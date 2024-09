Marcel Ciolacu, declarație surprinzătoare: "PSD nu va câștiga alegerile". Ce crede premierul că se va întâmpla pe 1 decembrie

Marcel Ciolacu, premierul României și preşedintele PSD, a declarat, marţi seară, 3 septembrie, că partidul său nu va câştiga alegerile, deoarece ar avea nevoie de 50 la sută din voturi, dar se va clasa pe primul loc în competiţia cu celelalte partide. Pentru o guvernare, PSD va face alianţe politice, iar premierul nu va fi neapărat din partea PSD, a explicat Ciolacu.

”PSD va face parte din viitoarea coaliţie de guvernare. Votul românului îl respecţi. Am spus că următorii ani, pentru România, sunt cei mai importanţi ani de dezvoltareşi eu îmi doresc ca în următorii ani să intrăm într-o logică de a depăşi ura (...) Am venit cu o explicaţie clară că puterea, la ora actuală, va trebui împărţită. Vor decide românii cum. Eu în acest moment consider că PSD nu va câştiga alegerile, ca să câştigi alegerile îţi trebuiesc 50 la sută, dar va ieşi primul în competiţia cu celelalte partide. Cum a ieşit şi la locale şi la ultimele 4 rânduri de alegeri”, a declarat Marcel Ciolacu.

Premierul a mai spus că nu PSD va da obligatoriu şi premierul, după alegeri, dar că se va respecta voinţa românilor.

”Asta nu înseamnă că automat PSD va da şi viitorul prim-ministru. Automat, PSD va fi la guvernare, fiindcă aceasta a fost voinţa românilor. Am venit foarte clar că puterea trebuie împărţită. Mi-am asumat acest lucru în faţa colegilor mei. Îmi asum lucruri, fiindcă aşa gândesc. Puterea, am văzut când a fost în mâna unui singur om, am văzut când un om a avut ambiţiasă aibă guvernul său, unde s-a ajuns. L-a avut şi s-a ajuns praful. Am văzut unde duce această dorinţă de a conduce totul. Niciodată nu a dus într-o direcţie bună. Şi eu şi colegii mei dorim binele României, nu avem o perioadă uşoară, avem o perioadă în care trebuie să înţelegem că după ce s-au terminat alegerile există putere şi opoziţie, iar pe plan principal al României să fie un acord”, a mai afirmat Marcel Ciolacu.

Întrebat cum le va spune colegilor de partid că nu vor avea premierul, deşi au ieşit pe primul loc în alegeri, Ciolacu a afirmat: ”E pe ture, e pe rânduri? Sunt ferm convins că vor pune umărul într-un guvern de coaliţie, cu putere împărţită”.

