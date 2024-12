Oana Pellea, apel către tineri: "Ar fi foarte bine să asculte și la cei mai în vârstă"

Actrița Oana Pellea a lansat un apel către tineri în ziua alegerilor parlamentare duminică, 1 iunie. Artista îi sfătuiește pe tineri să se informeze și online și de la cei mai în vârstă cu privire la dictatura de dinainte de 1989. Pellea a criticat și posibilitatea anulării primului tur al alegerilor prezidențiale.

„Aș face un apel la tineri să se gândească foarte bine încotro vor să-și facă studiile, să se gândească că votează și beneficiază de internet, care nu este o invenție și o susținere a Rusiei și așa mai departe. Să se gândească bine”, a declarat Oana Pellea la Digi24.

Marea actriță speră ca viitoare guvernare să pună accentul pe educație și pe cultură. Ea consideră și că tinerii ar trebui să se informeze mai bine cu privire la cum arăta România înainte de 1989.

„Ei s-au născut în altă epocă și le e foarte greu să conceapă că așa ceva este posibil. Dar ar fi foarte bine să asculte și la cei mai în vârstă și să-i întrebe real cum a fost”, a completat ea.

Oana Pellea și-a manifestat și uimirea cu privire la decizia CCR de a renumăra voturile în primul tur al alegerilor prezidențiale.

„Ceea ce am observat eu în jurul meu, și mă alătur lor, este că au fost absolut siderați de tot ceea ce s-a întâmplat, am fost uimiți, noi ne-am dus cu toții, am votat, votul nostru ar fi trebuit să conteze, nu ar fi trebuit renumărat și, ferească Dumnezeu, să fie revocat, adică să fim din nou chemați la urnele de vot. Dar, dacă se va întâmpla așa, eu pot vorbi doar în numele meu personal, voi vota din nou pentru un drum european și pentru democrație, că de fapt despre asta vorbim. Trebuie să ne apărăm drumul democratic și european”, a mai spus Oana Pellea.

