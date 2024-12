Ludovic Orban: „Am votat pentru a garanta forţa democraţiei, pentru a duce România pe calea dreaptă”

Ludovic Orban, preşedintele partidului Forţa Dreptei și fost lider și premier PNL, a declarat după ce a votat pentru Parlament că a votat pentru o Românie în NATO, în UE și fără capitalism de cumetrie.

Ludovic Orban a votat în cadrul alegerilor parlamentare la Şcoala Gimnazială nr. 1 din Dobroeşti, județul Ilfov.

„La mulţi ani, români, oriunde v-aţi afla. (...) Astăzi, de Ziua Naţională, sunt organizate alegeri parlamentare.

Haideţi, chiar dacă avem opţiuni diferite, preferinţe diferite, să fim uniţi, uniţi în diversitate şi să sărbătorim cu dragoste de ţară şi faţă de compatrioţi această sărbătoare naţională care consfinţeşte unirea românilor. (...)

Astăzi, sigur că am votat pentru a garanta forţa democraţiei, pentru a duce România pe calea dreaptă, am votat pentru libertate, am votat pentru o Românie în NATO, în Uniunea Europeană, o Românie patria fiecărui cetăţean al său, o Românie în care să se pună punct democraţiei originale de tip iliescian şi capitalismului de cumetrie, care a fost benefic numai pentru unii, să se pună punct parodiei de democraţie care a existat până acum, să asigurăm o democraţie autentică, să întoarcem instituţiile statului cu faţa către cetăţeni”, a mai declarat Orban.

Ads