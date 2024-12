Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a votat la alegerile parlamentare 2024: „Am votat pentru viitorul comunităţii maghiare în România”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat duminică, la ieşirea de la urne, că a votat pentru viitorul comunităţii maghiare în România şi pentru o reprezentare puternică în Parlament.

"Am votat pentru viitorul comunităţii maghiare în România, am votat să avem o reprezentare puternică în Senat şi în Camera Deputaţilor şi am votat pentru vocea raţiunii, fiindcă în această lume nebună ai nevoie tot timpul de un punct fix, de un reper şi sunt convins că asta se va întâmpla astăzi.

Şi vreau să cer tuturor să meargă la vot. Este o prezenţă mare la această oră şi nu putem să fim mai puţini decât e nevoie într-o astfel de situaţie. Hai la vot! ", a declarat Kelemen Hunor.

Acesta i-a îndemnat pe români şi maghiari să meargă la vot şi "să voteze şi cu capul, să voteze raţional". "Să se gândească la copii, să se gândească la părinţi, să se gândească la tot ce urmează să se întâmple cu noi, fiindcă trăim vremuri complicate", a adăugat liderul UDMR.

El a subliniat că "miza acestei zile pentru România este Est sau Vest, trecut sau viitor".

Kelemen Hunor şi-a exprimat opţiunea electorală în secţia de votare organizată la sediul Primăriei din comuna sa natală Cârţa, din judeţul Harghita.

Ads