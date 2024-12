Previziuni sumbre pentru România ale unui economist. Radu Georgescu susține că peste 2 ani partidele antisistem vor avea peste 50%. "Bag mâna în foc"

Economistul Radu Georgescu, fost director de bancă, lansează un avertisment: România se confruntă cu vremuri dificile. Într-o postare pe Facebook, Georgescu afirmă că situația din țară se va agrava în anii următori, iar lucrurile ar putea deveni incontrolabile.

"Votul de ieri (1 decembrie - n.r.) a confirmat că sunt trei Românii despărțite de o prăpastie. Această prăpastie a fost creată de modul în care se distribuie banii în economia României. Să începem: 1. România nr. 1 – România antisistem - Eu m-am născut într-un oraș mic de provincie. Dacă părinții mei nu ar fi avut bani să mă trimită la meditații în clasa a 12-a și să mă țină în facultate, acum eram pe un șantier din Spania sau făceam „combinații” în orașul meu. Este o greșeală să-i jignim pe cei care au votat anti-sistem. Partea inteligentă este să schimbăm sistemul economic, astfel încât să fie cât mai puțini oameni anti-sistem", își începe Georgescu tirada pe rețeaua socială.

Cealaltă Românie, cea cu numărul 2, în opinia fostului director de bancă, este a bugetarilor, care, de obicei, sunt obișnuiți să voteze PSD.

"Romania nr. 2 – Romania care depinde de banii de la stat. Aici intră bugetarii și pensionarii. Dacă esti în această categorie, este logic să votezi cu PSD. Ei au crescut salariile bugetarilor și pensiile în 2024. Este tot o greșeală să-i jignim pe cei care au votat PSD. Partea inteligentă ar fi fost să stopăm pierderile din sistemul bugetar. Cu banii economisiți să subvenționăm firmele din orașele mici de provincie. Aceste firme puteau angaja surplusul de oameni din sistemul bugetar", a mai scris economistul pe Facebook.

România este o țară închisă, similară cu cele din America de Sud, iar în afară de București, doar două sau trei orașe mai au o importanță semnificativă, mai spune Radu Georgescu.

"Romania nr3 – România enclava. Zonele care încă mai susțin economia privată s-au transformat în enclave. Câteva zone din Bucuresti, Cluj, Timisoara, Iasi, Brasov, Sibiu, Oradea. Economiile care se bazează pe enclave sunt economiile din America de Sud. Noi ar fi trebuit să dezvoltăm toate orasele mici pentru a acorda sanse egale și celor din aceste orase. Warren Buffett a devenit miliardar chiar daca nu a plecat niciodata din orasul natal mic de provincie, Omaha", susține fostul bancher.

La punctul următor, Georgescu scrie despre efectele devastatoare ale inflației, care va face ravagii în România după alegeri.

"Ce se va întâmpla în România? De 2 ani explic periodic familiei, clientilor și celor care mă urmaresc pe retelele sociale că haosul din politica monetară și fiscală va genera haos social. Inflația se predă în primul an de economie de la ASE. Inflația este generată doar de haosul monetar și fiscal. Warren Buffett spune că inflația este mai periculoasă decăt bomba atomică. De ce spune asta? Inflația a declanșat al doilea Război Mondial. Inflația a dus la dispariția imperiilor. În 2024, cea mai mare Românie este antisistem în condițiile în care acest an a curs cu „lapte și miere”. S-au mărit salariile și s-au mărit pensiile. Am fost tolerați de creditori pentru că erau alegeri. De la anul se schimbă filmul. Trebuie să facem ajustări economice. Aș băga mâna în foc că peste 2 ani partidele antisistem vor avea peste 50%", conchide trist Radu Georgescu.

În finalul postării sale pe rețeaua socială, economistul scrie despre politicile economice greșite care au dus România în prăpastia în care se află acum.

"Gravitatia si economia. Suntem influențați de două legi. Toate lucrurile se mișcă în Univers datorită gravitației.Orice lucru se mișcă pe Pământ datorită economiei. De aceea este foarte important să înțelegem principiile de bază ale economiei"

