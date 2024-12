Răspunsul Călin Georgescu la întrebările jurnaliștilor: ”În ce direcție o să ajungă România dacă ajungeți președinte”, ”Cât costă un microcip” VIDEO

Candidatul independent la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu a mers duminică, 1 decembrie alături de soţia lui, la o secţie amenajată la o şcoală din localitatea ilfoveană Mogoşoaia, pentru a vota. Printre întrebările care i-au fost adresate s-a numărat și ”cât costă un microcip”.

Câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale, Călin Georgescu a refuzat să răspundă întrebărilor puse de ziariști, după ce și-a exprimat votul. Printre ele s-au numărat "În ce direcție o să ajungă România dacă o să ajungeți președinte, după declarațiile dvs controversate despre NATO și UE?", "Cât costă un microcip?", "Așa veți face și dacă veți ajunge președinte?", potrivit Antena 3 CNN.

Acesta s-a urcat în mașină alături de soție, fără ca măcar să schițeze vreun gest.

"La mulţi ani, România! Astăzi am votat pentru ca binele să învingă răul, am votat pentru pace, nu pentru război, am votat pentru respect, pentru responsabilitate politică totală dedicată total neamului românesc. Am votat pentru România, alături de România, întotdeauna pentru România", a fost singuru mesaj declarat de Călin Georgescu.

