Republica Moldova, în pericol de a reveni în orbita Rusiei, după alegerea celor 101 parlamentari, scrie The Guardian ANALIZĂ

Alegerile parlamentare din Republica Moldova de duminică, 28 septembrie, au fost descrise de președinta Maia Sandu drept cele mai importante din istoria țării cu 2,4 milioane de locuitori. Fosta republică sovietică devenită independentă în 1991 riscă să intre din nou în orbita Rusiei sau ar putea rămâne pe calea integrării europene, scrie The Guardian, într-o analiză publicată vineri, 26 septembrie.

Viitorul Moldovei, o țară cu 2,4 milioane de locuitori, situată între Ucraina și România, este urmărit cu atenție pe întreg continentul. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat săptămâna aceasta că Moldova are nevoie de sprijin pentru a preveni intrarea sub influența Rusiei, soartă care a lovit deja Georgia și Belarus.

„Europa nu își poate permite să piardă și Moldova”, a declarat el în fața Adunării Generale a ONU de la New York.

Moldova a dobândit un rol disproporționat pe scena diplomatică datorită proximității sale față de Ucraina și alianța NATO, prin granița cu România, dar și datorită traiectoriei sale. În 2021, Moldova a ales cu o majoritate confortabilă partidul pro-european și pro-occidental Acțiune și Solidaritate al președintei Maia Sandu. După invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, Moldova a depus cererea de aderare la UE, a obținut statutul de candidat în timp record și speră acum să adere la uniune până în 2030.

Maia Sandu a fost realeasă președinte în alegerile de anul trecut, dar un referendum pentru aderarea țării la UE a fost câștigat cu o majoritate foarte mică, ridicând semne de întrebare cu privire la direcția pe termen lung a Moldovei. Ambele scrutine au fost marcate de acuzații de interferență rusă, inclusiv o schemă masivă de mituire a alegătorilor, care se spune că a fost orchestrată de un interpus pro-rus, în cadrul căreia s-ar fi transferat 15 milioane de dolari către 130.000 de moldoveni, adică aproximativ 10% din electoratul activ.

PAS ar putea pierde majoritatea parlamentară

Acum, sondajele sugerează că partidul PAS al lui Sandu se confruntă cu o provocare serioasă din partea partidelor de opoziție pro-ruse sau pro-europene doar cu numele, care i-ar putea nega majoritatea parlamentară. Fără o majoritate solidă, guvernul ar putea avea dificultăți în a finaliza reformele economice și politice exigente necesare pentru aderarea la UE, în timp ce continuă să se confrunte cu sărăcia profundă, inflația persistentă și un număr relativ mare de refugiați ucraineni.

Maia Sandu a susținut că un guvern favorabil Moscovei ar fi folosit ca „rampă de lansare pentru atacuri hibride asupra UE”, un argument pe care liderii europeni par să îl susțină. În cadrul unei vizite extrem de simbolice la Chișinău, luna trecută, alături de liderii Franței și Germaniei, premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat: „Nu poate exista o UE sigură, o Polonie, o Franță și o Germanie sigure fără o Moldovă independentă”.

Maia Sandu, absolventă a Universității Harvard și fostă funcționară a Băncii Mondiale, a fondat în 2016 partidul reformist de centru-dreapta PAS. Unul dintre cei mai apropiați aliați ai săi este Dorin Recean, economist pro-occidental și fost ministru de interne, care a devenit prim-ministru în februarie 2023.

Blocul Patriotic reunește partidele pro-ruse

Partidul PAS se confruntă cu o provocare dificilă din partea Blocului Patriotic, o alianță de partide de stânga, pro-ruse, din care face parte fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, pe care Sandu l-a înlăturat din funcție în 2020. Blocul Patriotic susține că integrarea europeană reprezintă o amenințare la adresa independenței Moldovei și dorește strângerea legăturilor cu Rusia.

Având în vedere rezultatele atât de strânse, rolul partidelor mai mici ar putea fi crucial. Blocul Alternativa, ai cărui lideri îi includ pe primarul Chișinăului, Ion Ceban, și pe candidatul la alegerile prezidențiale din 2024, Alexandru Stoianoglo, încearcă să mobilizeze alegătorii centraliști deziluzionați de actuala putere. Pro-european ca fațadă, „Alternativa” acuză guvernul că nu a reușit să garanteze drumuri bune, salarii și pensii decente. Unii analiști susțin că Alternativa este un cal troian menit să atragă din sprijinul principalului partid pro-UE, păstrând în același timp un canal de influență către Rusia.

În ecuație se află și partidul populist anti-establishment Partidul Nostru, condus de un fost primar, Renato Usatîi, care anterior avea legături strânse cu politicieni naționaliști ruși.

Nu se află pe buletinul de vot candidații legați de oligarhul fugar pro-rus Ilan Șor. Acesta a fost condamnat în 2023 pentru fraudă și spălare de bani într-un caz care implică dispariția unui miliard de dolari din băncile moldovenești în 2014 și este, de asemenea, acuzat că ar fi instigat frauda de cumpărare în masă a voturilor de anul trecut.

Impactul voturilor din diasporă și din Transnistria

După o campanie de o lună, alegătorii vor alege duminică 101 membri ai parlamentului în cadrul unui sistem proporțional.

Voturile diasporei, estimată la 1 milion de moldoveni care trăiesc în străinătate, vor fi cruciale pentru rezultate. Moldovenii care trăiesc în Europa de Vest au fost esențiali pentru succesul partidului de guvernământ și pentru rezultatul strâns de la referendumul pro-UE.

Un factor imprevizibil îl reprezintă cei 277.000 de alegători înregistrați în regiunea separatistă Transnistria, care este controlată de separatiștii pro-ruși, deși oficial face parte din Moldova. De obicei, rata de participare la vot a fost foarte scăzută, dar analiștii spun că Rusia a intensificat dezinformarea în regiune.

Cele mai probabile scenarii după alegerile parlamentare

Având în vedere că sondajele de opinie arată că partidul PAS aflat la putere are un mic avantaj față de Blocul Patriotic, există mai multe rezultate posibile.

PAS ar putea obține o victorie la limită, asigurând continuitatea agendei sale de reforme pro-UE. Dar un rezultat mai probabil este ca PAS să ocupe primul loc, dar să nu obțină majoritatea, ceea ce ar duce la negocieri lungi și dificile pentru formarea unui guvern.

Unii analiști au sugerat că punctele sensibile, cum ar fi orientarea politicii externe, s-ar putea dovedi atât de dificile încât numai alegeri noi ar putea duce la ieșirea din impas.

O a treia posibilitate este victoria blocului pro-rus, cu sprijinul partidelor de centru, ceea ce ar putea slăbi calea Moldovei către UE și agenda de reforme democratice.

Însă toate rezultatele sunt incerte, întrucât alegerile se desfășoară pe fondul unor temeri intense de interferență. La începutul acestei săptămâni, autoritățile moldovene au reținut 74 de persoane în 250 de raiduri, în legătură cu un presupus complot susținut de Rusia pentru a incita la revolte.

Recean a acuzat Rusia că a cheltuit sute de milioane de euro în încercarea de a prelua puterea și de a „asedia țara”. Kremlinul a respins toate acuzațiile de amestec în alegeri.

O evaluare a riscurilor publicată de Digital Forensic Research Lab a concluzionat că Moldova se confruntă cu „amenințări hibride persistente conduse de Rusia, inclusiv un război informațional, finanțare ilicită, atacuri cibernetice și mobilizarea interpușilor, menite să submineze agenda pro-UE a guvernului moldovean și să stimuleze actorii pro-ruși”. O astfel de manipulare, combinată cu o fragmentare politică mai mare, riscă să ducă la o apatie mai mare a alegătorilor, amenințând integritatea alegerilor, au concluzionat experții.

