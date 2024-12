Ilie Bolojan, după ieșirea de la urne: ”Am votat pentru valorile noastre, pentru familie, comunitate” VIDEO

Președintele interimar al Partidului Național Liberal (PNL), Ilie Bolojan, a declarat duminică, 1 decembrie, că a fost să voteze la alegerile parlamentare. Acesta i-a îndemnat și pe români să o facă, pentru că prin votul lor vor decide direcția în care se va îndrepta țara noastră în următorii ani.

Ilie Bolojan a ținut în primul rând să le transmită tuturor românilor ”La mulți ani” cu ocazia Zilei Naționale. Apoi, acesta a spus că a votat oameni care sunt recunoscuți pentru faptele lor.

”Suntem într-o zi foarte importantă pentru România, înainte de orice vă rog să îmi permiteți să urez tuturor românilor: La mulți ani, la mulți ani România, Dumnezeu să aibă în paza voastră. Este o zi importantă și pentru că astăzi, românii, prin votul lor vor decide pentru mulți ani de acum înainte direcția în care se va îndrepta țara noastră.

Am votat astăzi cu gândul la România modernă și la România europeană și îi îndemn pe toți românii să se ducă la vot, pentru că fiecare vot are o mare importanță. Astăzi votăm nu doar pentru țara noastră, ci votăm oameni și partide. Am votat atât la Camera Deputaților, cât și la Senat cu oameni pe care îi recunoști nu după vorbele lor, ci după faptele lor. Am votat pentru valorile noastre, pentru familie, pentru comunitate şi pentru ţară. Indiferent care sunt opţiunile dumneavoastră, vă rog să vă prezentaţi la vot, dar după aceea, începând de mâine, trebuie să ne respectăm unii pe alţii şi să fim uniţi în spiritul Zilei Naţionale”, a declarat Ilie Bolojan.

Ads

Ads