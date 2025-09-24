Nicuşor Dan îi îndeamnă pe cetăţenii moldoveni din România să meargă la vot duminică. "De votul vostru depinde viitorul familiilor voastre, al Basarabiei" VIDEO

Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 21:14
Maia Sandu și Nicușor Dan FOTO Facebook/Maia Sandu

Preşedintele Nicuşor Dan îi îndeamnă pe cetăţenii moldoveni care se află în România să meargă, duminică, 28 septembrie, la vot pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova, şeful statului precizând că acest scrutin reprezintă un moment crucial pentru viitorul lor şi al Basarabiei.

Nicuşor Dan scrie pe Facebook că legătura dintre România şi Republica Moldova nu este doar una istorică, ci este ”o legătură vie, construită în fiecare zi prin oameni, familii şi valori comune”.

Potrivit şefului statului, alegerile parlamentare din Republica Moldova care vor avea loc, duminică, reprezintă un moment crucial pentru viitorul cetăţenilor săi.

”Dragi basarabeni care trăiţi, munciţi, învăţaţi în România, veţi fi tot timpul bine primiţi aici şi respectaţi. Ştiu însă că rădăcinile voastre au rămas dincolo de Prut şi duminică e un moment decisiv, esenţial, pentru Moldova, sunt alegerile parlamentare. Vă invit pe toţi să mergeţi la vot. De votul vostru depinde viitorul vostru, al familiilor voastre, al Basarabiei”, le-a transmis pe Facebook preşedintele Nicuşor Dan cetăţenilor moldoveni care se află în România.

Totodată, şeful statului român aminteşte că pe teritoriul României vor fi organizate 23 de secţii de votare, în 14 oraşe, lista completă a secţiilor de votare fiind disponibilă pe pagina ambasadei Republicii Moldova la Bucureşti.

