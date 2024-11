Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, spune că nu exclude ca unele partide cotate cu șanse mici în sondaje să obțină un scor mare la alegerile parlamentare, de pe data de 1 decembrie. Acesta a vorbit și despre surpriza din primul tur la prezidențiale, Călin Georgescu.

Sorin Grindeanu a spus că PSD se pregătește temeinic pentru a exclude eventuale răsturnări de situație.

”Riscăm un scenariu de tip Bulgaria, să ne tot trezim cu alegeri așa la 3 luni. Cred că în 3 ani au avut 7 rânduri de alegeri. Tocmai de aceea sunt extrem de importante alegerile de duminică (parlamentare - n.red). Asta înseamnă un Parlament care la rândul său dă un Guvern, care dă stabilitate și care îndreaptă România pe o cale de construcție. De-aia încercăm să explicăm care e miza acestor alegeri, de ce trebuie să mergem pe această cale, să votăm lucrurile sigure”, a declarat ministrul Transporturilor marți, 26 noiembrie.

De asemenea, acesta a spus că deja a identificat anumite greșeli ale partidului în primul tur al alegerilor prezidențiale, respectiv că a lipsit promovarea pe anumite canale media, dar cu toate astea nu exclude ceva imprevizibil, cum a fost și victoria lui Călin Georgescu.

”Am lipsit pe anumite canale media și se dovedește că a fost greșită această abordare a noastră să vorbim despre lucrurile pe care le-am făcut sau le facem. Se pare că strategia asta nu a fost una corectă. Eu văd PSD ca partidul care să câștige alegerile. După ce am văzut duminică, așa venit de nicăieri un candidat ajuns la 22%, nu exclud scenarii de același tip. În urmă cu patru ani a existat același scenariu. Eu nu am date de acest tip, l-am văzut pe președintele României că nu are date de influențare a alegerilor", a adăugat Sorin Grindeanu.

