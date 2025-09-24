Moscova acuză Chișinăul că restricționează dreptul la vot prin deschiderea a doar două secții de votare în Rusia

Moscova a estimat miercuri, 24 septembrie, că la alegerile parlamentare ce au loc duminică în Republica Moldova vocea diasporei moldovene din Rusia nu se va putea face auzită, întrucât dreptul ei la vot va fi limitat prin organizarea unui număr prea mic de secții de votare, consemnează agenția EFE.

'Știm că acea parte a populației care susține direcția occidentală a țării va avea ocazia să-și exprime opinia la alegeri și să-și exercite dreptul la vot. Știm de asemenea că acelei părți a populației care este favorabilă dezvoltării unor bune relații, inclusiv cu țara noastră, i se va nega în mare măsură dreptul la vot', a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la conferința sa de presă zilnică.

Declarația sa face referire la deschiderea de către autoritățile din Republica Moldova a numai două secții de votare în Rusia, la fel cum s-a procedat și la alegerile prezidențiale de anul trecut, câștigate de președinta pro-UE Maia Sandu datorită voturilor diasporei din vestul Europei.

Rusia estimează la aproximativ jumătate de milion numărul cetățenilor moldoveni aflați în această țară și a criticat deja organizarea a numai două secții de votare, precum și reducerea secțiilor de votare în regiunea separatistă Transnistria.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a ținut să adauge referitor la aceste critici exprimate de Moscova că 'nu este vorba despre faptul că Rusia ar încerca să exercite vreo influență, ci despre nemulțumirea unei mari părți a populației moldovene întrucât nu i se dă dreptul să-și exprime opinia'.

Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a susținut marți într-o analiză publicată pe website-ul său că state membre ale NATO 'concentrează unități ale forțelor lor armate în România în apropierea granițelor Republicii Moldova' pentru o eventuală intervenție la cererea președintei Maia Sandu în cazul în care 'falsificarea grosolană a rezultatelor alegerilor pe care o pregătesc Bruxelles-ul și Chișinăul îi va determina pe cetățenii moldoveni disperați să iasă în stradă pentru a-și apăra drepturile'.

Printr-o asemenea intervenție, adaugă serviciul rus de spionaj, 'forțe armate ale statelor europene vor trebui să forțeze cetățenii moldoveni să se resemneze cu o dictatură prezentată ca o eurodemocrație', întrucât 'birocrații europeni de la Bruxelles sunt deciși să mențină (Republica) Moldova pe calea politicilor rusofobe'.

Guvernul de la Chișinău a catalogat drept intoxicări aceste acuzații. Ele 'au un singur obiectiv: să intimideze lumea și să submineze încrederea în drumul european de dezvoltare a țării', a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului R. Moldova, Daniel Vodă.

'Peste 100 de moldoveni au fost pregătiți în Serbia de instructori ruși în tactici violente împotriva poliției și folosirea armelor de foc', misiunea lor fiind 'organizarea de violențe pre- și post-electorale', a afirmat consilierul pentru securitate națională al președintei Maia Sandu, Stanislav Secrieru, conform căruia '74 de indivizi au fost arestați și cooperează cu autoritățile'.

De partea sa, opoziția afirmă că acțiunile forțelor de securitate au vizat politicieni critici la adresa guvernului președintei pro-europene Maia Sandu. Autoritățile urmăresc intimidarea și reducerea la tăcere a criticilor pentru a asigura victoria formațiunii de guvernământ Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), a afirmat fostul președinte socialist Igor Dodon.

Președinta Maia Sandu, care a descris scrutinul de duminică drept cel mai important din istoria țării, spune că Rusia urmărește să influențeze rezultatul pentru a readuce Republica Moldova în sfera sa de influență.

'Kremlinul aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului, dar și în afara țării. Oamenii sunt intoxicați zilnic cu zeci de minciuni. Sute de persoane sunt plătite pentru ca să provoace dezordine, violență și să sperie lumea', a susținut luni într-un discurs Maia Sandu, a cărei formațiune, deși este cotată în sondaje cu puțin peste 20% din intențiile de vot, are totuși șanse să formeze o coaliție de guvernare după alegerile care au și o mare miză geopolitică.

