România riscă un vecin ostil. Analist: „Narativele AUR sunt corelate perfect cu cele ale partidelor pro-ruse din Moldova”

Consultantul politic Cristian Hrițuc, cu experiență în campanii electorale din România și Republica Moldova, spune că propaganda politică internă și regională poate influența securitatea României. Într-o analiză recentă, înainte de alegerile parlamentare din Moldova care vor avea loc pe 28 septembrie, analistul a punctat asupra faptului că AUR atacă forțele pro-europene din țara vecină și că mesajele sunt perfect corelate cu narativele partidelor pro-ruse de la Chișinău.

„În iunie am scris o analiză pentru IPN Moldova în care descriam ce s-ar întâmpla dacă în Moldova ar ajunge forțele pro-ruse la putere. Azi, propaganda AUR atacă forțele pro-europene de dincolo de Prut din ce în ce mai puternic. Când vine vorba de narative, sunt corelate perfect cu cele ale partidelor pro-ruse din Moldova. Bine, ei se coordonează și pe mijloacele tactice. După ce Putin a ”testat” spațiul NATO, trimițând cele 19 drone în Polonia, este foarte clar că s-a mai depășit un prag, iar rușii vor fi mai curajoși dacă Moldova pică”, a scris Cristian Hrițuc pe Facebook.

„Moscova urmărește să încercuiască Kievul ca într-un clește”

Consultantul politic a explicat că analiza este relevantă pentru publicul român și pentru cei care se întreabă de ce trebuie sprijinită Moldova. „Analiza pe care am făcut-o este deja mai utilă publicului român și celor care se întreabă de ce trebuie ajutată Moldova. Dacă nu simți nimic pentru spațiul de acolo, măcar trebuie să gândești pragmatic, pentru securitatea României. Pentru că situația este extrem de îngrijorătoare, pun mai jos un mic fragment și restul în comentarii: Republica Moldova ar deveni, în scurt timp, un stat ostil Ucrainei și României. Este cunoscut obiectivul Federației Ruse în războiul din Ucraina. Moscova urmărește să încercuiască Kievul ca într-un clește. Faptul că Maia Sandu a făcut publice informații despre intenția aducerii a 10.000 de soldați ruși în Transnistria arată cât de mare este îngrijorarea”, a mai spus Cristian Hrițuc.

„România ar avea un stat vecin instabil, aliat strategic al Rusiei”

Analistul menționează că sprijinul pentru Moldova și consolidarea flancului estic al NATO nu mai sunt doar chestiuni politice, ci o necesitate strategică pentru protejarea României și a întregii regiuni.

„Rușii își doresc cucerirea Odesei, iar deschiderea unui nou front – aducerea de trupe în vestul Ucrainei, adică în Transnistria – ar spori considerabil șansele de reușită. Republica Moldova ar fi introdusă în postura de agresor, ar deveni un nou Belarus, chiar dacă Maia Sandu ar rămâne în funcția de președinte. Istoria ne arată că președintele moldovean poate fi suspendat temporar, astfel încât președintele Parlamentului să semneze în locul său documentele necesare. România ar avea un stat vecin instabil, aliat strategic al Rusiei, la granița estică a Uniunii Europene și a NATO – cu o creștere semnificativă a riscurilor și un potențial ridicat de intensificare a războiului hibrid”, a mai spus Cristian Hrițuc.

