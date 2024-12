Vicepreședintele Parlamentului European, la Alba Iulia: ”Am votat pentru schimbul de generaţii. Am ales o generaţie care nu repetă greşelile”

Europarlamentarul Victor Negrescu, vicepreşedinte al Parlamentului European şi vicepreşedinte PSD, a votat duminică, 1 decembrie la Alba Iulia, "pentru echilibru, pentru parcursul euroatlantic al României, aderarea completă la spaţiul Schengen, dar şi pentru valorile creştine şi naţionale".

"Am votat astăzi pentru echilibru, pentru parcursul euroatlantic al României, aderarea completă la spaţiul Schengen, dar şi pentru valorile creştine şi naţionale. La Alba, am ales schimbul de generaţii, oameni tineri şi bine pregătiţi care au decis să se implice pentru dezvoltarea judeţului Alba într-un partid serios şi predictibil care poate oferi o cale sigură României", a spus Victor Negrescu după ce şi-a exercitat dreptul de vot la o secţie din incinta Colegiului "Horea, Cloşca şi Crişan".

În aceeaşi secţie a votat şi liderul PSD Alba, Corneliu Mureşan, candidat la Senat, care a spus că a votat "pentru schimbul de generaţii".

"Am votat pentru România pe care o iubesc şi pentru judeţul Alba (...). Am votat pentru schimbul de generaţii, în care clasa politică veche din judeţul Alba e înlocuită de oameni noi, parte dintr-un partid serios, cu principii sănătoase, cinste şi credinţă adevărată în valorile creştine. Am ales o generaţie de parlamentari care nu repetă greşelile trecutului şi care are grijă de viitorul european al României", a spus Mureşan.

El a adăugat că, de 1 Decembrie, România trebuie sărbătorită prin vot. "Astăzi, în fiecare urnă stă viitorul şi şansa ca România să rămână liberă, europeană, dar mai ales sigură", a transmis Corneliu Mureşan.

