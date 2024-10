Traian Băsescu poate influența votul românilor în următoarele alegeri, speră Eugen Tomac

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat vineri, 4 octombrie, despre şansele la alegerile parlamentare că, "dacă ne uităm la ce spun sondajele", deja PMP are peste 4%.

Eugen Tomac a fost întrebat, în emisiunea România Politică de la Prima News, ce şanse are PMP să treacă pragul electoral la alegerile parlamentare.

”Dacă ne uităm la ce spun sondajele, noi am anunţat această înţelegere deja de o săptămână şi deja avem peste 4%. O spun sondajele prezentate de celelalte partide. Noi avem un electorat, PMP are un electorat în jur de 5%. Totul este să îi convingem să vină şi să ne susţină”, a arătat liderul PMP, precizând că PMP are un electorat dur şi disciplinat.

”Evident că electoratul va ţine cont şi de ceea ce va spune domnul preşedinte Traian Băsescu”, a mai arătat Tomac, arătând că ”este un lider incontestabil care va conta enorm în această bătălie”.

Despre prezenţa lui Traian Băsescu pe lista pentru parlamentare, Tomac a spus că nu a discutat cu acesta şi o decizie de acest fel o poate lua doar preşedintele Traian Băsescu.

