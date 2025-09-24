Fraudă masivă pregătită pentru alegerile din Moldova. Buletine de vot gata ștampilate pe un partid pro-rus, găsite într-o tipografie din Chișinău

Polițiștii din Republica Moldova au găsit, într-o tipografie din Chișinău, buletine de vot gata ștampilate.

Acestea aveau aplicată ștampila în căsuța cu sigla unui partid pro-rus care are candidați la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Tipăriturile au fost ridicate în vederea anchetei, scrie antena3.ro.

Mai multe persoane sunt audiate în prezent în acest caz, iar autoritățile vor decide dacă și care dintre ele vor fi arestate.

Potrivit anchetatorilor, datele sugerează o legătură între cei care au fabricat aceste buletine și partidul pro-rus care urma să beneficieze de pe urma infracțiunii de fraudă electorală, mai scrie sursa citată.

Cazul descoperit de autoritățile de la Chișinău pare a fi o exemplificare a așa-numitei metode "Caruselul", numită așa de premierul moldovean Dorin Recean.

Ce este metoda "Caruselul"

Metoda "Caruselul" este simplă și ușor de aplicat. Ea presupune ca mai mulți alegători, cărora li s-au promis bani, să se prezinte la secții, să ridice un buletin de vot de la membrii secțiilor, iar în cabina de vot să substituie exemplarul ridicat cu cel gata ștampilat și să-l introducă în urnă pe acesta din urmă.

Ads