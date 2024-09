„Diana Şoşoacă nu va intra în Parlament la noile alegeri. Vă garantez”. Senatorul Claudiu Târziu nu-i dă nicio șansă președintei SOS

Claudiu Târziu, europarlamentar AUR, a declarat, miercuri, 18 septembrie, că garantează că Diana Şoşoacă nu va intra în Parlament. Târziu a precizat că Şoşoacă a fost ajutată să intre în Parlamentul European de către cei de la guvernare, în special de PSD. El a arătat că nici partidul lui Terheş nu va intra în Parlament, după ce şi-a anunţat candidatura la prezidenţiale cu un nou partid.

Claudiu Târziu a declarat în emisiunea România Politică de la Prima News că Diana Şoşoacă nu va reuşi să intre în Parlament, la alegeri.

”Eu vă garantez că nu va intra în Parlament. Dacă a fost ajutată să intre în Parlamentul European, şi a fost ajutată de către cei de la guvernare, în special de cei de la PSD, asta e cert şi ironic, 5,03, adică fix cât i-a lipsit PMP-ului în 2020 să intre în Parlament. Astfel de manevre ne scot din sfera democraţiei şi ne bagă într-o zonă sulfuroasă, pe care ar trebui să o amendăm”, a spus Claudiu Târziu.

El a precizat că dovezile sunt în teren. ”Uitaţi-vă câte organizaţii are partidul respectivei doamne care, altminteri, este cinstită şi spune: particul acesta sunt eu, fără mine nu există partidul. Deci clar”, a comentat el.

Târziu a fost întrebat şi despre anunţul lui Cristian Terheş de a candida la alegerile prezidenţiale din partea altui partid, după ce a fost cap de lista la AUR la europarlamentare.

”Noi, venind aici ca o delegaţie întreagă, formată din 6 persoane, incluzându-l şi pe dânsul, am căutat să obţinem poziţii în anumite comisii, inclusiv pentru domnul Terheş, cât mai bune şi am reuşit lucrul acesta, considerându-l parte a echipei. Nu am bănuit că se va ajunge la o astfel de ruptură, cu atât mai mult cu cât în discuţiile pe care le-am purtat, domnia sa era foarte conştient de cât de greu te poţi impune în calitatea aceasta de candidat la prezidenţiale într-o postură care să îţi dea o şansă de victorie”, a spus Târziu.

Despre motivul rupturii acestuia de AUR, Claudiu Târziu a arătat că l-a întrebat pe Terheş şi acesta i-a zis că are datoria să lupte pentru partidul lui şi pentru polul pe care vrea să îl creeze în jurul partidului lui.

”Consideră că electoratul căruia i se adresează e diferit de cel al AUR şi că separat pot lua mai multe voturi decât împreună”, a adăugat Târziu, precizând că acest argument nu stă în picioare şi se va vedea în rezultatul votului.

”Nici domnul Terheş nu va intra în Parlamentul României, partidul său”, a mai spus Târziu.

