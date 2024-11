Care e atmosfera în PSD și ce mai speră social-democrații după eșecul lui Ciolacu. Mihai Tudose, iritat când a fost întrebat dacă demisionează UPDATE

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Mihai Tudose, a declarat marţi, 26 noiembrie, că partidul se concentrează pe alegerile parlamentare de duminică, fiindcă pot însemna rămânerea României pe o anumită cale predictibilă sau să intrăm din nou ”în nu ştiu ce experimente.”

”Votul de duminică (primul tur al alegerilor prezidențiale - n.red) arată că lumea se schimbă. E o chestie pe care nici dvs nu aţi văzut-o, nici sociologii, nici noi nu am văzut-o. Noua religie de comunicare pe Tik-Tok. Am înţeles acum că toată lumea sau mare parte din populaţie caută să vadă ce a votat, întâi au votat şi acum vor să vadă ce au votat. Noi, duminică, avem alegerile parlamentare, care generează şi guvernul, şi politicile de guvernare. La partid suntem în regulă, suntem, după cum vedeţi, toţi aici. N-am stins lumina, n-a dat nimeni bir cu fugiţii”, a spus Tudose la sediul PSD.

El a precizat că partidul se concentrează pe alegerile parlamentare.

”Ne concentrăm pentru duminică, fiindcă alegerile de duminică pot să însemne rămânerea României pe o anumită cale predictibilă, cu tot ce înseamnă un program de guvernare coerent (..) sau să intrăm din nou în nu ştiu ce experimente, cu energii, cu nu ştiu ce”, a mai spus Mihai Tudose.

Mihai Tudose a subliniat că el este şeful campaniei la parlamentare, care generează guvernul.

Ads

”Duminică, românii vor trebui să aleagă între oferta noastră, care este coerentă, are cap, are coadă şi am demonstrat că ştim să guvernăm. Poate nu suntem cei mai buni, poate nu ne pricepim la multe lucruri, dar la guvernare demonstrăm că se poate şi ce înseamnă protecţie socială, salariul minim european, care a fost iniţiativa noastră, autostrăzi, spitale şi aşa mai departe, pensii”, a ţinut să precizeze preşedintele Consiliului Naţional al PSD.

Tudose a mai declarat că înţelege votul anti-sistem, dar a precizat că ”noi am mai avut experimente”.

”Problema mare a constat în faptul că după orice experiment, până la urmă, ştiţi că au fost glumele acelea, ”băi, ăştia cu PSD-ul, am glumit cu voi, cu plăcuţa, haideţi înapoi că e Europa aici”. Până la urmă, electoratul este stăpân pe votul lui, generează chestia asta, probabil că peste patru ani va trebui să o luăm de la capăt”, a explicat Mihai Tudose.

”Poate am avut o problemă cu transmiterea acestor realizări. Am făcut autostrăzile, că circulă oamenii pe ele, nu circulăm numai noi, cei de la PSD. Celebrele spitale, pe care toată lumea le-a aşteptat şi nu le-a făcut nimeni. Până acum nu mai e la nivel de concept”, a completat Tudose.

Ads

”Opţiunea întâi este să fim la guvernare”

Mihai Tudose a mai declarat că, probabil, va fi o alianţă de guvernare după alegerile din 1 decembrie, adăugând că prima opțiune a PSD este să fie la guvernare.

”În funcţie de ceea ce se întâmplă pe data de 1 decembrie, vedem ce partide şi ce procente au în Parlament şi probabil că va fi o alianţă de guvernare, ceea ce PSD a spus întotdeauna. Degeaba facem noi acum pronosticuri că vreau eu să fac o alianţă cu dumneavoastră, hai să vedem cum stăm cu cifrele”, a spus liderul PSD.

Despre varianta unei treceri a PSD în opoziţie, preşedintele CN al PSD a arătat că au toate opţiunile deschise. ”Opţiunea întâi este să fim la guvernare. Suntem totuşi cel mai mare partid, sper să rămânem aşa”, a completat el.

Mihai Tudose a mai declarat că se bazează pe o prezenţă mare la parlamentare.

”Cred că va fi o prezenţă cel puţin la fel de mare, peste 50%”, a afirmat el, arătând că se bazează pe votul de la prezidenţiale şi pe această emulaţie electorală.

”Dacă imi dau eu demisia acum, sunteţi mulţumită?”

Ads

Mihai Tudose s-a arătat deranjat de întrebările jurnaliştilor privind asumarea eşecului de la alegerile prezidenţiale, arătând că ”o să ne dăm toţi demisia şi plecăm în munţi şi închidem PSD-ul”.

”Dacă imi dau eu demisia acum, sunteţi mulţumită? O să ne dăm toţi demisia şi plecăm în munţi şi închidem PSD-ul. Sunteţi în regulă? Este un eşec, Dumnezeule, este un eşec. Asta e. O să tragem concluziile după, nu acum, în timpul războiului. O să tragem concluziile după data de 9 decembrie”, a declarat Tudose

Întrebat şi pe cine va susţine PSD în turul doi la alegerile prezidenţiale, el a răspuns: ”Asta va fi o decizie pe care va lua partidul după alegerile parlamentare, pe data de 2.”

Ads