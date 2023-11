Cine se autopropune candidat PNL la Primăria Capitalei: „Nu m-am dat înapoi de la nicio bătălie electorală”

Noul preşedintele interimar al PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, a declarat, luni, în legătură cu posibilitatea de a fi candidat al partidului la Primăria Capitalei, că niciodată nu s-a dat înapoi de la nicio bătălie electorală, susţinând că niciun bucureştean nu poate fi mulţumit de modul cum a administrat Capitala Nicuşor Dan.

"Aşa cum ştiţi, Partidul Naţional Liberal i-a trasat în februarie anul curent un decalog domnului primar general şi el viza, nu agenda Partidului Naţional Liberal, ci agenda bucureştenilor: termoficarea oraşului, proiectele europene, stadiul marilor proiecte, de la pasajul Ghica, până la Prelungirea Ghencea şi celelalte aspecte, spaţiile verzi, Parcul Cişmigiu, Parcul Herăstrău.

A avut şase luni, domnul primar Nicuşor Dan a răspuns. Evaluăm în cadrul echipei cât de bine s-a descurcat, dar eu cred că, dacă îl întrebaţi şi pe dânsul 'Eşti mulţumit de cum arată oraşul ăsta pe care îl administrezi de nişte ani de zile?', răspunsul onest nu poate să fie decât că nu este mulţumit, cum nu este niciun bucureştean mulţumit", a spus Burduja, întrebat în legătură cu posibilitatea candidaturii sale la Primăria Capitalei din partea PNL şi cum rămâne cu cu Nicuşor Dan.

El a afirmat că nu s-a bătut niciodată pentru funcţii, dar nu s-a dat niciodată înapoi de la provocări.

"Niciodată nu m-am dat înapoi de la nicio bătălie electorală. Şi când a fost să merg la Neamţ, unde n-aveam nicio şansă să candidez la Parlament în 2016, am făcut lucrul acesta şi o să vă spun, chiar dacă n-am reuşit atunci să intru în Parlament, acele patru luni de zile în care am vorbit zi de zi cu mii şi mii de români au fost o experienţă extraordinară. (...) Nu m-am bătut niciodată după funcţii, dar nu m-am dat niciodată înapoi de la provocări", a adăugat Burduja.

Întrebat dacă în şedinţa conducerii PNL, liderul partidului, Nicolae Ciucă, a spus că i-a făcut o ofertă lui Nicuşor Dan de a intra în PNL, Sebastian Burduja a răspuns: "Să ştiţi că încă n-am mers la Modrogan 22 ca preşedinte al filialei Bucureşti şi nu-mi amintesc să fi văzut vreodată vreo adeziune a domnului Nicuşor Dan la Partidul Naţional Liberal".

"Nu putem discuta de o candidatură a cuiva care nu este membru al Partidului Naţional Liberal din partea Partidului Naţional Liberal. (...) Trebuie să întrebaţi în altă parte, eu ce vă pot spune este că, din perspectiva mea, atât timp cât suntem prin noi înşine şi avem unii dintre cei mai performanţi sau cei mai performanţi aleşi locali din ţară şi nu de ieri, ci de multe cicluri electorale, cu siguranţă avem datoria să venim în faţa celei mai importante comunităţi ca putere economică cu o ofertă proprie", a explicat Burduja.

Bucureştiul, mai dezvoltat decât alte capitale europene

Întrebat ce poziţie ocupă în sondaje şi dacă are şanse la Primăria Capitalei, el a susţinut că "sondajele pot arăta eventual o poză în timp", iar testul final este la vot. Burduja s-a declarat convins că PNL va alege cea mai bună opţiune pentru Primăria Generală a Capitalei.

"Sunt convins că Partidul Naţional Liberal la Bucureşti are toate şansele şi întreg potenţialul de a fi pe primul loc şi vom stabili aceste ţinte în perioada imediat următoare. Noi nu intrăm în nicio bătălie cu mentalitatea de a fi pe un alt loc decât pe locul întâi", a transmis liderul liberal. Potrivit acestuia, Bucureştiul este un oraş mai dezvoltat decât alte capitale europene, însă este "cel mai prost administrat".

"În plan politic, Bucureştiul dă semnalul pentru o ţară întreagă, inclusiv pentru Partidul Naţional Liberal. În plan economic, Bucureştiul este principalul motor de dezvoltare pentru România şi ştim că, împreună cu zona limitrofă, înseamnă jumătate din PIB-ul României, din tot ceea ce se produce în România. Ştim, totodată, că acest municipiu are nevoie de soluţii liberale, are nevoie de dezvoltare, are nevoie să respire, are nevoie să iasă din starea de paralizie în care se regăseşte de ani şi ani de zile, fie din cauze legate de corupţie, fie din cauze legate de nepăsare sau cauze legate de pură incompetenţă.

Bucureştiul, pe toate datele europene, este un oraş mai dezvoltat decât Madrid, Berlin, Copenhaga, Amsterdam şi orice altă capitală din centrul şi estul Europei şi are cel mai mare ritm de creştere. Tot pe datele europene, pe indicele de calitate a administraţiei publice, Bucureştiul este ultimul. Deci, este cel mai prost administrat oraş capitală din Uniunea Europeană. Asta este realitatea de astăzi", a menţionat Burduja.

În opinia sa, PNL trebuie să meargă în alegerile din Capitală sub deviza "Prin noi înşine".