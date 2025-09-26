Alertă cu bombă la judecătoria din Chișinău unde Plahotniuc urma să fie adus în fața judecătorului

Autor: Adrian Zia
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 17:04
Alertă cu bombă la judecătoria din Chișinău unde Plahotniuc urma să fie adus în fața judecătorului
Oligarhul Vlad Plahotniuc FOTO X/@MihaiPopsoi

Sediul unei judecătorii din Chișinău a fost evacuat vineri, 26 septembrie, în urma unei alerte cu bombă, au transmis reprezentanții Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova.

Alarma de la Judecătoria Buiucani a avut loc cu 18 minute înainte de ora de începere a unei ședințe în care oligarhul Vlad Plahotniuc urma să fie judecat pentru frauda miliardului de dolari din sistemul bancar moldovenesc.

'Astăzi dimineață, la ora 09:42, Poliția a înregistrat un apel telefonic de la un bărbat care a comunicat despre faptul că Judecătoria Buiucani ar fi minată, iar în momentul de față zona este încercuită, toate serviciile specializate se află la fața locului și acționează conform protocoalelor', au transmis oficialii Poliției din Moldova.

Plahotniuc, care a deținut și funcția de prim-vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova, dar și pe cea de președinte al Partidului Democrat din Moldova, a fost extrădat, joi, din Grecia, la cererea autorităților moldovene, care aveau emise pe numele lui patru mandate de arestare.

Vlad Plahotniuc este principalul suspect în legătură cu dispariția în 2014 a unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova, sumă ce reprezenta, la acel moment, 12% din produsul intern brut al acestui stat.

El a fost arestat, pe 21 iulie, la Atena, după ce se urcase într-un avion cu destinația Dubai. Arestarea a avut loc în baza unui aviz emis de Interpol în care se afirma că Plahotniuc deținea 16 pașapoarte, inclusiv din România, Mexic și Rusia.

