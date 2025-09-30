Maia Sandu: Nu am mesaje pentru Putin

Moldova se va mișca rapid pe calea aderării la UE, în pofida agresivității Rusiei care vrea să blocheze acest proces. Este declarația președintei Maia Sandu după victoria PAS la alegerile parlamentare de duminică.

Întrebată ce mesaj i-ar transmite lui Vladimir Putin după aceste alegeri, ea a spus că „integrarea europeană este decizia moldovenilor și nu e treaba Federației Ruse. Fiecare își vede de treburile lui. Nu am nici un mesaj” pentru Putin.

Șefa statului a mulțumit cetățenilor pentru că au dat dovadă de unitate și a spus că „victoria nu este a unui singur partid, ci victoria țării. Și această victorie trebuie să o folosim pentru binele tuturor cetățenilor, indiferent pentru cine au votat. Trebuie să rămânem la fel de uniți și în efortul nostru de zi cu zi de dezvoltare a Moldovei. Unitatea noastră ne va proteja în aceste timpuri grele și ne va ajuta să realizăm mai repede și mai bine programele de dezvoltare a țării”, a menționat Maia Sandu.

Potrivit ei, votul de duminică din cadrul alegerilor parlamentare este un mandat puternic pentru procesul de aderare la UE. „În aceste alegeri, am văzut că atât societatea, cât și instituțiile statului au devenit mai reziliente. Dar mai avem încă mult de lucru. Niciodată un scrutin nu trebuie să se mai desfășoare sub asemenea amenințări. Și aici cel mai important lucru e reforma justiției. În democrație, societatea funcționează după lege, iar legea trebuie să fie aplicată în raport cu fiecare. Trebuie să eliminăm definitiv acest fenomen rușinos de cumpărare a voturilor, în primul rând asigurându-ne că toți cei care au organizat aceste scheme și au momit oamenii în aceste capcane sunt pedepsiți conform legii. Iar partidele politice trebuie să respecte exemplar prevederile legii cu privire la finanțare - un element esențial al procesului democratic veritabil. Iar abaterile trebuie sancționate. Lupta cu dezinformarea e mai dificilă, dar trebuie să căutăm și aici soluții”, a spus șefa statului.

„Revoluția” de jumătate de oră a lui Dodon

Pe de altă parte, Blocul „Patriotic” a organizat luni un protest modest în fața Parlamentului de la Chișinău. Igor Dodon, unul dintre liderii blocului, a spus că nu recunoaște rezultatele alegerilor de duminică și că a depus mai multe contestații la Comisia Electorală Centrală.

La fel ca la alegerile prezidențiale din 2024, Dodon a acuzat din nou diaspora că s-a implicat în votul de duminică și că „a furat victoria” stângii. El a ținut să sublinieze că PAS a obținut pe teritoriul țării 44%, iar forțele de opoziție – 49%. „Vă bucurați degeaba. Poporul nu e mulțumit”, le-a spus Dodon învingătorilor din PAS.

Peste aproximativ 30 de minute de la începerea protestului, vicepreședintele PSRM, Vlad Bătrîncea, a îndemnat oamenii să meargă acasă și să rămână „la legătură”. În timpul protestului, un bărbat a scandat „Slavă Ucrainei”. Contramanifestantul a fost scos din mijlocul protestatarilor de către forțele de ordine.

CEC: Alegerile s-au desfășurat liber și corect

Și președinta Comisiei Electorale Centrale, Angela Caraman, a susținut o conferință de presă. Ea a spus că alegerile parlamentare de duminică s-au desfășurat într-o manieră liberă, fără incidente majore. „Aceste alegeri s-au desfășurat într-un context complex, marcat de dificultăți și provocări la adresa statului de drept. Prin aplicarea legii, prin reacția promptă a instituțiilor și prin comunicarea transparentă cu cetățenii, cu societatea, am asigurat ca scrutinul din 28 septembrie să se desfășoare în condiții legale și sigure”, a menționat președinta CEC.

Conform rezultatelor scrutinului, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 50,20% sau 792.557 din voturile exprimate. În noul parlament mai acced: Blocul „Patriotic” cu 24,18% din voturi, Blocul „Alternativa” – cu 7,96%, Partidul Nostru – cu 6,2% și Partidul „Democrația Acasă” – cu 5,6%.

Asta înseamnă: 55 de mandate (majoritate) pentru PAS. Blocul „Patriotic” ar urma să dețină 26 de mandate, Blocul „Alternativa” – 8 mandate, iar Partidul Nostru și Partidul „Democrația Acasă” – câte șase mandate.

