Acuzații grave la adresa lui George Simion. "Numele lui trebuie să rămână scris în registrul negru al trădătorilor de neam"

Acuzații grave la adresa lui George Simion aduse de senatoarea PSD Victoria Stoiciu, care-l consideră pe liderul AUR drept "un mercenar politic care poartă tricolorul pe umeri și steagul Kremlinului în suflet".

Stoiciu susține, într-o postare pe Facebook, făcută luni, 29 septembrie, nici mai mult, nici mai puțin că Simion ar fi făcut jocurile Moscovei în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, câștigate de partidul Maiei Sandu.

"Alegerile din Republica Moldova au trecut, iar PAS a obținut majoritatea necesară pentru a forma guvernul. Dar nu uităm nici trădarea, nici trădătorii. Capul de listă: George Simion", acuză senatoarea PSD.

Apoi, aceasta face o scurtă trecere în revistă a principalelor momente, cele în care "nu te mai poți fofila, în care e alb sau negru, cu noi sau cu ei. Un astfel de moment au fost alegerile din Moldova, care au arătat că Simion este un mercenar politic care poartă tricolorul pe umeri și steagul Kremlinului în suflet".

Unul dintre primele momente dubioase, susține Stoiciu, a fost "sprijinul lui Igor Dodon pentru Simion în alegerile prezidențiale din primăvară. Fix el, Simion, unionistul, naționalistul, sprijinit de sluga Moscovei. Ce alt semn că proiectul lui Simion face parte dintr-o strategie mai amplă a Moscovei?".

Imediat după eșecul de la prezidențiale, mai scrie senatoarea PSD, Simion a început atacurile la adresa Maiei Sandu.

"A catalogat-o drept „sorosistă”, „globalistă”, etc., într-un discurs care copia aproape mot-a-mot retorica rusă.

După care Simion și AUR și-au ales "pionul" - partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc. Expert Forum a arătat încă din vară cum acest partid a fost umflat artificial pe TikTok, prin metode identice cu cele folosite în România în campania lui Georgescu.

Cine este însă Vasile Costiuc? Potrivit investigațiilor, Costiuc are legături directe cu Rusia: afaceri în Federația Rusă și participări la evenimente organizate de Alexandr Kondyakov, fost consultant al lui Putin și general KGB, indicat ca vector de influență de către SIS. Practic, prin Costiuc, Simion a sprijinit o „goarnă” a Kremlinului, mascată în unionism".

Victoria Stoiciu a criticat apoi episodul retragerii false a lui Simion din cursa electorală de peste Prut.

"Cu doar câteva zile înainte de alegeri, Simion a anunțat în mod bizar că „se retrage” din cursa electorală din Republica Moldova – deși nu era înscris. Pentru mulți a părut o cacealma, dar de fapt era o diversiune calculată. Care însă a creat confuzie și a pregătit terenul pentru migrarea voturilor de la AUR Moldova spre Democrația Acasă, partid care deja avea spre 4% în sondaje și mai avea nevoie de un ultim "push" pentru a trece pragul electoral.

AUR Moldova a dezmințit public, subliniind că nu se retrage, că e un partid distinct și autonom, dar efectul scontat era produs.

Chiar în duminica alegerilor, Simion și alții din AUR au lansat un apel: „Fraților care voiați să puneți ștampila pe AUR, uitați, imediat după PAS e Democrația Acasă, DA. Pac!” Un ultim efort cinic de a devia voturile unioniștilor către Costiuc, exact așa cum fusese pregătit prin retragerea falsă.

Asta după ce tot Simion declarase că se retrage din alegerile din Moldova ca să nu fie acuzat că se bagă în treburile interne ale altui stat! Să dai indicații de vot în ziua alegerilor nu e imixtiune, e contemplare de pe margine în mintea extremiștilor", a mai scris Stoiciu pe rețeaua de socializare.

În finalul postării, senatoarea susține că "acum, Parlamentul Republicii Moldova va găzdui un cal troian al Kremlinului.

O cioară vopsită în unionist, la fel ca „suveraniștii” din România care se proclamă patrioți, dar în realitate servesc forțe ostile națiunii.

George Simion rămâne cel mai recent exemplu de trădător deghizat în patriot. Și pentru asta, numele lui trebuie să rămână scris acolo unde îi e locul: în registrul negru al trădătorilor de neam", a conchis Victoria Stoiciu.

