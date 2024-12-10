Cine sunt noii și vechii parlamentari. Lista completă cu numele membrilor noului Legislativ

Autor: Maria Mora
Marti, 10 Decembrie 2024, ora 13:50
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Cine sunt noii și vechii parlamentari. Lista completă cu numele membrilor noului Legislativ
Senatul în plen FOTO Hepta

Noul legislativ al României va avea 465 de parlamentari, dintre care 331 de deputați și 134 de senatori.

Modul în care vor fi împărțite mandatele:

Cele mai multe mandate de parlamentar vor fi ale PSD, urmat de AUR și de PNL.

PSD: 123 de mandate, respectiv 86 de deputați și 37 de senatori

AUR: 92 de mandate, respectiv 64 de deputați și 28 de senatori

PNL: 72 de mandate, respectiv 50 de deputați și 22 de senatori

USR: 59 de mandate, respectiv 40 de deputați și 19 senatori

UDMR: 32 de mandate, respectiv 22 de deputați și 10 senatori

SOS România: 38 de mandate, respectiv 27 de deputați și 11 senatori

POT: 32 de mandate, respectiv 23 de deputați și 7 senatori

Minorități: 19 mandate de deputat

Gigi Becali revine în Parlament, în funcția de senator din partea AUR. De asemenea, Diana Șoșoacă deschide lista SOS România, ca senator de București.

Clotilde Armand (USR), Lidia Vadim Tudor (AUR) și Mugur Mihăescu (AUR) sunt printre cei care au obținut un prim mandat în Parlament, scrie antena.ro.

Lista cu viitorii parlamentari: Lista deputaților din noul Parlament

1 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FLORIN-CLAUDIU ROMAN ALBA

2 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CĂLIN-GHEORGHE MATIEȘ ALBA

3 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VOICU VUȘCAN ALBA

4 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NICOLAE-ADRIAN BARA ALBA

5 PARTIDUL OAMENILOR TINERI BIANCA-EUGENIA GAVRILĂ ALBA

6 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MIHAI-VIOREL FIFOR ARAD

7 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SIMONA-GEANINA PISTRU-POPA ARAD

8 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL RĂZVAN-OLIMPIU CADAR ARAD

9 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ADRIAN WIENER ARAD

10 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DAN-CĂTĂLIN ARTIMON ARAD

11 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MIHAI-COSMIN PASCARIU ARAD

12 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA VASILE NAGY ARAD

13 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SIMONA BUCURAOPRESCU ARGEŞ

14 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT REMUS-GABRIEL MIHALCEA ARGEŞ

15 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CĂTĂLIN-VIOREL MÎNDROC ARGEŞ

16 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU ARGEŞ

17 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA LIVIU-IONUȚ MOȘTEANU ARGEŞ

18 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FLORIN-BOGDAN VELCESCU ARGEŞ

19 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CRISTINA-IRINA BUTURĂ ARGEŞ

20 PARTIDUL OAMENILOR TINERI DORIN POPA ARGEŞ

21 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA TUDOR IONESCU ARGEŞ

22 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MIRCEA FECHET BACĂU

23 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA TEODOR LAZĂR BACĂU

24 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DIANA ENACHE BACĂU

25 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ROBERT ALECU BACĂU

26 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT COSTEL-NECULAI DUNAVA BACĂU

27 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VASILE BUDACĂ BACĂU

28 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LUCIAN-GABRIEL BOGDĂNEL BACĂU

29 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GEORGE-ADRIAN POPA BACĂU

30 PARTIDUL OAMENILOR TINERI RADU-MIHAIL IONESCU BACĂU

31 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA NINI-ALEXANDRU PASCALINI BACĂU

32 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GEORGE-MIHAIL NEAMȚU BIHOR

33 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ÖDÖN SZABÓ BIHOR

34 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ROZÁLIA-IBOLYA BIRÓ BIHOR

35 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PATRICIA-SIMINA-ARINA MOȘ BIHOR

36 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DUMITRU ȚIPLEA BIHOR

37 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CĂLIN-GRAȚIAN GAL BIHOR

38 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GABRIELA-CORINA ENE BIHOR

39 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA VLAD-ANDREI VIDRA BIHOR

40 PARTIDUL OAMENILOR TINERI CRISTIAN-EMANUEL CÎMPAN BIHOR

41 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TIBERIU-NICOLAE BOȘUTAR BISTRIŢANĂSĂUD

42 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VASILE-DANIEL SUCIU BISTRIŢANĂSĂUD

43 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BOGDAN-GRUIA IVAN BISTRIŢANĂSĂUD

44 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ROBERT-IONATAN SIGHIARTĂU BISTRIŢANĂSĂUD

45 PARTIDUL OAMENILOR TINERI ANDREI CSILLAG BISTRIŢANĂSĂUD

46 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL EDUARD-TATIAN MITITELU BOTOŞANI

47 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ARIADNA-ELENA CÎRLIGEANU BOTOŞANI

48 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ELISABETA LIPĂ BOTOŞANI

49 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MARIUS-CONSTANTIN BUDĂI BOTOŞANI

50 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA ALEXANDRIN MOISEEV BOTOŞANI

51 PARTIDUL OAMENILOR TINERI GHEORGHE-PETRU PÎCLIȘAN BOTOŞANI

52 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALLEN COLIBAN BRAŞOV

53 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA OVIDIU-ROMULUS PARASCHIVESCU BRAŞOV

54 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ARIANA-OANA BUCUR BRAŞOV

55 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AUGUSTIN-FLORIN HAGIU BRAŞOV

56 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DAN TANASĂ BRAŞOV

57 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SEBASTIAN-MIHAI RUSU BRAŞOV

58 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GABRIEL ANDRONACHE BRAŞOV

59 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA IONEL GOIDESCU BRAŞOV

60 PARTIDUL OAMENILOR TINERI CRISTIAN-ALEXANDRU POPA BRAŞOV

61 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FLORIN-EUGEN CÎRLIGEA BRĂILA

62 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DOINIȚA CIOCAN BRĂILA

63 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FLORIN MIRCEA BRĂILA

64 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ALEXANDRU POPA BRĂILA

65 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA ANDRA-CLAUDIA CONSTANTINESCU BRĂILA

66 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ADRIAN MOCANU BUZĂU

67 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SORIN-TITUS MUNCACIU BUZĂU

68 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MARIUS-NICOLAE ALECSANDRU BUZĂU

69 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ION-MARCEL CIOLACU BUZĂU

70 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PETRE-EMANOIL NEAGU BUZĂU

71 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROMEO-DANIEL LUNGU BUZĂU

72 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA RODICA PLOPEANU BUZĂU

73 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SAMUEL-VIRGIL MICLĂU CARAŞSEVERIN

74 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ION-MARCEL VELA CARAŞSEVERIN

75 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MARIUS-ADRIAN ISAC CARAŞSEVERIN

76 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SILVIA-CLAUDIA MIHALCEA CARAŞSEVERIN

77 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ANDREI GEORGE PLUJAR CARAŞSEVERIN

78 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DRAGOȘ-FLORIN COMAN CĂLĂRAŞI

79 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MIHAI-CLAUDIU GHEORGHE CĂLĂRAŞI

80 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ION SAMOILĂ CĂLĂRAŞI

81 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CIPRIAN PANDEA CĂLĂRAŞI

82 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RĂZVAN-IULIAN CIORTEA CLUJ

83 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT REMUS-GABRIEL LĂPUȘAN CLUJ

84 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA OANA MURARIU CLUJ

85 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CIPRIAN-DORU RIGMAN CLUJ

86 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL RADU-MARIN MOISIN CLUJ

87 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL OVIDIU-VASILE CÎMPEAN CLUJ

88 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR RAMONA-IOANA BRUYNSEELS CLUJ

89 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ILIE-ALIN COLEȘA CLUJ

90 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BOTOND CSOMA CLUJ

91 PARTIDUL OAMENILOR TINERI AURORA-TASICA SIMU CLUJ

92 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA STELIAN-CRISTIAN ION CONSTANŢA

93 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA GEORGE GIMA CONSTANŢA

94 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GHEORGHE-DANIEL GEORGESCU CONSTANŢA

95 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MIRELA-FLORENȚA MATICHESCU CONSTANŢA

96 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BOGDAN-IULIAN HUȚUCĂ CONSTANŢA

97 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MARIAN CRUȘOVEANU CONSTANŢA

98 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MOHAMMAD MURAD CONSTANŢA

99 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SILVIU-TITUS PĂUNESCU CONSTANŢA

100 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR COSMIN HRISTU CONSTANŢA

101 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA MĂDĂLIN-LAURENȚIU FĂGET CONSTANŢA

102 PARTIDUL OAMENILOR TINERI MARIA CERNIT CONSTANŢA

103 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ZOLTÁN MIKLÓS COVASNA

104 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KÁROLY GÁL COVASNA

105 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA JÓZSEF-GYÖRGY KULCSÁR-TERZA COVASNA

106 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSABA KÖNCZEI COVASNA

107 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VICTOR-VIOREL PONTA DÂMBOVIŢA

108 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LAURENȚIU-ADRIAN NECULAESCU DÂMBOVIŢA

109 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GEORGETA-CARMEN HOLBAN DÂMBOVIŢA

110 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA DANIEL-CODRUȚ BLAGA DÂMBOVIŢA

111 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VALERIU MUNTEANU DÂMBOVIŢA

112 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ILIE-AURELIAN COTINESCU DÂMBOVIŢA

113 PARTIDUL OAMENILOR TINERI LUCIAN-NICOLAE ANDRUȘCĂ DÂMBOVIŢA

114 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR COSMIN-TEODOR IOSUB DOLJ

115 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IONEL GHEORGHE DOLJ

116 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ADRIAN CÂCIU DOLJ

117 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AURORA-ADELA GEAMĂNU DOLJ

118 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RADU MARINESCU DOLJ

119 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ELIZA-MĂDĂLINA PEȚAȘTEFĂNESCU DOLJ

120 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT IRINA-FLORENTINA STOENICĂ DOLJ

121 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CEZAR-MIHAIL DRĂGOESCU DOLJ

122 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ȘTEFAN-BUCUR STOICA DOLJ

123 PARTIDUL OAMENILOR TINERI GABRIELA PORUMBOIU DOLJ

124 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BOGDAN-IONEL RODEANU GALAŢI

125 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VIORICA SANDU GALAŢI

126 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MITICĂ-MARIUS MĂRGĂRIT GALAŢI

127 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LIVIU-BOGDAN CIUCĂ GALAŢI

128 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ALEXANDRU BORDIAN GALAŢI

129 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DOREL VULPOIU GALAŢI

130 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GEORGE SCARLAT GALAŢI

131 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA IOSIF-FLORIN JIANU GALAŢI

132 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA ECATERINA-MARIANA SZŐKE GALAŢI

133 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MARIAN MINA GIURGIU

134 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ALEXANDRU-IOAN ANDREI GIURGIU

135 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ANETA MATEI GIURGIU

136 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GHEORGHE PIPEREA GIURGIU

137 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MIHAI WEBER GORJ

138 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CLAUDIU MANTA GORJ

139 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA RADU-DINEL MIRUȚĂ GORJ

140 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ION IORDACHE GORJ

141 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IONELIA-FLORENȚA PRIESCU GORJ

142 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HUNOR KELEMEN HARGHITA

143 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GÁBOR HAJDU HARGHITA

144 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SÁNDOR BENDE HARGHITA

145 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LÁSZLÓ-ZSOLT LADÁNYI HARGHITA

146 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ZOLTÁN ZAKARIAS HARGHITA

147 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NATALIA-ELENA INTOTERO HUNEDOARA

148 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ILIE TOMA HUNEDOARA

149 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TIBERIU-CLAUDIU BARSTAN HUNEDOARA

150 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA POLLYANNA-HANELLORE HANGAN HUNEDOARA

151 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VETUȚA STĂNESCU HUNEDOARA

152 PARTIDUL OAMENILOR TINERI ANAMARIA GAVRILĂ HUNEDOARA

153 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ȘTEFAN ȚINTĂ IALOMIŢA

154 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SILVIU-FLORIN OANCEA IALOMIŢA

155 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA FLORIN CARAGAȚĂ IALOMIŢA

156 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA SORIN-GEORGE OLTENAȘU IALOMIŢA

157 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IULIAN-ALEXANDRU MURARU IAŞI

158 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SORIN-ALEXANDRU AFLOAREI IAŞI

159 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ȘTEFAN TANASĂ IAŞI

160 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MONICA-ELENA BERESCU IAŞI

161 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ALEXANDRU RAFILA IAŞI

162 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PETRU-BOGDAN COJOCARU IAŞI

163 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MARICEL POPA IAŞI

164 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CIPRIAN-CONSTANTIN PARASCHIV IAŞI

165 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SILVIU-OCTAVIAN GURLUI IAŞI

166 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CRISTINA-EMANUELADASCĂLU IAŞI

167 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA SIMONA-ELENA MACOVEI ILIE IAŞI

168 PARTIDUL OAMENILOR TINERI ANCUȚA-FLORINA IRIMIA IAŞI

169 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ANDREI-DANIEL GHEORGHE ILFOV

170 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT IOAN VULPESCU ILFOV

171 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA DUMITRU VĂDUVA ILFOV

172 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GIANINA ȘERBAN ILFOV

173 PARTIDUL OAMENILOR TINERI SERGIU-LUCIAN MATEI ILFOV

174 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IONEL-OVIDIU BOGDAN MARAMUREŞ

175 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CRINA-FIORELA CHILAT MARAMUREŞ

176 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LUCIAN-IOAN-TITUS MORAR MARAMUREŞ

177 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BRIGITTA-EVA ZAHORANSZKI MARAMUREŞ

178 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DANIEL-CĂTĂLIN CIORNEI MARAMUREŞ

179 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BRIAN CRISTIAN MARAMUREŞ

180 PARTIDUL OAMENILOR TINERI CĂLIN-FLORIN GROZA MARAMUREŞ

181 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VIRGIL-ALIN CHIRILĂ MEHEDINŢI

182 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ION-ALIN TOMOESCU MEHEDINŢI

183 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR EDUARD-VIRGIL KOLER MEHEDINŢI

184 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MIHAI CULEAFĂ MEHEDINŢI

185 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DANIEL-RĂZVAN BIRO MUREŞ

186 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ADRIAN GIURGIU MUREŞ

187 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DUMITRIȚA GLIGA MUREŞ

188 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CIPRIAN-MINODOR DOBRE MUREŞ

189 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ÉVA-ANDREA CSÉP MUREŞ

190 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LEVENTE VASS MUREŞ

191 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ATTILA-GABOR MARKÓ MUREŞ

192 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANQUETIL-KÁROLY KOLCSÁR MUREŞ

193 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA IULIAN BULAI NEAMŢ

194 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN NEAMŢ

195 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PAUL-CLAUDIU COTÎRLEȚ NEAMŢ

196 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ADRIAN-VIRGIL CIOBANU NEAMŢ

197 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DUMITRINA MITREA NEAMŢ

198 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ANDREEA-FIRUȚA NEACȘU NEAMŢ

199 PARTIDUL OAMENILOR TINERI MONICA IONESCU NEAMŢ

200 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA CIPRIAN CIUBUC NEAMŢ

201 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MUGUR MIHĂESCU OLT

202 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GIGEL-SORINEL ȘTIRBU OLT

203 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MARIUS-IONEL IANCU OLT

204 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FLORIN-IONUȚ BARBU OLT

205 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BOGDAN-FLORIAN MIHUȚI OLT

206 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA MIHAI-ADRIAN ȚIU OLT

207 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA GEORGE-NICOLAE MARUSSI PRAHOVA

208 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MARIUS-FELIX BULEARCĂ PRAHOVA

209 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ADRIAN-GEORGE AXINIA PRAHOVA

210 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ȘTEFĂNIȚĂ-ALIN AVRĂMESCU PRAHOVA

211 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BOGDAN-ANDREI TOADER PRAHOVA

212 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GRAȚIELA-LEOCADIA GAVRILESCU PRAHOVA

213 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ALEXANDRU-FLORIN ROGOBETE PRAHOVA

214 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MIRCEA ROȘCA PRAHOVA

215 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GEORGE-CĂTĂLIN ȘERBAN PRAHOVA

216 PARTIDUL OAMENILOR TINERI DAN-MIHAI NICOLAE PRAHOVA

217 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA ANDREI-COSMIN GUȘĂ PRAHOVA

218 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LORÁND-BÁLINT MAGYAR SATU MARE

219 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZABOLCS NAGY SATU MARE

220 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MIRCEA-VASILE GOVOR SATU MARE

221 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MONICA IAGĂR SATU MARE

222 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ADRIAN-FELICIAN COZMA SATU MARE

223 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DORU-LUCIAN MUȘAT SĂLAJ

224 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DENES SERES SĂLAJ

225 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LUCIAN-NICOLAE BODE SĂLAJ

226 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT IONEL CIUNT SĂLAJ

227 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BOGDAN-GHEORGHE TRIF SIBIU

228 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL RALUCA TURCAN SIBIU

229 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FABIAN-CRISTIAN RADU SIBIU

230 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ADRIAN ECHERT SIBIU

231 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA NICOLAE-MIREL ION SIBIU

232 PARTIDUL OAMENILOR TINERI SEBASTIAN-ANDREI KRONCSIȘ SIBIU

233 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IOAN BALAN SUCEAVA

234 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT EUGEN BEJINARIU SUCEAVA

235 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MIRELA-ELENA ADOMNICĂI SUCEAVA

236 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PETRU-GABRIEL NEGREA SUCEAVA

237 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LUCIAN-FLORIN PUȘCAȘU SUCEAVA

238 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VERONICA GROSU SUCEAVA

239 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA EMANUEL-DUMITRU UNGUREANU SUCEAVA

240 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA ȘTEFAN-ALEXANDRU BĂIȘANU SUCEAVA

241 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA IOAN LĂZĂROI SUCEAVA

242 PARTIDUL OAMENILOR TINERI GHEORGHE-VALENTIN RĂDUCEA SUCEAVA

243 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GABRIEL-FLORINEL FLOREA TELEORMAN

244 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DUMITRU TILEA TELEORMAN

245 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NELU-VALENTIN BADEA TELEORMAN

246 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GEORGE-MĂDĂLIN BORȘ TELEORMAN

247 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VLAD-FLORENTIN DRINCEANU TELEORMAN

248 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MIHAI-BOGDAN NEGOESCU TIMIŞ

249 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FLORIN-CORNEL POPOVICI TIMIŞ

250 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CĂTĂLIN DRULĂ TIMIŞ

251 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA PAULA-ANA ROMOCEAN TIMIŞ

252 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MARILEN-GABRIEL PIRTEA TIMIŞ

253 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANDREI MOLNAR TIMIŞ

254 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SORIN-MIHAI GRINDEANU TIMIŞ

255 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SEBASTIAN RĂDUCANU TIMIŞ

256 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA ANA-MARCELA BAȘ TIMIŞ

257 PARTIDUL OAMENILOR TINERI CODRUȚA-MARIA CORCHEȘ TIMIŞ

258 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SERGIU-MIRCEA CONSTANTINESCU TULCEA

259 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ELENA DOBOȘ TULCEA

260 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA COSMIN ANDREI TULCEA

261 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA ELENA-LAURA TOADER TULCEA

262 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MIHAI-CĂTĂLIN BOTEZ VASLUI

263 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LAURA GHERASIM VASLUI

264 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BOGLÁRKA KÁNTOR VASLUI

265 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ADRIAN SOLOMON VASLUI

266 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ANA-SMARANDA RINDER VASLUI

267 PARTIDUL OAMENILOR TINERI ANDREI-IONUȚ TESLARIU VASLUI

268 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA RAISA ENACHI VASLUI

269 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NICOLAE MÎNDRESCU VÂLCEA

270 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ANTONIO-GABI POPESCU VÂLCEA

271 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ȘTEFAN-OVIDIU POPA VÂLCEA

272 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT EUGEN NEAȚĂ VÂLCEA

273 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ANDREI-FLORIN GHEORGHIU VÂLCEA

274 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CRISTIAN BUICAN VÂLCEA

275 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GEORGEL BADIU VRANCEA

276 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DRAGOȘ-FĂNICĂ CIOBOTARU VRANCEA

277 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ANGEL TÎLVĂR VRANCEA

278 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CORINA ATANASIU VRANCEA

279 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA VERGINIA VEDINAȘ VRANCEA

280 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GEORGE-NICOLAE SIMION MUNICIPIUL BUCUREŞTI

281 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GEORGE BECALI MUNICIPIUL BUCUREŞTI

282 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MIHAI-ADRIAN ENACHE MUNICIPIUL BUCUREŞTI

283 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LIDIA VADIM-TUDOR MUNICIPIUL BUCUREŞTI

284 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SEBASTIAN-IOAN BURDUJA MUNICIPIUL BUCUREŞTI

285 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ROMICĂ-ANDREI BACIU MUNICIPIUL BUCUREŞTI

286 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IONUȚ-MARIAN STROE MUNICIPIUL BUCUREŞTI

287 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL OCTAVIAN OPREA MUNICIPIUL BUCUREŞTI

288 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL RĂZVAN-SORIN PRIȘCĂ MUNICIPIUL BUCUREŞTI

289 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CLAUDIU-IULIUS-GAVRIL NĂSUI MUNICIPIUL BUCUREŞTI

290 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ MUNICIPIUL BUCUREŞTI

291 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA RADU-NICOLAE MIHAIU MUNICIPIUL BUCUREŞTI

292 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA DIANA-ANDA BUZOIANU MUNICIPIUL BUCUREŞTI

293 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA DIANA STOICA MUNICIPIUL BUCUREŞTI

294 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA OANA-SILVIA ȚOIU MUNICIPIUL BUCUREŞTI

295 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALEXANDRU-PAUL DIMITRIU MUNICIPIUL BUCUREŞTI

296 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALIN-BOGDAN STOICA MUNICIPIUL BUCUREŞTI

297 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ALEXANDRU-MIHAI GHIGIU MUNICIPIUL BUCUREŞTI

298 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RODICA NASSAR MUNICIPIUL BUCUREŞTI

299 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MARIAN NEACȘU MUNICIPIUL BUCUREŞTI

300 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PETRE-FLORIN MANOLE MUNICIPIUL BUCUREŞTI

301 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ADRIANA-DIANA TUȘA MUNICIPIUL BUCUREŞTI

302 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ANDREI DOLINEASCHI MUNICIPIUL BUCUREŞTI

303 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MIRELA FURTUNĂ MUNICIPIUL BUCUREŞTI

304 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT IOAN MIHALCEA MUNICIPIUL BUCUREŞTI

305 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA DUMITRU COARNĂ MUNICIPIUL BUCUREŞTI

306 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA MARIANA VÂRGĂ MUNICIPIUL BUCUREŞTI

307 PARTIDUL OAMENILOR TINERI RĂZVAN-MIREL CHIRIȚĂ MUNICIPIUL BUCUREŞTI

308 PARTIDUL OAMENILOR TINERI DANIEL GROFU MUNICIPIUL BUCUREŞTI

309 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ȘTEFAN - IULIAN LŐRINCZ Diaspora

310 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR RAMONA LOVIN Diaspora

311 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA ANDREEA-PETRONELA CÎMPIANU Diaspora

312 PARTIDUL OAMENILOR TINERI DUMITRIȚA ALBU Diaspora

Lista senatorilor din noul Parlament

1 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CLAUDIU-VASILE RĂCUCI ALBA

2 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ANDREI-EMIL DÎRLĂU ALBA

3 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GLAD-AUREL VARGA ARAD

4 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA RAZVAN-PAUL ANGHEL ARAD

5 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TEOFIL PARASCA ARAD

6 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT OVIDIU PUIU ARGEŞ

7 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MIHAI COTEȚ ARGEŞ

8 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ION-NARCIS MIRCESCU ARGEŞ

9 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MIRCIA CHELARU ARGEŞ

10 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CĂTĂLIN-DANIEL FENECHIU BACĂU

11 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA SEBASTIAN CERNIC BACĂU

12 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DANIELA ȘTEFĂNESCU BACĂU

13 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT IONEL FLOROIU BACĂU

14 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ATTILA-ZOLTAN CSEKE BIHOR

15 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ILIE-GAVRIL BOLOJAN BIHOR

16 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GHEORGHE-IOAN BOTA BIHOR

17 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AUREL-GEORGE MOHAN BIHOR

18 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NICOLAE MOLDOVAN BISTRIŢANĂSĂUD

19 PARTIDUL OAMENILOR TINERI LIVIU SORIN ROBE BISTRIŢANĂSĂUD

20 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL OVIDIU JITARU BOTOŞANI

21 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CĂTĂLIN SILEGEANU BOTOŞANI

22 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DOINA-ELENA FEDEROVICI BOTOŞANI

23 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA AMBROZIE-IRINEU DARĂU BRAŞOV

24 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MARIUS-ALEXANDRU DUNCA BRAŞOV

25 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DORINA BARCARI BRAŞOV

26 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MIHAIL VEȘTEA BRAŞOV

27 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SORIN MOISE BRĂILA

28 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA DORIN-SILVIU PETREA BRĂILA

29 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MARIUS-VALENTIN ROMAN BUZĂU

30 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LUCIAN ROMAȘCANU BUZĂU

31 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CARMEN ORBAN BUZĂU

32 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LUCA MĂLĂIESCU CARAŞSEVERIN

33 PARTIDUL OAMENILOR TINERI GHEORGHE VELA CARAŞSEVERIN

34 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DANIELA MIHAI CĂLĂRAŞI

35 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA IOAN-CRISTIAN RUSU CĂLĂRAŞI

36 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA VASILE-CIPRIAN RUS CLUJ

37 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MIRCEA ABRUDEAN CLUJ

38 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR EUGEN-CRISTIAN ȘIPOȘ CLUJ

39 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ISTVAN-SZILARD TASNADI CLUJ

40 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA EUGEN-REMUS NEGOI CONSTANŢA

41 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FELIX STROE CONSTANŢA

42 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SILVIU-IULIAN COȘA CONSTANŢA

43 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NICOLAE VLAHU CONSTANŢA

44 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA CLEMENT SAVA CONSTANŢA

45 UNIUNEA DEMOCRATĂ

MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LÁSZLÓ-ÖDÖN FEJÉR COVASNA

46 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ÁGOTA KONDOR COVASNA

47 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TITUS CORLĂȚEAN DÂMBOVIŢA

48 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ELENA-ADELINA DOBRA DÂMBOVIŢA

49 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CONSTANTIN-CIPRIAN IACOB DÂMBOVIŢA

50 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MARIAN VASILE DOLJ

51 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ALEXANDRA PRESURĂ DOLJ

52 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ALINA-ELENA TĂNĂSESCU DOLJ

53 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NICOLAE-IONEL CIUCĂ DOLJ

54 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA GHEORGHE ȘTEFĂNACHE GALAŢI

55 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MARIUS HUMELNICU GALAŢI

56 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR RODICA CONSTANTINESCU GALAŢI

57 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA OLGA ONEA GALAŢI

58 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MARIA-GABRIELA HORGA GIURGIU

59 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ION-CRISTINEL RUJAN GORJ

60 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MIRCEA-IONUȚ SANDU GORJ

61 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BARNA TÁNCZOS HARGHITA

62 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ISTVÁN-LORÁNT ANTAL HARGHITA

63 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CORNEL-CRISTIAN RESMERIȚĂ HUNEDOARA

64 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VASILICĂ POTECĂ HUNEDOARA

65 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CĂLIN-PETRU MARIAN HUNEDOARA

66 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA GRIGORE-ADRIAN PEIU IALOMIŢA

67 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PETRICĂ LUCIAN RUSU IAŞI

68 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MARIUS BODEA IAŞI

69 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DAN CAȘCAVAL IAŞI

70 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CLAUDIU-RICHARD TÂRZIU IAŞI

71 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA DUMITRU MANEA IAŞI

72 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NICOLETA PAULIUC ILFOV

73 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ANA-CYNTHIA-IOANA PĂUN ILFOV

74 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CRISTIAN-AUGUSTIN NICULESCU-ȚÂGÂRLAȘ MARAMUREŞ

75 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SORIN VLAȘIN MARAMUREŞ

76 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR COSTACHE CHERTIF MARAMUREŞ

77 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LIVIU-LUCIAN MAZILU MEHEDINŢI

78 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT OANA-CONSTANTINA BUZATU MEHEDINŢI

79 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CRISTIAN VÂNTU MUREŞ

80 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LUCIAN MĂRGINEAN MUREŞ

81 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LEVENTE NOVAK MUREŞ

82 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KÁROLY-ZSOLT CSÁSZÁR MUREŞ

83 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RĂDUCU-ADRIAN PĂDURARU NEAMŢ

84 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SORIN LAVRIC NEAMŢ

85 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA DANIEL-PAUL-ROMEO GHEORGHE NEAMŢ

86 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GEORGE-CEZAR PETRE OLT

87 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PAUL STĂNESCU OLT

88 PARTIDUL OAMENILOR TINERI ROBERT-DANIEL GHIȚĂ OLT

89 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA AUREL OPRINOIU PRAHOVA

90 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LAURENȚIU PLĂEȘU PRAHOVA

91 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FLORIN-NICOLAE JIANU PRAHOVA

92 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MARIAN-CĂTĂLIN PREDOIU PRAHOVA

93 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA NINEL PEIA PRAHOVA

94 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LÓRÁND TUROS SATU MARE

95 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MATÉ KOVÁCS SATU MARE

96 PARTIDUL OAMENILOR TINERI LIVIU-IULIAN FODOCA SĂLAJ

97 PARTIDUL OAMENILOR TINERI PAUL-CIPRIAN PINTEA SĂLAJ

98 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NICOLAE NEAGU SIBIU

99 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LUMINIȚA PĂUCEANFERNANDES SIBIU

100 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA RUXANDRA CIBU DEACONU SIBIU

101 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GHEORGHE FLUTUR SUCEAVA

102 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT IOAN STAN SUCEAVA

103 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VIRGILIU-GEORGE VLĂESCU SUCEAVA

104 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA RODICA CUȘNIR SUCEAVA

105 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CLAUDIU-DANIEL CATANA TELEORMAN

106 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT IONUȚ-CIPRIAN CIUPERCEANU TELEORMAN

107 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CIPRIAN-TITI STOICA TIMIŞ

108 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA SORIN-GHEORGHE ȘIPOȘ TIMIŞ

109 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VASILE BLAGA TIMIŞ

110 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT EUGEN DOGARIU TIMIŞ

111 PARTIDUL OAMENILOR TINERI ȘTEFAN BORȚUN TULCEA

112 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA IONEL CARP TULCEA

113 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CĂTĂLIN-EMIL MÎNDRU VASLUI

114 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VICTORIA STOICIU VASLUI

115 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA CRISTIAN BEM VASLUI

116 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DUMITRU SPAU VÂLCEA

117 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ANDRA BICĂ VÂLCEA

118 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CORNELIU NEGRU VRANCEA

119 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CĂTĂLIN GRAUR VRANCEA

120 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PETRIȘOR-GABRIEL PEIU MUNICIPIUL BUCUREŞTI

121 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NICULINA STELEA MUNICIPIUL BUCUREŞTI

122 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SORIN-MIHAI CÎMPEANU MUNICIPIUL BUCUREŞTI

123 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MONICA-CRISTINA ANISIE MUNICIPIUL BUCUREŞTI

124 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CLOTILDE-MARIEBRIGITTE ARMAND MUNICIPIUL BUCUREŞTI

125 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CRISTIAN GHINEA MUNICIPIUL BUCUREŞTI

126 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ȘTEFAN PĂLĂRIE MUNICIPIUL BUCUREŞTI

127 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA VICTORIA-VIOLETA ALEXANDRU MUNICIPIUL BUCUREŞTI

128 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ADRIAN STREINU CERCEL MUNICIPIUL BUCUREŞTI

129 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROBERT-MARIUS CAZANCIUC MUNICIPIUL BUCUREŞTI

130 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DANIEL-CĂTĂLIN ZAMFIR MUNICIPIUL BUCUREŞTI

131 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA DIANA IOVANOVICIȘOȘOACĂ MUNICIPIUL BUCUREŞTI

132 PARTIDUL OAMENILOR TINERI MARIANA-VALI ALDEA MUNICIPIUL BUCUREŞTI

133 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA GEORGE-CĂTĂLIN BOCHILEANU Diaspora

134 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ȘTEFAN GEAMĂNU Diaspora

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