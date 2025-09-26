Președintele Senatului României îi îndeamnă pe cetățenii Republicii Moldova să meargă la vot: "Aveți acum ocazia de a scrie viitorul" VIDEO

Președintele Senatului României, Mircea Abrudean (PNL), i-a îndemnat pe cetățenii Republicii Moldova care se află pe teritoriul României să meargă să voteze la alegerile din data de 28 septembrie 2025.

După cum se știe, alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt extrem de importante, nu doar pentru această țară, ci și pentru Ucraina (aflată în război cu Rusia), precum și pentru țările de pe Flancul Estic al NATO și al Uniunii Europene, inclusiv pentru România.

”România a fost și rămâne lângă Republica Moldova, sprijinind parcursul ei european, un drum al prosperității, păcii și respectului pentru fiecare cetățean. Trăim vremuri grele, iar votul este arma noastră pașnică și puternică. De aceea, îi chem pe toți basarabenii din România să vină la vot în secțiile organizate aici, aproape de casele lor. Să ne unim glasurile și să dăm un semnal puternic că Republica Moldova are curajul să aleagă un viitor european. Aveți acum ocazia de a scrie viitorul. Să-l scrieți bine!”, a spus Mircea într-un mesaj video postat pe Facebook.

Potrivit sondajelor de opinie, partidul președintei Maia Sandu, PAS, ar fi pe primul loc în preferințele de vot ale cetățenilor Republicii Moldova. Totuși, PAS nu va deține, singur, majoritatea în viitorul Parlament.

