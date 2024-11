După eșecul la prezidențiale consemnat de către Nicolae Ciucă și echipa sa, Ilie Bolojan a preluat responsabilitatea comunicării publice, în locul generalului în rezervă și al lui Rareș Bogdan. Astfel, președintele interimar a făcut un apel la responsabilitate din partea liderilor politici din țară.

Liderul PNL a avertizat că această criză trebuie remediată cât mai rapid. Potrivit oficialului de la Bihor, niciun investitor nu vine într-o ţară care este neguvernabilă sau în care nu are garanția că acel guvern îi protejează investiția.

Preşedintele interimar al PNL a fost întrebat vineri, 29 noiembrie, la Europa Liberă, dacă este convins că oamenii care votează în continuare pentru politici suveraniste îi mai ascultă mesajele legate de necesitatea realizării unor reforme în România.

„Eu sunt obligat să fac ceea ce ţine de mine atât pentru PNL, dar mai ales pentru ţara noastră, pentru că nu am acceptat această situaţie doar să obţin o funcţie în PNL, ci am încercat să dau o soluţie, să fac ca PNL să fie parte a soluţiei pentru România. Acum nu mai e vorba de a vota un partid sau altul şi cred că toţi liderii politici în aceste zile ar trebui să aibă un comportament responsabil, pentru că poate după alegeri vor trebui să se adune.

Eu am vorbit cu fiecare în particular vis-a-vis de aceste chestiuni. Am vorbit cu liderii partidelor democratice în aşa fel încât să avem o atitudine civilizată pentru că după aceste alegeri s-ar putea să ne trezim cu un Parlament pulverizat în totalitate, cu un vot împotrivă, cu nişte partide care nu au oameni pregătiţi, nu au soluţii pentru România şi vă puteţi da seama că România, într-o astfel de situaţie, va avea imediat nişte efecte”, a declarat Ilie Bolojan.

PNL a reînceput să vorbească despre oamenii de afaceri din România, odată ce Ilie Bolojan a venit la butoane, în locul lui Nicolae Ciucă.

„Gândiţi-vă că noi suntem integraţi în Uniunea Europeană, financiar suntem cu business-urile integraţi, cu investiţiile care se fac în România şi atunci se întâmplă nişte lucruri. Niciun investitor nu vine să facă investiţii într-o ţară care este neguvernabilă sau în care nu are garanţia că acel guvern îi protejează investiţia”, a adăugat preşedintele interimar al PNL.

Întrebat dacă el crede că, în cazul în care guvernarea ar fi câştigată de partidele suveraniste, investitorii ar putea părăsi România, Bolojan a răspuns: „Eu spun că orice Parlament total dezechilibrat, spun că orice aşezare politică în următoarele săptămâni care nu garantează stabilitate în România şi orientarea pro-europeană şi înţelegerea faptului că trebuie să facem reforme va crea nişte probleme majore pentru români. Gândiţi-vă că noi ne împrumutăm cu zeci de miliarde în fiecare an. Indiferent ce guvern vine, nu va putea opri să se împrumute pentru că nu suntem în stare să funcţionăm fără deficite”.

