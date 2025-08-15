Maia Sandu, avertisment înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova. "Forțele ostile din exterior fac presiuni fără precedent asupra diasporei" VIDEO

Diaspora moldovenească se află sub presiuni „fără precedent” din partea forțelor ostile, înaintea alegerilor parlamentare, a avertizat președinta Maia Sandu, la Congresul Diasporei 2025.

Șefa statului a atras atenția asupra tentativelor de corupere a alegătorilor și a avertizat că, în ultimele zile, conturile false de pe rețelele sociale, folosite pentru a răspândi mesaje anti-UE, a contesta reformele din ultimii ani și a submina statul Republica Moldova, și-au intensificat activitatea, relatează newsmaker.md.

„Știm că se fac presiuni fără precedent din exterior, de către forțele ostile și asupra diasporei. Avem informații despre încercări de corupere a alegătorilor din diaspora și, de asemenea, observăm o creștere substanțială a activismului unor conturi inautentice în mediile diasporei moldovenești, specifică unei campanii coordonate de influențare pe rețelele sociale, cu mesaje anti-UE, mesaje împotriva reformelor și politicilor implementate în ultimii ani și împotriva statului Republica Moldova”, a declarat Maia Sandu.

Șefa statului a avertizat că aceste atacuri se vor amplifica în următoarele săptămâni și a făcut apel la moldovenii aflați dincolo de granițele țării, „acum ca niciodată”, să fie vigilenți, să fie uniți, să apere suveranitatea, democrația, libertatea și „alegerea noastră europeană”.

„În preajma alegerilor auzim iarăși voci care spun că diaspora nu trebuie să decidă viitorul țării. Pentru cei care nu ne vor binele, diaspora este o masă de oameni care trebuie lipsită de dreptul de vot, care poate fi manipulată, care poate fi ruptă de țară.

Ei nu înțeleg că în spatele cuvântului diaspora stau mame și tați care au fost nevoiți să plece departe de copii pentru binele acestor copii. (…) Ei nu înțeleg că în spatele cuvântului diaspora stă un munte de sacrificii și de dăruire față de cei dragi, stă un dor neostoit față de locurile natale, stau speranțe pentru un viitor mai bun. Noi toți ne-am născut aici, în Moldova, și purtăm Moldova în suflet oriunde am fi”, a conchis președinta Maia Sandu.

