Marcel Ciolacu după parlamentare: ”Este cât se poate de corect ca primul om politic cu care să port o discuţie să fie Ilie Bolojan”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, 2 decembrie, că i se pare corect ca primul om politic cu care trebuie să poarte o discuţie este preşedintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, deoarece încă există un Guvern al coaliţiei PSD PNL, care, după votul de duminica trecută, nu mai are o majoritate parlamentară.

"Noi ne asumăm acest rol de liant în acest moment şi consider că este cât se poate de corect ca primul om politic cu care să port o discuţie să fie domnul Ilie Bolojan, deoarece încă avem un Guvern al coaliţiei PSD PNL, care în acest moment, după votul din 1 decembrie, acest Guvern nu mai are o majoritate exprimată şi prin vot, un lucru care aduce anumite schimbări şi corect este ca eu în perioada următoare să am o discuţie cu domnul Bolojan", a spus Ciolacu după şedinţa Consiliului Politic Naţional al PSD.

El a menţionat că va vorbi cu Ilie Bolojan "despre prezent şi nu despre viitor".

"Dacă domnul Bolojan şi eu vom avea un mandat de a discuta şi despre viitor, o să vorbim şi despre viitor", a afirmat Ciolacu.

Întrebat de ce nu anunţă, aşa cum a făcut PNL, pe care din cei doi candidaţi susţine PSD în turul 2 al alegerilor prezidenţiale, Ciolacu a spus: "Vă reamintesc că PNL a făcut un îndemn să îl voteze pe domnul Ciucă, cum şi PSD a făcut un îndemn să îl voteze pe Ciolacu. Proprii votanţi de la locale, cu regret vă spun, nu m-au votat nici pe mine, nici pe domnul Ciucă. Acest lucru totuşi trebuie să ne răspundă la anumite întrebări, la anumite lucruri care s-au întâmplat în societate. Nu ne aflăm în fata unui astfel de demers. Eu cred că românii în acest moment au dat un cartonaş galben întregii clase politice şi cred că românii ştiu mai bine ce este mai bine pentru ei".

Marcel Ciolacu a menţionat că, personal, îşi doreşte ca România să continue dezvoltarea şi drumul european.

"Nu puteţi, după un an şi şapte luni, după ce săptămâna trecută am fost la noul secretar general NATO, am fost la preşedinta Parlamentului European, după ce am adus intrarea României în spaţiul Schengen, vă rog frumos cu respectul cuvenit să nu îndrăzniţi să îmi puneţi mie şi PSD sub semn de întrebare apartenenţa mea la valorile europene. Fiindcă această apartenenţă este clară şi în ceea ce priveşte partidul, şi în ceea ce mă priveşte pe mine. Nu mă împingeţi să fac aceeaşi greşeală pe care am mai făcut-o săptămâna trecută, fiindcă nu o voi face, fiindcă românii mi-au arătat că ei decid pentru ei, nu eu decid cum trebuie să facă ei. Eu am înţeles răspunsul românilor şi îl respect. Ce am declarat este un respect faţă de români, nu că eu decid", a precizat Ciolacu.

