Reacția liderilor REPER după scorul dezastros de la alegerile parlamentare: "Eșecul rămâne eșec"

După centralizarea a 99,95% dintre procesele verbale de la alegerile parlamentare, REPER a avut un scor de sub 2%, iar liderii partidului au reacționar cu explicații luni, 2 decembrie. Dragoș Pîrslaru a promis că va explica de ce nu s-a putut concretiza o alianță cu USR și SENS, iar Ramona Strugariu a acuzat dispariția unor voturi.

„Rezultatul alegerilor este un mare eșec pentru REPER. Sunt multe de spus aici și o să revin asupra detaliilor. De ce nu am putut, deși am vrut să facem alianță cu USR și SENS, de ce am fost dați peste cap de ascensiunea lui Georgescu și de frica privind votul util, de ce am eșuat să fim prezenți pe tik-tok și în general să convingem cu privire la oamenii sau programul nostru”, a scris copreședintele REPER Dragoș Pîslaru pe Facebook.

REPER a înregistrat un scor de 1,37% din voturile de la alegerile parlamentare, iar Pîslaru a anunțat că va face un pas în spate de la conducerea partidului.

„Eșecul rămâne însă eșec. Vă mulțumesc celor peste 125.000 de români care ne-au votat și vă cer iertare că nu am putut concretiza votul vostru într-o reprezentare onorabilă în parlament. Evident că îmi voi asuma acest eșec și voi face un pas în spate. Politica ar trebui să fie una dintre cele mai nobile meserii. Este despre dăruire, despre a te pune în slujba cetății și a oamenilor”, a mai spus Pîslaru.

Co-președinta REPER Ramona Strugariu a menționat și dispariția unor voturi pe timpul nopții.

„Mesaje ale analiştilor noştri de date, de dimineață. Aşa se topesc voturi. Sub ochii noştri, în România democratică. Nici acum, când e atât de greu pentru țara asta, nu se opresc. De asta suntem aici. "Ne-au dispărut 5.700 de voturi între 4 și 5 dimineața. Nu e o scădere procentulă, este o scădere absolută, de la 111,641 la 105,924"; "Aveam un total de 15.585 de voturi. După ce au fost actualizate datele (au mai fost adaugate procese verbale) am rămas cu 15 531... ar fi fost musai sa stăm pe loc sau să creştem (daca am mai avut voturi şi pe procesele verbale noi, adăugate), dar nicicum să ni se ia din voturi!"”, a scris Ramona Strugariu pe rețeaua socială.

