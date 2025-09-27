Diaspora, cheia scrutinului din Moldova: Chișinăul se așteaptă la fraude electorale masive din partea Rusiei. „Este mai ieftin să cumperi voturi decât să lansezi rachete”

Autor: Veronica Andrei
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 14:11
Moldovean la vot FOTO / Hepta

Alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie, din Republica Moldova sunt privite drept un moment de răscruce, în timp ce autoritățile acuză Moscova de o operațiune masivă de cumpărare a voturilor, fără precedent în regiune. Diaspora moldoveană – voce decisivă și în alte scrutine – este din nou în centrul mizei, scrie The Guardian.

Fostul vicepremier Nicu Popescu, candidat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), spune că diaspora „va decide” direcția țării, în condițiile în care Rusia a trecut la metode tot mai brutale pentru a destabiliza tabăra pro-europeană.

Bani pentru „observatori” și rapoarte de fraudă

Organizații independente care monitorizează ingerințele externe atrag atenția că Rusia a inundat comunitățile moldovenești din străinătate cu oferte financiare. În unele cazuri, s-au promis 500 de euro pentru rolul de observator în secții din Uniunea Europeană, cu „bonusuri” de până la 30.000 de euro pentru probe de fraudă.

„Este o strategie menită să creeze impresia că alegerile au fost falsificate. Practic, se plătește pentru orice fel de sesizare”, explică Victoria Olari, cercetătoare la Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab din Chișinău.

Valeriu Pașa, analist și fondator al organizației WatchDog, confirmă amploarea: „Este o operațiune uriașă, ceva ce nu s-a mai văzut nicăieri. Se cheltuiesc sume nebunești.”

Între Rusia și Europa

Președinta Maia Sandu a avertizat săptămâna aceasta că independența țării este amenințată, după ce poliția a reținut zeci de persoane acuzate de participare la un complot orchestrat de Moscova. Ea a numit scrutinul de duminică „cel mai important” din istoria recentă a Republicii Moldova, aflată între influența vecinului estic și perspectiva aderării la Uniunea Europeană.

Moldova, cu o populație de 2,7 milioane de locuitori, este deosebit de vulnerabilă prin poziția sa la granița cu Ucraina și prin structura electorală diversă, unde votanții pro-ruși rămân o forță.

Diaspora, factorul decisiv

Experții în alegeri spun că diaspora este vizată tocmai pentru că a jucat un rol hotărâtor în scrutinele trecute. În noiembrie anul trecut, moldovenii din afara granițelor au reprezentat până la 19% din voturi – o pondere uriașă comparativ cu alte state.

„Este mai ieftin să cumperi voturi decât să lansezi rachete”, spune Nicu Popescu. Potrivit lui, doar o treime din efortul Rusiei ține de dezinformare online. Restul înseamnă bani: cash, criptomonede sau transferuri bancare direcționate către manipulatori, activiști, jurnaliști și influenceri.

„Diaspora din UE a votat constant pro-european. Obiectivul Moscovei nu este să-i convingă pe aceștia să treacă de partea ei, ci să mobilizeze electoratul ezitant, mai apropiat de Rusia”, adaugă Popescu.

Semnale de avertizare

Temerile privind ingerința externă au crescut vineri, 26 septembrie, după ce poliția sârbească a reținut două persoane suspectate că pregăteau antrenamente paramilitare pentru protestatari înaintea votului.

Republica Moldova nu este la primul test de acest fel. La prezidențiale de anul trecut, autoritățile au înregistrat zeci de alerte false cu bombă la secțiile de votare din străinătate.

„Diaspora este crucială. Este una dintre cele mai active comunități electorale din lume și, în mod constant, înclină balanța spre opțiunea europeană. De aceea, Rusia încearcă să planteze îndoiala, chiar dacă nu reușește să-și impună propriii candidați”, conchide Olari.

Pentru Moscova, miza nu este doar Moldova. „Am văzut deja în România cum, în două cicluri electorale, discursul pro-european a fost subminat de ascensiunea curentelor de extremă dreapta și pro-ruse”, avertizează ea.

