România riscă un vecin ostil. Analist: „Narativele AUR sunt corelate perfect cu cele ale partidelor pro-ruse din Moldova”

Autor: Monica Vasilescu
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 19:28
725 citiri
România riscă un vecin ostil. Analist: „Narativele AUR sunt corelate perfect cu cele ale partidelor pro-ruse din Moldova”
George Simion, președintele AUR FOTO Hepta

Consultantul politic Cristian Hrițuc, cu experiență în campanii electorale din România și Republica Moldova, spune că propaganda politică internă și regională poate influența securitatea României. Într-o analiză recentă, înainte de alegerile parlamentare din Moldova care vor avea loc pe 28 septembrie, analistul a punctat asupra faptului că AUR atacă forțele pro-europene din țara vecină și că mesajele sunt perfect corelate cu narativele partidelor pro-ruse de la Chișinău.

„În iunie am scris o analiză pentru IPN Moldova în care descriam ce s-ar întâmpla dacă în Moldova ar ajunge forțele pro-ruse la putere. Azi, propaganda AUR atacă forțele pro-europene de dincolo de Prut din ce în ce mai puternic. Când vine vorba de narative, sunt corelate perfect cu cele ale partidelor pro-ruse din Moldova. Bine, ei se coordonează și pe mijloacele tactice. După ce Putin a ”testat” spațiul NATO, trimițând cele 19 drone în Polonia, este foarte clar că s-a mai depășit un prag, iar rușii vor fi mai curajoși dacă Moldova pică”, a scris Cristian Hrițuc pe Facebook.

„Moscova urmărește să încercuiască Kievul ca într-un clește”

Consultantul politic a explicat că analiza este relevantă pentru publicul român și pentru cei care se întreabă de ce trebuie sprijinită Moldova. „Analiza pe care am făcut-o este deja mai utilă publicului român și celor care se întreabă de ce trebuie ajutată Moldova. Dacă nu simți nimic pentru spațiul de acolo, măcar trebuie să gândești pragmatic, pentru securitatea României. Pentru că situația este extrem de îngrijorătoare, pun mai jos un mic fragment și restul în comentarii: Republica Moldova ar deveni, în scurt timp, un stat ostil Ucrainei și României. Este cunoscut obiectivul Federației Ruse în războiul din Ucraina. Moscova urmărește să încercuiască Kievul ca într-un clește. Faptul că Maia Sandu a făcut publice informații despre intenția aducerii a 10.000 de soldați ruși în Transnistria arată cât de mare este îngrijorarea”, a mai spus Cristian Hrițuc.

„România ar avea un stat vecin instabil, aliat strategic al Rusiei”

Analistul menționează că sprijinul pentru Moldova și consolidarea flancului estic al NATO nu mai sunt doar chestiuni politice, ci o necesitate strategică pentru protejarea României și a întregii regiuni.

„Rușii își doresc cucerirea Odesei, iar deschiderea unui nou front – aducerea de trupe în vestul Ucrainei, adică în Transnistria – ar spori considerabil șansele de reușită. Republica Moldova ar fi introdusă în postura de agresor, ar deveni un nou Belarus, chiar dacă Maia Sandu ar rămâne în funcția de președinte. Istoria ne arată că președintele moldovean poate fi suspendat temporar, astfel încât președintele Parlamentului să semneze în locul său documentele necesare. România ar avea un stat vecin instabil, aliat strategic al Rusiei, la granița estică a Uniunii Europene și a NATO – cu o creștere semnificativă a riscurilor și un potențial ridicat de intensificare a războiului hibrid”, a mai spus Cristian Hrițuc.

Ursula von der Leyen, mesaj de solidaritate pentru România, în contextul tensiunilor cu Rusia: „O încălcare flagrantă a suveranității UE”
Ursula von der Leyen, mesaj de solidaritate pentru România, în contextul tensiunilor cu Rusia: „O încălcare flagrantă a suveranității UE”
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a transmis duminică, 14 septembrie, un mesaj de solidaritate cu România, după ce spaţiul aerian al ţării a fost încălcat de o dronă...
Ambasadorul Rusiei, convocat din nou la MAE după ce o dronă a intrat în România. „Linia roșie” comunicată Moscovei
Ambasadorul Rusiei, convocat din nou la MAE după ce o dronă a intrat în România. „Linia roșie” comunicată Moscovei
Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat din nou, duminică, 14 septembrie, la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), în urma incidentului de sâmbătă seară,...
#alegeri Moldova, #aur, #partide, #Rusia, #Cristian Hrituc, #Mesaje , #Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Marco Rubio avertizeaza: Daca va fi dovedit ca dronele rusesti au patruns intentionat in Polonia, conflictul va escalada
a1.ro
Iti mai aduci aminte de Cristi din Banat, artistul care facea furori cu piesa "Ca o apa cristalina"? Cat de schimbat e in prezent
DigiSport.ro
I-au gasit inlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi dupa infrangerea cu Juventus

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. România riscă un vecin ostil. Analist: „Narativele AUR sunt corelate perfect cu cele ale partidelor pro-ruse din Moldova”
  2. CNA va solicita președintelui Nicușor Dan să introducă educația media în strategia privind securitatea națională. „Suntem vulnerabili”
  3. Alertă după pătrunderea dronei rusești în spațiul NATO. Vicepreședintele Parlamentului European a propus ca România să găzduiască Hubul European de Securitate la Marea Neagră
  4. Avertismentul lui Vasile Dîncu, după ce România a accesat 16,6 miliarde din fondul SAFE: „Nu înseamnă cadouri de la Bruxelles, ci împrumuturi. Și ele trebuie returnate”
  5. Guvernul, criticat din interior. Lider PSD: „Ar crește riscul ca un milion de români să ajungă în sărăcie”
  6. George Simion, prezent la mitingul extremei drepte, la Londra: „Un omagiu pentru Charlie Kirk” VIDEO/FOTO
  7. Ponta, critici după anunțul ministrului Apărării privind împrumutul de 17 miliarde de euro: „Nu știu dacă tinerii 'frumoși și liberi' o să fie fericiți să dea acești bani înapoi”
  8. Un nou scandal în coaliție din cauza încetării plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. Budăi "Ar fi o catastrofă pentru cetățenii cu venituri mici"
  9. "Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!" Avertismentul sumbru al lui Traian Băsescu
  10. Ionuț Moșteanu: „Rusia ne-a provocat. România poate doborî dronele rusești care intră în spațiul nostru aerian”