Cine sunt noii și vechii parlamentari. Lista completă cu numele membrilor noului Legislativ

Noul legislativ al României va avea 465 de parlamentari, dintre care 331 de deputați și 134 de senatori.
Modul în care vor fi împărțite mandatele:
Cele mai multe mandate de parlamentar vor fi ale PSD, urmat de AUR și de PNL.
PSD: 123 de mandate, respectiv 86 de deputați și 37 de senatori
AUR: 92 de mandate, respectiv 64 de deputați și 28 de senatori
PNL: 72 de mandate, respectiv 50 de deputați și 22 de senatori
USR: 59 de mandate, respectiv 40 de deputați și 19 senatori
UDMR: 32 de mandate, respectiv 22 de deputați și 10 senatori
SOS România: 38 de mandate, respectiv 27 de deputați și 11 senatori
POT: 32 de mandate, respectiv 23 de deputați și 7 senatori
Minorități: 19 mandate de deputat
Gigi Becali revine în Parlament, în funcția de senator din partea AUR. De asemenea, Diana Șoșoacă deschide lista SOS România, ca senator de București.
Clotilde Armand (USR), Lidia Vadim Tudor (AUR) și Mugur Mihăescu (AUR) sunt printre cei care au obținut un prim mandat în Parlament, scrie antena.ro.
Lista cu viitorii parlamentari: Lista deputaților din noul Parlament
1 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FLORIN-CLAUDIU ROMAN ALBA
2 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CĂLIN-GHEORGHE MATIEȘ ALBA
3 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VOICU VUȘCAN ALBA
4 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NICOLAE-ADRIAN BARA ALBA
5 PARTIDUL OAMENILOR TINERI BIANCA-EUGENIA GAVRILĂ ALBA
6 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MIHAI-VIOREL FIFOR ARAD
7 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SIMONA-GEANINA PISTRU-POPA ARAD
8 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL RĂZVAN-OLIMPIU CADAR ARAD
9 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ADRIAN WIENER ARAD
10 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DAN-CĂTĂLIN ARTIMON ARAD
11 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MIHAI-COSMIN PASCARIU ARAD
12 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA VASILE NAGY ARAD
13 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SIMONA BUCURAOPRESCU ARGEŞ
14 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT REMUS-GABRIEL MIHALCEA ARGEŞ
15 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CĂTĂLIN-VIOREL MÎNDROC ARGEŞ
16 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU ARGEŞ
17 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA LIVIU-IONUȚ MOȘTEANU ARGEŞ
18 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FLORIN-BOGDAN VELCESCU ARGEŞ
19 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CRISTINA-IRINA BUTURĂ ARGEŞ
20 PARTIDUL OAMENILOR TINERI DORIN POPA ARGEŞ
21 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA TUDOR IONESCU ARGEŞ
22 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MIRCEA FECHET BACĂU
23 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA TEODOR LAZĂR BACĂU
24 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DIANA ENACHE BACĂU
25 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ROBERT ALECU BACĂU
26 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT COSTEL-NECULAI DUNAVA BACĂU
27 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VASILE BUDACĂ BACĂU
28 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LUCIAN-GABRIEL BOGDĂNEL BACĂU
29 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GEORGE-ADRIAN POPA BACĂU
30 PARTIDUL OAMENILOR TINERI RADU-MIHAIL IONESCU BACĂU
31 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA NINI-ALEXANDRU PASCALINI BACĂU
32 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GEORGE-MIHAIL NEAMȚU BIHOR
33 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ÖDÖN SZABÓ BIHOR
34 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ROZÁLIA-IBOLYA BIRÓ BIHOR
35 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PATRICIA-SIMINA-ARINA MOȘ BIHOR
36 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DUMITRU ȚIPLEA BIHOR
37 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CĂLIN-GRAȚIAN GAL BIHOR
38 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GABRIELA-CORINA ENE BIHOR
39 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA VLAD-ANDREI VIDRA BIHOR
40 PARTIDUL OAMENILOR TINERI CRISTIAN-EMANUEL CÎMPAN BIHOR
41 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TIBERIU-NICOLAE BOȘUTAR BISTRIŢANĂSĂUD
42 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VASILE-DANIEL SUCIU BISTRIŢANĂSĂUD
43 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BOGDAN-GRUIA IVAN BISTRIŢANĂSĂUD
44 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ROBERT-IONATAN SIGHIARTĂU BISTRIŢANĂSĂUD
45 PARTIDUL OAMENILOR TINERI ANDREI CSILLAG BISTRIŢANĂSĂUD
46 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL EDUARD-TATIAN MITITELU BOTOŞANI
47 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ARIADNA-ELENA CÎRLIGEANU BOTOŞANI
48 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ELISABETA LIPĂ BOTOŞANI
49 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MARIUS-CONSTANTIN BUDĂI BOTOŞANI
50 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA ALEXANDRIN MOISEEV BOTOŞANI
51 PARTIDUL OAMENILOR TINERI GHEORGHE-PETRU PÎCLIȘAN BOTOŞANI
52 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALLEN COLIBAN BRAŞOV
53 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA OVIDIU-ROMULUS PARASCHIVESCU BRAŞOV
54 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ARIANA-OANA BUCUR BRAŞOV
55 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AUGUSTIN-FLORIN HAGIU BRAŞOV
56 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DAN TANASĂ BRAŞOV
57 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SEBASTIAN-MIHAI RUSU BRAŞOV
58 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GABRIEL ANDRONACHE BRAŞOV
59 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA IONEL GOIDESCU BRAŞOV
60 PARTIDUL OAMENILOR TINERI CRISTIAN-ALEXANDRU POPA BRAŞOV
61 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FLORIN-EUGEN CÎRLIGEA BRĂILA
62 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DOINIȚA CIOCAN BRĂILA
63 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FLORIN MIRCEA BRĂILA
64 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ALEXANDRU POPA BRĂILA
65 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA ANDRA-CLAUDIA CONSTANTINESCU BRĂILA
66 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ADRIAN MOCANU BUZĂU
67 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SORIN-TITUS MUNCACIU BUZĂU
68 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MARIUS-NICOLAE ALECSANDRU BUZĂU
69 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ION-MARCEL CIOLACU BUZĂU
70 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PETRE-EMANOIL NEAGU BUZĂU
71 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROMEO-DANIEL LUNGU BUZĂU
72 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA RODICA PLOPEANU BUZĂU
73 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SAMUEL-VIRGIL MICLĂU CARAŞSEVERIN
74 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ION-MARCEL VELA CARAŞSEVERIN
75 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MARIUS-ADRIAN ISAC CARAŞSEVERIN
76 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SILVIA-CLAUDIA MIHALCEA CARAŞSEVERIN
77 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ANDREI GEORGE PLUJAR CARAŞSEVERIN
78 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DRAGOȘ-FLORIN COMAN CĂLĂRAŞI
79 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MIHAI-CLAUDIU GHEORGHE CĂLĂRAŞI
80 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ION SAMOILĂ CĂLĂRAŞI
81 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CIPRIAN PANDEA CĂLĂRAŞI
82 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RĂZVAN-IULIAN CIORTEA CLUJ
83 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT REMUS-GABRIEL LĂPUȘAN CLUJ
84 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA OANA MURARIU CLUJ
85 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CIPRIAN-DORU RIGMAN CLUJ
86 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL RADU-MARIN MOISIN CLUJ
87 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL OVIDIU-VASILE CÎMPEAN CLUJ
88 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR RAMONA-IOANA BRUYNSEELS CLUJ
89 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ILIE-ALIN COLEȘA CLUJ
90 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BOTOND CSOMA CLUJ
91 PARTIDUL OAMENILOR TINERI AURORA-TASICA SIMU CLUJ
92 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA STELIAN-CRISTIAN ION CONSTANŢA
93 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA GEORGE GIMA CONSTANŢA
94 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GHEORGHE-DANIEL GEORGESCU CONSTANŢA
95 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MIRELA-FLORENȚA MATICHESCU CONSTANŢA
96 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BOGDAN-IULIAN HUȚUCĂ CONSTANŢA
97 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MARIAN CRUȘOVEANU CONSTANŢA
98 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MOHAMMAD MURAD CONSTANŢA
99 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SILVIU-TITUS PĂUNESCU CONSTANŢA
100 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR COSMIN HRISTU CONSTANŢA
101 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA MĂDĂLIN-LAURENȚIU FĂGET CONSTANŢA
102 PARTIDUL OAMENILOR TINERI MARIA CERNIT CONSTANŢA
103 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ZOLTÁN MIKLÓS COVASNA
104 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KÁROLY GÁL COVASNA
105 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA JÓZSEF-GYÖRGY KULCSÁR-TERZA COVASNA
106 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSABA KÖNCZEI COVASNA
107 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VICTOR-VIOREL PONTA DÂMBOVIŢA
108 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LAURENȚIU-ADRIAN NECULAESCU DÂMBOVIŢA
109 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GEORGETA-CARMEN HOLBAN DÂMBOVIŢA
110 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA DANIEL-CODRUȚ BLAGA DÂMBOVIŢA
111 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VALERIU MUNTEANU DÂMBOVIŢA
112 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ILIE-AURELIAN COTINESCU DÂMBOVIŢA
113 PARTIDUL OAMENILOR TINERI LUCIAN-NICOLAE ANDRUȘCĂ DÂMBOVIŢA
114 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR COSMIN-TEODOR IOSUB DOLJ
115 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IONEL GHEORGHE DOLJ
116 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ADRIAN CÂCIU DOLJ
117 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AURORA-ADELA GEAMĂNU DOLJ
118 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RADU MARINESCU DOLJ
119 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ELIZA-MĂDĂLINA PEȚAȘTEFĂNESCU DOLJ
120 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT IRINA-FLORENTINA STOENICĂ DOLJ
121 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CEZAR-MIHAIL DRĂGOESCU DOLJ
122 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ȘTEFAN-BUCUR STOICA DOLJ
123 PARTIDUL OAMENILOR TINERI GABRIELA PORUMBOIU DOLJ
124 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BOGDAN-IONEL RODEANU GALAŢI
125 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VIORICA SANDU GALAŢI
126 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MITICĂ-MARIUS MĂRGĂRIT GALAŢI
127 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LIVIU-BOGDAN CIUCĂ GALAŢI
128 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ALEXANDRU BORDIAN GALAŢI
129 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DOREL VULPOIU GALAŢI
130 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GEORGE SCARLAT GALAŢI
131 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA IOSIF-FLORIN JIANU GALAŢI
132 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA ECATERINA-MARIANA SZŐKE GALAŢI
133 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MARIAN MINA GIURGIU
134 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ALEXANDRU-IOAN ANDREI GIURGIU
135 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ANETA MATEI GIURGIU
136 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GHEORGHE PIPEREA GIURGIU
137 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MIHAI WEBER GORJ
138 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CLAUDIU MANTA GORJ
139 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA RADU-DINEL MIRUȚĂ GORJ
140 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ION IORDACHE GORJ
141 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IONELIA-FLORENȚA PRIESCU GORJ
142 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HUNOR KELEMEN HARGHITA
143 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GÁBOR HAJDU HARGHITA
144 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SÁNDOR BENDE HARGHITA
145 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LÁSZLÓ-ZSOLT LADÁNYI HARGHITA
146 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ZOLTÁN ZAKARIAS HARGHITA
147 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NATALIA-ELENA INTOTERO HUNEDOARA
148 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ILIE TOMA HUNEDOARA
149 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TIBERIU-CLAUDIU BARSTAN HUNEDOARA
150 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA POLLYANNA-HANELLORE HANGAN HUNEDOARA
151 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VETUȚA STĂNESCU HUNEDOARA
152 PARTIDUL OAMENILOR TINERI ANAMARIA GAVRILĂ HUNEDOARA
153 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ȘTEFAN ȚINTĂ IALOMIŢA
154 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SILVIU-FLORIN OANCEA IALOMIŢA
155 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA FLORIN CARAGAȚĂ IALOMIŢA
156 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA SORIN-GEORGE OLTENAȘU IALOMIŢA
157 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IULIAN-ALEXANDRU MURARU IAŞI
158 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SORIN-ALEXANDRU AFLOAREI IAŞI
159 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ȘTEFAN TANASĂ IAŞI
160 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MONICA-ELENA BERESCU IAŞI
161 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ALEXANDRU RAFILA IAŞI
162 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PETRU-BOGDAN COJOCARU IAŞI
163 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MARICEL POPA IAŞI
164 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CIPRIAN-CONSTANTIN PARASCHIV IAŞI
165 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SILVIU-OCTAVIAN GURLUI IAŞI
166 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CRISTINA-EMANUELADASCĂLU IAŞI
167 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA SIMONA-ELENA MACOVEI ILIE IAŞI
168 PARTIDUL OAMENILOR TINERI ANCUȚA-FLORINA IRIMIA IAŞI
169 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ANDREI-DANIEL GHEORGHE ILFOV
170 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT IOAN VULPESCU ILFOV
171 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA DUMITRU VĂDUVA ILFOV
172 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GIANINA ȘERBAN ILFOV
173 PARTIDUL OAMENILOR TINERI SERGIU-LUCIAN MATEI ILFOV
174 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IONEL-OVIDIU BOGDAN MARAMUREŞ
175 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CRINA-FIORELA CHILAT MARAMUREŞ
176 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LUCIAN-IOAN-TITUS MORAR MARAMUREŞ
177 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BRIGITTA-EVA ZAHORANSZKI MARAMUREŞ
178 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DANIEL-CĂTĂLIN CIORNEI MARAMUREŞ
179 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BRIAN CRISTIAN MARAMUREŞ
180 PARTIDUL OAMENILOR TINERI CĂLIN-FLORIN GROZA MARAMUREŞ
181 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VIRGIL-ALIN CHIRILĂ MEHEDINŢI
182 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ION-ALIN TOMOESCU MEHEDINŢI
183 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR EDUARD-VIRGIL KOLER MEHEDINŢI
184 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MIHAI CULEAFĂ MEHEDINŢI
185 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DANIEL-RĂZVAN BIRO MUREŞ
186 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ADRIAN GIURGIU MUREŞ
187 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DUMITRIȚA GLIGA MUREŞ
188 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CIPRIAN-MINODOR DOBRE MUREŞ
189 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ÉVA-ANDREA CSÉP MUREŞ
190 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LEVENTE VASS MUREŞ
191 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ATTILA-GABOR MARKÓ MUREŞ
192 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANQUETIL-KÁROLY KOLCSÁR MUREŞ
193 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA IULIAN BULAI NEAMŢ
194 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN NEAMŢ
195 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PAUL-CLAUDIU COTÎRLEȚ NEAMŢ
196 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ADRIAN-VIRGIL CIOBANU NEAMŢ
197 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DUMITRINA MITREA NEAMŢ
198 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ANDREEA-FIRUȚA NEACȘU NEAMŢ
199 PARTIDUL OAMENILOR TINERI MONICA IONESCU NEAMŢ
200 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA CIPRIAN CIUBUC NEAMŢ
201 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MUGUR MIHĂESCU OLT
202 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GIGEL-SORINEL ȘTIRBU OLT
203 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MARIUS-IONEL IANCU OLT
204 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FLORIN-IONUȚ BARBU OLT
205 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BOGDAN-FLORIAN MIHUȚI OLT
206 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA MIHAI-ADRIAN ȚIU OLT
207 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA GEORGE-NICOLAE MARUSSI PRAHOVA
208 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MARIUS-FELIX BULEARCĂ PRAHOVA
209 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ADRIAN-GEORGE AXINIA PRAHOVA
210 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ȘTEFĂNIȚĂ-ALIN AVRĂMESCU PRAHOVA
211 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BOGDAN-ANDREI TOADER PRAHOVA
212 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GRAȚIELA-LEOCADIA GAVRILESCU PRAHOVA
213 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ALEXANDRU-FLORIN ROGOBETE PRAHOVA
214 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MIRCEA ROȘCA PRAHOVA
215 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GEORGE-CĂTĂLIN ȘERBAN PRAHOVA
216 PARTIDUL OAMENILOR TINERI DAN-MIHAI NICOLAE PRAHOVA
217 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA ANDREI-COSMIN GUȘĂ PRAHOVA
218 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LORÁND-BÁLINT MAGYAR SATU MARE
219 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZABOLCS NAGY SATU MARE
220 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MIRCEA-VASILE GOVOR SATU MARE
221 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MONICA IAGĂR SATU MARE
222 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ADRIAN-FELICIAN COZMA SATU MARE
223 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DORU-LUCIAN MUȘAT SĂLAJ
224 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DENES SERES SĂLAJ
225 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LUCIAN-NICOLAE BODE SĂLAJ
226 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT IONEL CIUNT SĂLAJ
227 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BOGDAN-GHEORGHE TRIF SIBIU
228 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL RALUCA TURCAN SIBIU
229 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FABIAN-CRISTIAN RADU SIBIU
230 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ADRIAN ECHERT SIBIU
231 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA NICOLAE-MIREL ION SIBIU
232 PARTIDUL OAMENILOR TINERI SEBASTIAN-ANDREI KRONCSIȘ SIBIU
233 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IOAN BALAN SUCEAVA
234 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT EUGEN BEJINARIU SUCEAVA
235 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MIRELA-ELENA ADOMNICĂI SUCEAVA
236 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PETRU-GABRIEL NEGREA SUCEAVA
237 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LUCIAN-FLORIN PUȘCAȘU SUCEAVA
238 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VERONICA GROSU SUCEAVA
239 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA EMANUEL-DUMITRU UNGUREANU SUCEAVA
240 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA ȘTEFAN-ALEXANDRU BĂIȘANU SUCEAVA
241 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA IOAN LĂZĂROI SUCEAVA
242 PARTIDUL OAMENILOR TINERI GHEORGHE-VALENTIN RĂDUCEA SUCEAVA
243 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GABRIEL-FLORINEL FLOREA TELEORMAN
244 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DUMITRU TILEA TELEORMAN
245 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NELU-VALENTIN BADEA TELEORMAN
246 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GEORGE-MĂDĂLIN BORȘ TELEORMAN
247 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VLAD-FLORENTIN DRINCEANU TELEORMAN
248 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MIHAI-BOGDAN NEGOESCU TIMIŞ
249 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FLORIN-CORNEL POPOVICI TIMIŞ
250 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CĂTĂLIN DRULĂ TIMIŞ
251 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA PAULA-ANA ROMOCEAN TIMIŞ
252 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MARILEN-GABRIEL PIRTEA TIMIŞ
253 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANDREI MOLNAR TIMIŞ
254 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SORIN-MIHAI GRINDEANU TIMIŞ
255 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SEBASTIAN RĂDUCANU TIMIŞ
256 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA ANA-MARCELA BAȘ TIMIŞ
257 PARTIDUL OAMENILOR TINERI CODRUȚA-MARIA CORCHEȘ TIMIŞ
258 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SERGIU-MIRCEA CONSTANTINESCU TULCEA
259 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ELENA DOBOȘ TULCEA
260 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA COSMIN ANDREI TULCEA
261 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA ELENA-LAURA TOADER TULCEA
262 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MIHAI-CĂTĂLIN BOTEZ VASLUI
263 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LAURA GHERASIM VASLUI
264 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BOGLÁRKA KÁNTOR VASLUI
265 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ADRIAN SOLOMON VASLUI
266 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ANA-SMARANDA RINDER VASLUI
267 PARTIDUL OAMENILOR TINERI ANDREI-IONUȚ TESLARIU VASLUI
268 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA RAISA ENACHI VASLUI
269 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NICOLAE MÎNDRESCU VÂLCEA
270 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ANTONIO-GABI POPESCU VÂLCEA
271 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ȘTEFAN-OVIDIU POPA VÂLCEA
272 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT EUGEN NEAȚĂ VÂLCEA
273 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ANDREI-FLORIN GHEORGHIU VÂLCEA
274 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CRISTIAN BUICAN VÂLCEA
275 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GEORGEL BADIU VRANCEA
276 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DRAGOȘ-FĂNICĂ CIOBOTARU VRANCEA
277 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ANGEL TÎLVĂR VRANCEA
278 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CORINA ATANASIU VRANCEA
279 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA VERGINIA VEDINAȘ VRANCEA
280 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GEORGE-NICOLAE SIMION MUNICIPIUL BUCUREŞTI
281 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GEORGE BECALI MUNICIPIUL BUCUREŞTI
282 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MIHAI-ADRIAN ENACHE MUNICIPIUL BUCUREŞTI
283 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LIDIA VADIM-TUDOR MUNICIPIUL BUCUREŞTI
284 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SEBASTIAN-IOAN BURDUJA MUNICIPIUL BUCUREŞTI
285 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ROMICĂ-ANDREI BACIU MUNICIPIUL BUCUREŞTI
286 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IONUȚ-MARIAN STROE MUNICIPIUL BUCUREŞTI
287 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL OCTAVIAN OPREA MUNICIPIUL BUCUREŞTI
288 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL RĂZVAN-SORIN PRIȘCĂ MUNICIPIUL BUCUREŞTI
289 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CLAUDIU-IULIUS-GAVRIL NĂSUI MUNICIPIUL BUCUREŞTI
290 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ MUNICIPIUL BUCUREŞTI
291 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA RADU-NICOLAE MIHAIU MUNICIPIUL BUCUREŞTI
292 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA DIANA-ANDA BUZOIANU MUNICIPIUL BUCUREŞTI
293 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA DIANA STOICA MUNICIPIUL BUCUREŞTI
294 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA OANA-SILVIA ȚOIU MUNICIPIUL BUCUREŞTI
295 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALEXANDRU-PAUL DIMITRIU MUNICIPIUL BUCUREŞTI
296 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALIN-BOGDAN STOICA MUNICIPIUL BUCUREŞTI
297 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ALEXANDRU-MIHAI GHIGIU MUNICIPIUL BUCUREŞTI
298 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RODICA NASSAR MUNICIPIUL BUCUREŞTI
299 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MARIAN NEACȘU MUNICIPIUL BUCUREŞTI
300 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PETRE-FLORIN MANOLE MUNICIPIUL BUCUREŞTI
301 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ADRIANA-DIANA TUȘA MUNICIPIUL BUCUREŞTI
302 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ANDREI DOLINEASCHI MUNICIPIUL BUCUREŞTI
303 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MIRELA FURTUNĂ MUNICIPIUL BUCUREŞTI
304 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT IOAN MIHALCEA MUNICIPIUL BUCUREŞTI
305 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA DUMITRU COARNĂ MUNICIPIUL BUCUREŞTI
306 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA MARIANA VÂRGĂ MUNICIPIUL BUCUREŞTI
307 PARTIDUL OAMENILOR TINERI RĂZVAN-MIREL CHIRIȚĂ MUNICIPIUL BUCUREŞTI
308 PARTIDUL OAMENILOR TINERI DANIEL GROFU MUNICIPIUL BUCUREŞTI
309 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ȘTEFAN - IULIAN LŐRINCZ Diaspora
310 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR RAMONA LOVIN Diaspora
311 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA ANDREEA-PETRONELA CÎMPIANU Diaspora
312 PARTIDUL OAMENILOR TINERI DUMITRIȚA ALBU Diaspora
Lista senatorilor din noul Parlament
1 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CLAUDIU-VASILE RĂCUCI ALBA
2 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ANDREI-EMIL DÎRLĂU ALBA
3 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GLAD-AUREL VARGA ARAD
4 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA RAZVAN-PAUL ANGHEL ARAD
5 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TEOFIL PARASCA ARAD
6 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT OVIDIU PUIU ARGEŞ
7 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MIHAI COTEȚ ARGEŞ
8 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ION-NARCIS MIRCESCU ARGEŞ
9 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MIRCIA CHELARU ARGEŞ
10 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CĂTĂLIN-DANIEL FENECHIU BACĂU
11 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA SEBASTIAN CERNIC BACĂU
12 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DANIELA ȘTEFĂNESCU BACĂU
13 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT IONEL FLOROIU BACĂU
14 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ATTILA-ZOLTAN CSEKE BIHOR
15 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ILIE-GAVRIL BOLOJAN BIHOR
16 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GHEORGHE-IOAN BOTA BIHOR
17 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AUREL-GEORGE MOHAN BIHOR
18 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NICOLAE MOLDOVAN BISTRIŢANĂSĂUD
19 PARTIDUL OAMENILOR TINERI LIVIU SORIN ROBE BISTRIŢANĂSĂUD
20 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL OVIDIU JITARU BOTOŞANI
21 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CĂTĂLIN SILEGEANU BOTOŞANI
22 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DOINA-ELENA FEDEROVICI BOTOŞANI
23 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA AMBROZIE-IRINEU DARĂU BRAŞOV
24 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MARIUS-ALEXANDRU DUNCA BRAŞOV
25 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DORINA BARCARI BRAŞOV
26 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MIHAIL VEȘTEA BRAŞOV
27 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SORIN MOISE BRĂILA
28 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA DORIN-SILVIU PETREA BRĂILA
29 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MARIUS-VALENTIN ROMAN BUZĂU
30 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LUCIAN ROMAȘCANU BUZĂU
31 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CARMEN ORBAN BUZĂU
32 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LUCA MĂLĂIESCU CARAŞSEVERIN
33 PARTIDUL OAMENILOR TINERI GHEORGHE VELA CARAŞSEVERIN
34 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DANIELA MIHAI CĂLĂRAŞI
35 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA IOAN-CRISTIAN RUSU CĂLĂRAŞI
36 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA VASILE-CIPRIAN RUS CLUJ
37 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MIRCEA ABRUDEAN CLUJ
38 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR EUGEN-CRISTIAN ȘIPOȘ CLUJ
39 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ISTVAN-SZILARD TASNADI CLUJ
40 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA EUGEN-REMUS NEGOI CONSTANŢA
41 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FELIX STROE CONSTANŢA
42 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SILVIU-IULIAN COȘA CONSTANŢA
43 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NICOLAE VLAHU CONSTANŢA
44 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA CLEMENT SAVA CONSTANŢA
45 UNIUNEA DEMOCRATĂ
MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LÁSZLÓ-ÖDÖN FEJÉR COVASNA
46 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ÁGOTA KONDOR COVASNA
47 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TITUS CORLĂȚEAN DÂMBOVIŢA
48 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ELENA-ADELINA DOBRA DÂMBOVIŢA
49 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CONSTANTIN-CIPRIAN IACOB DÂMBOVIŢA
50 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MARIAN VASILE DOLJ
51 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ALEXANDRA PRESURĂ DOLJ
52 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ALINA-ELENA TĂNĂSESCU DOLJ
53 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NICOLAE-IONEL CIUCĂ DOLJ
54 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA GHEORGHE ȘTEFĂNACHE GALAŢI
55 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MARIUS HUMELNICU GALAŢI
56 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR RODICA CONSTANTINESCU GALAŢI
57 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA OLGA ONEA GALAŢI
58 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MARIA-GABRIELA HORGA GIURGIU
59 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ION-CRISTINEL RUJAN GORJ
60 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MIRCEA-IONUȚ SANDU GORJ
61 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BARNA TÁNCZOS HARGHITA
62 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ISTVÁN-LORÁNT ANTAL HARGHITA
63 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CORNEL-CRISTIAN RESMERIȚĂ HUNEDOARA
64 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VASILICĂ POTECĂ HUNEDOARA
65 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CĂLIN-PETRU MARIAN HUNEDOARA
66 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA GRIGORE-ADRIAN PEIU IALOMIŢA
67 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PETRICĂ LUCIAN RUSU IAŞI
68 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MARIUS BODEA IAŞI
69 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DAN CAȘCAVAL IAŞI
70 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CLAUDIU-RICHARD TÂRZIU IAŞI
71 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA DUMITRU MANEA IAŞI
72 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NICOLETA PAULIUC ILFOV
73 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ANA-CYNTHIA-IOANA PĂUN ILFOV
74 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CRISTIAN-AUGUSTIN NICULESCU-ȚÂGÂRLAȘ MARAMUREŞ
75 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SORIN VLAȘIN MARAMUREŞ
76 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR COSTACHE CHERTIF MARAMUREŞ
77 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LIVIU-LUCIAN MAZILU MEHEDINŢI
78 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT OANA-CONSTANTINA BUZATU MEHEDINŢI
79 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CRISTIAN VÂNTU MUREŞ
80 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LUCIAN MĂRGINEAN MUREŞ
81 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LEVENTE NOVAK MUREŞ
82 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KÁROLY-ZSOLT CSÁSZÁR MUREŞ
83 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RĂDUCU-ADRIAN PĂDURARU NEAMŢ
84 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SORIN LAVRIC NEAMŢ
85 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA DANIEL-PAUL-ROMEO GHEORGHE NEAMŢ
86 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GEORGE-CEZAR PETRE OLT
87 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PAUL STĂNESCU OLT
88 PARTIDUL OAMENILOR TINERI ROBERT-DANIEL GHIȚĂ OLT
89 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA AUREL OPRINOIU PRAHOVA
90 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LAURENȚIU PLĂEȘU PRAHOVA
91 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FLORIN-NICOLAE JIANU PRAHOVA
92 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MARIAN-CĂTĂLIN PREDOIU PRAHOVA
93 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA NINEL PEIA PRAHOVA
94 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LÓRÁND TUROS SATU MARE
95 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MATÉ KOVÁCS SATU MARE
96 PARTIDUL OAMENILOR TINERI LIVIU-IULIAN FODOCA SĂLAJ
97 PARTIDUL OAMENILOR TINERI PAUL-CIPRIAN PINTEA SĂLAJ
98 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NICOLAE NEAGU SIBIU
99 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LUMINIȚA PĂUCEANFERNANDES SIBIU
100 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA RUXANDRA CIBU DEACONU SIBIU
101 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GHEORGHE FLUTUR SUCEAVA
102 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT IOAN STAN SUCEAVA
103 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VIRGILIU-GEORGE VLĂESCU SUCEAVA
104 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA RODICA CUȘNIR SUCEAVA
105 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CLAUDIU-DANIEL CATANA TELEORMAN
106 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT IONUȚ-CIPRIAN CIUPERCEANU TELEORMAN
107 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CIPRIAN-TITI STOICA TIMIŞ
108 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA SORIN-GHEORGHE ȘIPOȘ TIMIŞ
109 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VASILE BLAGA TIMIŞ
110 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT EUGEN DOGARIU TIMIŞ
111 PARTIDUL OAMENILOR TINERI ȘTEFAN BORȚUN TULCEA
112 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA IONEL CARP TULCEA
113 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CĂTĂLIN-EMIL MÎNDRU VASLUI
114 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VICTORIA STOICIU VASLUI
115 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA CRISTIAN BEM VASLUI
116 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DUMITRU SPAU VÂLCEA
117 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ANDRA BICĂ VÂLCEA
118 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CORNELIU NEGRU VRANCEA
119 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CĂTĂLIN GRAUR VRANCEA
120 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PETRIȘOR-GABRIEL PEIU MUNICIPIUL BUCUREŞTI
121 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NICULINA STELEA MUNICIPIUL BUCUREŞTI
122 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SORIN-MIHAI CÎMPEANU MUNICIPIUL BUCUREŞTI
123 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MONICA-CRISTINA ANISIE MUNICIPIUL BUCUREŞTI
124 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CLOTILDE-MARIEBRIGITTE ARMAND MUNICIPIUL BUCUREŞTI
125 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CRISTIAN GHINEA MUNICIPIUL BUCUREŞTI
126 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ȘTEFAN PĂLĂRIE MUNICIPIUL BUCUREŞTI
127 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA VICTORIA-VIOLETA ALEXANDRU MUNICIPIUL BUCUREŞTI
128 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ADRIAN STREINU CERCEL MUNICIPIUL BUCUREŞTI
129 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROBERT-MARIUS CAZANCIUC MUNICIPIUL BUCUREŞTI
130 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DANIEL-CĂTĂLIN ZAMFIR MUNICIPIUL BUCUREŞTI
131 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA DIANA IOVANOVICIȘOȘOACĂ MUNICIPIUL BUCUREŞTI
132 PARTIDUL OAMENILOR TINERI MARIANA-VALI ALDEA MUNICIPIUL BUCUREŞTI
133 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA GEORGE-CĂTĂLIN BOCHILEANU Diaspora
134 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ȘTEFAN GEAMĂNU Diaspora