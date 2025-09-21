Moldova, alegeri între Est și Vest: poate intra în lagărul lui Putin. Ce înseamnă o victorie pro-rusă la graniță: „Va primi trupe ruse. O înaintare a Rusiei spre România” – Cum este folosită rețeaua AUR

Pe 28 septembrie 2025, în Republica Moldova se vor desfășura alegerile parlamentare ordinare, în urma cărora vor fi aleși 101 deputați. Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puțin o treime dintre alegătorii înscriși în listele electorale. Accesul în Parlament este condiționat de atingerea pragului electoral stabilit de legislație: 5% pentru partidele politice, 7% pentru blocurile electorale și 2% pentru candidații independenți.

Alegerile au loc într-un context politic vulnerabil, marcat de dezinformare online, discurs de ură și influență externă, iar observatorii internaționali avertizează asupra riscurilor mari de corupere a alegătorilor, în special în rândul celor din diaspora. În ultimele zile, autoritățile moldovene au desfășurat noi percheziții și arestări pentru a combate ingerința rusească în procesul electoral. Poliția a anunțat că a destructurat o schemă prin care oligarhul fugar la Moscova, Ilan Șor, finanța propaganda pro-rusă printr-o firmă de construcții și o companie petrolieră. Au fost vizate și sediile unor televiziuni controlate de rețeaua Șor, acolo unde au fost identificate tranzacții fictive menite să sprijine campanii de dezinformare în Republica Moldova.

Cristian Hrițuc - consultant politic cu experiență în campaniile electorale din România și Republica Moldova a vorbit, într-o analiză complexă pentru Ziare.com, despre faptul că aceste alegeri reprezintă un test major pentru reziliența instituțiilor democratice și pentru capacitatea Moldovei de a rezista presiunilor externe.

Miza alegerilor: între influența Rusiei și familia europeană: „Moldova poate intra în lagărul lui Putin pentru 50 de ani de aici încolo”

Republica Moldova este la răscruce, între est şi vest, iar alegerile parlamentare de peste câteva zile decid viitorul. Întrebat cum crede că va arăta rezultatul și dacă balanța va fi înclinată de diaspora, Cristian Hrițuc a spus că situația actuală este mult mai tensionată decât în alegerile precedente. Războiul din Ucraina, proximitatea Moscovei și interesele strategice asupra aeroportului și benzinăriilor din Chișinău transformă scrutinul într-unul cu miză enormă.

„Votul din această toamnă este extrem de important și poate miza lui este una mult mai mare acum, când este un război în Ucraina, când Moscova își dorește să aibă control total la Chișinău și când toată lumea e într-o schimbare profundă. Moldova poate intra în lagărul lui Putin pentru 50 de ani de aici încolo sau poate spera la o aderare în familia europeană după ce își rezolvă cerințele impuse.

Dacă până acum, alegerile din Chișinău se țineau într-un context politic mult mai relaxat, iar Moscova era mai departe fizic de granițe, acum Putin are nevoie de aeroportul din Chișinău, are nevoie de benzinăriile din Moldova, are nevoie să își mărească trupele din Transnistria pentru a încerca să prindă Ucraina ca într-un clește”, a spus Cristian Hrițuc în analiza sa pentru Ziare.com.

Balanța va fi înclinată de diaspora? Factorii de incertitudine

Diaspora moldoveană a influențat mereu rezultatele alegerilor, dar de această dată impactul său ar putea fi limitat, consideră consultantul Cristian Hrițuc.

„Diaspora întotdeauna înclină balanța în alegerile din Moldova. Dar, de data aceasta este mult mai greu. Ar trebui să existe o prezență mult mai mare decât a fost în prezidențiale pentru a compensa scorul existent pe teritoriul moldovean, ceea ce, teoretic e imposibil. Alegerile parlamentare au o miză mult mai mică decât alegerile prezidențiale în mentalul oamenilor și de aceea nu sunt foarte optimist. Mai există un calcul pe care poți să îl faci. În alegerile prezidențiale din turul unu, forțele adverse ale Maiei Sandu au luat un scor de 30%. Aceasta e o bază, un potențial de vot pentru adversarii PAS de azi.

Sunt 4 elemente care mă fac să fiu sceptic când vorbim de rezultatul acestor alegeri. 30-35% indeciși. Un procent enorm înainte cu 10 zile de alegeri. Prezența multor partide cu orientare de dreapta sau candidați independenți cu discurs de dreapta care ”ciupesc” procente din scorul PAS și nemulțumirea extrem de mare pe toate problemele de agendă pe care le are cetățeanul.

Al patrulea factor care e extrem de impredictibil: rețeaua Shor din extern. După ani de zile de observare a spațiului moldovean, după ce am văzut modul de acțiune al oligarhului, sunt sigur că Shor va încerca să cumpere voturi în diaspora. Va încerca să diminueze plusul pe care îl poate aduce diaspora în contul PAS. De aceea, probabil se va activa o întreagă rețea pe teritoriul UE, care în ziua votului va încerca să ofere bani pentru un vot dat în favoarea unui candidat nominalizat de SHOR. Acest lucru poate fi blocat doar de către autoritățile statelor membre UE, dar depinde de capacitatea lor de informații, de capacitatea lor de reacții.

Pe 29 septembrie am putea să avem PAS pe primul loc, dar fără posibilitatea de a forma o majoritate parlamentară. Va trebui să facă o alianță, un deal politic. Acum sunt izolați. Dacă vor avea maturitatea necesară și vor avea și cu cine să facă acest târg, atunci s-ar putea să continue o guvernare pro europeană la Chișinău. Mult mai fragilă, mult mai diluată, dar decât una pro rusă total, mai degrabă una hibridă”, a menționat Cristian Hrițuc pentru Ziare.com.

Descinderi pentru finanțări ilegale. Cât de mult se lasă oamenii influențați?

Autoritățile moldovene continuă să lupte împotriva ingerinței externe în campania electorală. În ultimele zile au fost efectuate descinderi și arestări în cadrul unor anchete privind finanțări ilegale și propagandă pro-rusă, însă bătălia se dă cu un „inamic cu resurse imense”, punctează Cristian Hrițuc.

„Autoritățile moldovene și-au făcut treaba și au demonstrat că pot sta în picioare. Se luptă cu un inamic cu resurse imense și nu e o luptă simplă. Ei trebuie să rămână în stare ”de asediu” lupta se va da și în ziua votului și în perioada următoare. Lucrurile în Moldova se vor liniști un pic abia după formarea unui nou guvern. Până atunci, vor fi tulburări, încercări de influențare, presiuni. Moscova va uza de fiecare mijloc tactic din războiul hibrid”, a expus Cristian Hrițuc pentru Ziare.com.

Implicarea AUR în alegerile moldovenești

Întrebat despre posibila implicare a partidului lui George Simion, Cristian Hrițuc a afirmat că rețeaua AUR este folosită de forțele pro-ruse din Moldova, mai ales în diaspora. Consultantul subliniază că AUR are o capacitate mai mare de acțiune în UE decât pe teritoriul Moldovei, unde procentul lor ar fi redus.

„AUR lucrează pentru forțele pro-ruse din Moldova. Asta deja a fost dovedit nu doar de declarațiile lui Simion, ci și de fapte ale membrilor AUR. Ei pot contribui foarte mult la votul din diaspora moldoveană. Nu m-ar mira dacă auzim că reprezentanții diaspora AUR lucrează mână în mână cu partidele pro ruse pentru un vot împotriva PAS. Capacitatea AUR e mai mare pe teritoriul UE decât pe teritoriul moldovean. Acolo nu vor lua mai mult de 1%. Ei pot produce mai mult rău folosind oamenii lor să îi convingă pe cei din diaspora moldoveană, ajutând rețeaua SHOR.

AUR s-a organizat bine și în alegerile prezidențiale din România. În diaspora au funcționat rețele întregi de oameni care au contractat microbuze, mașini pentru a duce oamenii la vot. Au fost și alte stimulente. E greu să controlezi și să stopezi aceste acțiuni pe teritoriul altor state și liderii AUR știu asta. Eu văd și posibilă și probabilă o acțiune a AUR și în Italia și în Spania, acolo unde sunt comunități mari de moldoveni în favoarea partidelor pro-ruse. De la transportat oameni și până la stimulat un vot anti-PAS”, a mai explicat Cristian Hrițuc pentru Ziare.com.

Ce ar însemna pentru România o victorie a pro-rușilor?

Analistul politic a explicat consecințele regionale ale unei victorii pro-ruse în Moldova și consideră că un eventual succes al partidelor putiniste ar însemna un stat ostil la granița României și ar putea deschide calea prezenței trupelor ruse pe teritoriul moldovean, ceea ce reprezintă, practic, o înaintare a influenței Rusiei spre România.

„Ar însemna un stat ostil la granița, ar putea însemna un stat care va primi trupe ruse pe teritoriul său. O înaintare a Rusiei spre România”, a încheiat Cristian Hrițuc analiza pentru Ziare.com.

