezentantul AUR care va intra în luptă cu social-democratul Marcel Ciolacu şi cu independentul Silviu Iordache este Ştefăniţă-Alin Avrămescu, actual deputat de Prahova.

Ştefăniţă-Alin Avrămescu este fratele lui Gabriel Avrămescu, actual vicepreşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), fost prefect de Galaţi, fost deputat PNL şi fost preşedinte al organizaţiei liberale Buzău.

Detaliile privind candidatură lui Avrămescu urmează să fie prezentate miercuri, însă surse politice susţin că acesta propune o ”viziune nouă pentru dezvoltarea judeţului”, urmând să se poziţioneze ca o alternativă la actuala conducere PSD a Consiliului Judeţean Buzău.

În ultimele zile, la nivelul judeţului Buzău, se desfăşoară un amplu studiu sociologic realizat de o firmă din Cluj, care include numeroase întrebări despre Marcel Ciolacu şi gradul de încredere de care se bucură fostul premier.

În chestionar, respondenţii sunt invitaţi să îşi exprime preferinţa electorală între Marcel Ciolacu şi alţi potenţiali candidaţi, printre care actualul vicepreşedinte al CJ Buzău, Adrian Petre, liberalul Viorel Dobre – actual subprefect al judeţului, Ştefăniţă-Alin Avrămescu, precum şi fostul vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, Felix Rache.

Ads