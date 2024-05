Maia Sandu va avea un oponent puternic la prezidențialele din octombrie. I-a fost cândva aliat și susținător

Andrei Năstase, care a fost cândva unul dintre aliaţii şi susţinătorii preşedintei Maia Sandu, a anunţat că va candida, în calitate de independent, la alegerile prezidenţiale din 20 octombrie din Republica Moldova.

Întrebat într-o emisiune televizată dacă urmează să revină în politică şi dacă intenţionează să candideze la alegerile prezidenţiale din toamna acestui an, Năstase, fondator al Platformei Demnitate şi Adevăr (DA) a declarat:

"Nu aş mai fi ieşit în spaţiul public dacă în Republica Moldova lucrurile ar fi mers bine. (…) Urmare a mai multor discuţii purtate în ţară şi în străinătate, şi culminate cu întâlnirea pe care am avut-o duminică cu mai mulţi simpatizanţi şi susţinători ai mei, am decis că voi candida la alegerile prezidenţiale din acest an ca şi independent. Bineînţeles, nu fără suportul tuturor celor care au fost alături de mine pe parcursul anilor, suportul celor care au rămas dezamăgiţi de guvernarea actuală", relatează NewsMaker.

Andrei Năstase şi-a început activitatea publică în calitate de fondator şi lider al Platformei Civice "Demnitate şi Adevăr", preluând ştafeta mişcării protestatare din 2015. A participat la alegerile din 2016 pentru funcţia de preşedinte al Republicii Moldova, dar s-a retras în favoarea candidatului comun al forţelor politice anti-oligarhice, Maia Sandu.

În 2018 a câştigat alegerile pentru funcţia de primar general al municipiului Chişinău, dar rezultatele alegerilor au fost invalidate pe motiv că şi-ar fi făcut campanie electorală în ziua alegerilor.

A devenit ulterior unul dintre liderii Mişcării de Rezistenţă ACUM.

Năstase a fost şi ministru al Afacerilor Interne, iar ulterior consilier în Consiliul Municipal Chişinău (CMC).

