Elena Lasconi susține parteneriatul civil. Tema LGBT a fost readusă în actualitate, sub formă de fake news, în contextul campaniei electorale

Elena Lasconi, președinta USR, calificată pe locul al doilea în turul doi al alegerilor prezidențiale din România, continuă să fie acuzată, în mod incorect, că ar reprezenta interesele minorității LGBT, iar această acuzație reprezintă un fake news.

Chiar dacă susținerea intereselor acestei minorități sexuale n-ar fi ceva ilegal, adevărul este că Elena Lasconi nu s-a pronunțat niciodată în favoarea comunității LGBT. Ba chiar dimpotrivă, Elena Lasconi a declarat că este în favoarea "familiei tradiționale" - declarație care i-a atras, la vremea respectivă, chiar o sancțiune dură din partea propriului partid, USR.

Neînțelegerea referitoare la poziția Elenei Lasconi a pornit de la o declarație făcută de ea în noiembrie 2023, la postul de televiziune Prima Tv. În acel interviu, moderatorul a întrebat-o pe Lasconi dacă ea a mers la vot, la referendumul care se organizase în România în anul 2018, referendum în care populația României era rugată să răspundă cu DA sau NU la întrebarea dacă susține ideea "familiei tradiționale" - cea formată dintr-un bărbat și o femeie - și dacă în Constituție trebuie să se menționeze că o căsătorie este formată, obligatoriu, din bărbat și femeie.

Întrebarea moderatorului către Lasconi era complicată, întrucât conducerea USR se pronunțase în favoarea drepturilor homosexualilor și recomandase membrilor USR să nu se prezinte la acel referendum.

Cu toate acestea, în interviu, Lasconi a răspuns categoric "Da", confirmând că a fost să voteze la referendum (încălcând deci recomandarea de a boicota referendumul, emisă de conducerea USR). Moderatorul a întrebat-o imediat pe Lasconi dacă la referendum a votat DA - deci în favoarea "familiei tradiționale" (contrar poziției oficiale a USR). Elena Lasconi a răspuns din nou da, deci că a votat în favoarea "familiei tradiționale".

Aceste două răspunsuri de "da", din interviu, i-au adus Elenei Lasconi probleme și în partid, și în familie.

Președintele de atunci al USR, Cătălin Drulă, a anunțat că i-a cerut Elenei Lasconi să se retragă din campania pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024 (potrivit Digi 24). Acest lucru s-a și întâmplat - Elena Lasconi s-a retras și a pierdut astfel primul loc pe lista de candidați ai USR, loc ce i-ar fi adus în mod cert un fotoliu de eurodeputat.

În plan personal, declarațiile din interviu ale Elenei Lasconi i-au adus un conflict cu fiica ei, Oana, care face parte din comunitatea LGBT. Oana Lasconi a transmis, într-un mesaj pe Instagram, că a aflat din presă despre faptul că mama ei a votat „DA” la referendumul de susținere a "familiei tradiționale" și a căsătoriei dintre bărbat și femeie. Oana Lasconi s-a declarat „absolut dezgustată, dezamăgită și șocată” de aceste opinii ale mamei sale și a subliniat că n-o va mai susține „din niciun punct de vedere” pe mama ei. „Nu-mi vine să cred că persoana pe care am susținut-o în cariera ei politică s-a dovedit a fi o homofobă”, a mai afirmat Oana Lasconi.

În urma sancțiunii pe care a primit-o din partea USR precum și a criticilor dure primite din partea fiicei sale, Elena Lasconi a revenit cu noi declarații. Primărița din Câmpulung Muscel (nevoită să meargă în echilibru între opțiunile tradiționale ale orașului mic pe care-l conduce și opțiunile moderne ale USR) a anunțat că ea, de fapt, susține parteneriatul civil. Doar că acest parteneriat civil nu este specific membrilor LGBT, deci nu se aplică doar membrilor LGBT, ci este o relație (neînregistrată la biserică) în care doi membri trăiesc împreună - fie că sunt de sexe diferite, fie că sunt de același sex. Ideea de susținere a parteneriatului civil are ca scop ca partenerii (indifent ce sex au) să aibă și drepturi juridice, asemănătoare cu drepturile juridice pe care le obțin două persoane care sunt căsătorite.

"După declarația mea de ieri în care am fost sinceră și am spus că din punctul meu de vedere căsătoria este între un bărbat și o femeie, s-au inflamat toate rețelele sociale. Îmi pare rău. Niciodată nu am avut nimic împotriva relațiilor dintre persoanele de același sex. Nu am nimic împotriva unui parteneriat făcut legal pentru a avea aceleași drepturi. Singura sensibilitate pentru mine ca persoană este asta: cuvântul căsătorie. De 51 de ani trăiesc într-o societate în care căsătoria este între o femeie și un bărbat. Educația și formarea pe care le-am primit m-au adus în punctul acesta pentru că iubesc oamenii și lupt pentru drepturile lor. Am prieteni gay pe care îi respect, îi admir și îi susțin. Ei știu asta. Lecția pe care trebuie să o învățăm în viața asta este iubirea", a transmis, la acel moment, la finalul anului 2023, Elena Lasconi.

Subiectul a revenit în actualitate în campania electorală din noiembrie 2024, în condițiile în care Elena Lasconi a devenit între timp președinta USR și candidată la Președinția României. La 19 noiembrie 2024, potrivit Ecopolitic.ro, Elena Lasconi a anunțat ferm că susține parteneriatul civil.

”Politicienii trebuie să respecte oamenii, rolul politicienilor nu este să intre în dormitorul nimănui, rolul politicienilor nu este să le pună, cu linguriţa, oamenilor credinţele lui, rolul politicienilor este să lupte ca instituţiile statului să îşi facă treaba şi (oamenii – n.r.) să fie respectaţi. Eu sunt pentru - sută la sută - parteneriatul civil. Este esenţial să respectăm atât CEDO, dar este esenţial să ne respectăm minorităţile, pentru că de asta depinde calitatea unei democraţii”, a afirmat Elena Lasconi.

În ceea ce priveşte adopţia, Lasconi a subliniat că legislaţia care permite adopţia prevede că ”este mai presus de orice interesul copilului”.

Readucerea în discuție a temei LGBT, în această campanie electorală, este probabil menită să-l ajute pe contracandidatul lui Lasconi, Călin Georgescu. Chiar dacă Lasconi nu reprezintă minoritatea LGBT ci apără ideea parteneriatului civil.

