Reacția lui Marcel Ciolacu despre refuzul PNL de a face o coaliție cu PSD, după alegeri

Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat luni, la Paris, că dacă dorim stabilitate, această coaliţie ar trebui să continue să fie, cumva, pe aşteptările românilor, el acuzând campania PNL plină de atacuri personale, de atacuri la familie, de minciuni.

Premierul Ciolacu a fost întrebat la Paris despre declaraţiile liderilor PNL privind refuzul de a face o guvernare cu PSD, după alegeri.

„O să vă răspund cât se poate de sincer, mai ales că vin de la Biserică, şi mai ales că sâmbătă mi se pare că a fost şi sâmbăta morţilor. Din punctul meu de vedere, şi nu spun cu niciun interes de partid sau de alegeri, această coaliţie a funcţionat în parametrii cumva aşteptaţi de români. Întotdeauna este loc şi de mai bine, întotdeauna se putea mai mult. Dar, ţinând cont de cum am preluat această guvernare, împreună cu Partidul Naţional Liberal, într-o criză socială, după 8 luni de guvernare de dreapta dezastruoasă, cu cea mai mare mortalitate excesivă, după pandemie, după criza energetică, după bâlbâielile cu energia şi cu preţul la energie, după zeci de aşteptări ale românilor, eu cred, şi am văzut, de fapt (...) că această coaliţie a fost votată cu 50 plus unul la o listă comună de europarlamentari, a spus premierul.

Ciolacu a acuzat o „campanie plină de mizerie şi de minciuni".

„Unii dintre noi au considerat că trebuie să facă o altfel de campanie, plină de mizerie, de minciuni - am mai auzit una, că desfiinţează PSD-ul Anghel Saligny - este decizia domniilor lor. Dar eu vă spun că, dacă dorim stabilitate în România, dacă dorim să implementăm tot ce avem în PNRR (..) această coaliţie ar trebui să continue să fie, cumva, pe aşteptările românilor. Mai ales că ştim tot contextul şi am învăţat cu toţii urgenţele şi priorităţile actului de guvernare, a precizat Ciolacu.

„Eu îmi permit să spun acest lucru. Poate domnul Ciucă nu îşi permite şi crede că cu această campanie, plină de atacuri personale, plină de atacuri la familie, plină de minciuni, va aduce un scor mai bun partidului pe care îl reprezintă? Eu nu cred. Dar adevărul o să-l aflăm foarte curând. Pe data de 24, pe data de 1 şi pe data de 8", a mai arătat Marcel Ciolacu.

