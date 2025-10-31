Cine este Rob Jetten, primul homosexual pe cale să devină premier al Olandei. „Uneori, în politică, lucrurile pot deveni o nebunie”

Rob Jetten, liderul partidului liberal de centru D66, ar putea deveni cel mai tânăr și primul prim-ministru declarat homosexual al Olandei. Cu 98% din voturi numărate, D66 este în frunte, la egalitate cu Partidul pentru Libertate (PVV) al lui Geert Wilders. Ambele partide au obținut 26 de locuri în Parlamentul Olandei.

Rezultatul alegerilor de miercuri este prea strâns pentru a fi prezis, Jetten concurând cu populistul anti-islam Geert Wilders pentru cele mai multe locuri în parlament. Totuși, după ce toate partidele au declarat că nu se vor alia cu PVV, este aproape sigur că Jetten va deveni premier.

Politica olandeză este de așa natură încât confirmarea nu va veni decât peste săptămâni sau chiar luni. Dar, după alegerile generale în care partidul liberal-progresist D66 al lui Jetten a obținut câștiguri uriașe, el pare aproape sigur că va fi următorul prim-ministru al Olandei.

Adresându-se miercuri seară unei mulțimi extaziate de susținători, Jetten a declarat că susținerea partidului său pro-european și pro-climă a marcat sfârșitul controlului extremei drepte asupra politicii olandeze - și a arătat restului Europei că centrul poate rezista.

„Am întors pagina cu [Geert] Wilders”, a spus el în timp ce mulțimile fluturau steagul olandez. Partidele principale, a adăugat el, au dovedit că este „posibil să învingem mișcarea populistă și extrema dreaptă”.

Ads

Campania electorală

Jetten, poreclit anterior „Robot Jetten” pentru comunicarea sa prea puțin spontană, și-a transformat imaginea publică printr-o campanie electorală pozitivă, care a propulsat partidul social-liberal D66 de pe locul cinci în vârful politicii olandeze în mai puțin de doi ani.

Fost ministru pentru Climă în mandatul lui Mark Rutte, a cucerit alegătorii cu mesajul său inspirat de sloganul lui Barack Obama „Yes We Can” („Da, putem”), reinterpretat în olandeză ca „Het kan wel” („Este posibil”).

Niciun alt lider politic nu a ocupat atât de mult timp la televiziuni în timpul campaniei ca Jetten, iar zâmbetul și mesajul său vesel au rezonat cu alegătorii, în timp ce rivalii săi uneori s-au chinuit, scrie BBC.

Când Wilders și-a anulat o apariție din cauza temerilor legate de securitate, Rob Jetten a profitat de moment și i-a luat locul. A apărut chiar și într-un concurs TV înregistrat cu luni în urmă, intitulat „Cea mai inteligentă persoană”.

Ads

În campanie Jetten a participat la emisiuni de televiziune și dezbateri, concentrându-se pe probleme precum coeziunea socială, criza locuințelor și gestionarea imigrației. El a promis că va construi zece orașe noi și 100.000 de locuințe pe an, simplificând în același timp birocrația. Pe frontul migrației, liderul D66 a propus consolidarea programelor de integrare și eficientizarea sistemului de azil, promițând că „merele stricate vor fi eliminate din sistem”.

Mesajele sale în campanie au contrastat puternic cu Wilders, pe care l-a acuzat că „seamănă dezbinare”.

„Întotdeauna am crezut că are talentul necesar”, a spus Frank van der Endt, președintele comitetului național de talente al D66, într-o seară plină de bucurie cu 700 de activiști la Leiden.

Căderea Guvernului

>

Primul guvern național în care Wilders, liderul partidului populist de extremă dreapta, Freedom (PVV), se afla în centrul puterii s-a prăbușit după doar 11 luni. Wilders a oprit o dispută legată de planurile sale draconice anti-imigrație, pe care cei trei parteneri ai săi le-au descris ca fiind improvizate și „super-iresponsabile”.

Ads

Experiența pare să se fi dovedit a fi o lecție salutară pentru unii dintre susținătorii săi, numărul de locuri ale PVV scăzând aparent de la 37 la 26 – același cu cel al lui Jetten în D66.

Dar D66 a rămas neatins de implicarea în coaliția eșuată de 11 luni a lui Wilders, în mare parte pentru că Jetten a avut rezultate slabe la ultimele alegeri din 2023. Guvernul s-a prăbușit în iunie anul trecut, când partidul lui Wilders a demisionat în urma unei dispute privind migrația.

Întrucât toate celelalte partide principale au exclus orice colaborare cu Wilders, oricare dintre D66 și PVV va ieși învingător, pare aproape sigur că Jetten va deveni prim-ministru.

„Adresându-se susținătorilor după rezultate, Jetten a declarat: „Milioane de olandezi au ales o politică pozitivă, orientată spre viitor. D66 este acum un partid mic și mare, iar noi suntem pregătiți să lucrăm împreună pentru un guvern stabil și ambițios”.

Viața privată

Dacă partidul său ajunge în frunte, Rob Jetten ar putea deveni primul prim-ministru al Olandei care și-a declarat homosexualitatea.

Ads

Un autoproclamat pasionat de politică în copilărie, tânărul Jetten a crescut într-un orășel din provincia Brabant din sudul țării și a făcut coming out când era mic.

Jetten nu și-a făcut viața privată parte din identitatea politică, dar în urmă cu cinci ani a postat un videoclip în care citea cu voce tare o listă lungă de mesaje homofobe de pe telefonul său, pentru a demonstra de ce o zi internațională împotriva homofobiei era importantă.

Jetten este acum logodit cu jucătorul de hochei argentinian, Nicolás Keenan, și urmează să se căsătorească anul viitor.

Intrarea pe scena politică

A fost un susținător timpuriu al partidului centrist D66, care se descrie ca fiind un partid progresist și social-liberal, iar oficialii i-au observat curând potențialul.

După câțiva ani de lucru pentru rețeaua feroviară olandeză ProRail, Jetten a fost ales parlamentar în 2017 și a avut câteva experiențe timpurii ca lider înainte de a servi sub conducerea prim-ministrului Mark Rutte, care a ocupat funcția de ministru al climei.

Ads

Dar nu totul a mers bine în cariera lui Jetten.

Un coleg parlamentar s-a plâns că a fost „insistent” în privința climei, iar ambițiile sale mari ca ministru au fost zădărnicite când invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia a dus la creșterea prețurilor la energie.

El a condus campania dezastruoasă a D66 în 2023, când partidul a obținut doar nouă locuri, la doi ani după ce predecesoarea sa, Sigrid Kaag, a obținut locul doi după Rutte.

Jetten nu era încă la fel de fluent în fața camerelor de filmat. Unele apariții în mass-media pe care le-a dat au fost criticate ca fiind plictisitoare, iar un critic l-a etichetat „Robot Jetten”.

„Robot Jetten va fi prim-ministru!” i-a spus un reporter neîncrezător, miercuri seară, când succesul său a devenit evident.

„Uneori, în politică, lucrurile pot deveni o nebunie”, a răspuns Jetten cu un zâmbet larg.

Cei care îl cunosc bine pe Jetten spun că este „adevăratul” – un optimist autentic care nu se teme de o dezbatere dificilă și un pragmatist cu picioarele pe pământ, care poate uni o scenă politică fragmentată.

Ads