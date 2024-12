Călin Georgescu, după ieșirea de la urne. „Am votat ca binele să învingă răul”

Câștigătorul primului tur, Călin Georgescu, a votat duminică, 1 decembrie, pentru alegerile parlamentare.

Candidatul independent a votat în jurul orei 8.00, la o secție de votare din localitatea ilfoveană Mogoșoaia.

„La mulți ani România! Astăzi am votat pentru ca binele să învingă răul. Am votat pentru pace, nu pentru război. Am votat pentru respect, pentru responsabilitate politică totală, dedicată total neamului românesc. Am votat pentru România, alături de România, întotdeauna pentru România”, a declarat acesta.

Acesta nu a răspuns întrebărilor jurnaliștilor.

Până la acea oră, aproape 426.000 de alegători se prezentaseră deja la urne, însemnând o prezență de 2,37%.

Alegerile pentru următorul legislativ vin în contextul în care în această seară Biroul Electoral Central ar putea anunța rezultatul renumărării voturilor de la primul tur al alegerilor prezidențiale.

