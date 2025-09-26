Traian Băsescu, despre riscurile unui vot antieuropean în Republica Moldova: "S-ar putea consolida o bază militară anti-NATO, anti-România. Un Kaliningrad"

Fostul președinte Traian Băsescu avertizează că alegerile parlamentare din Republica Moldova, dacă ar plasa pe primul loc partidele anti-europene, ar avea un impact extrem de periculos nu doar asupra Republicii Moldova, ci și asupra Ucrainei, precum și a țărilor de pe Flancul Estic al NATO și al UE.

Băsescu a prezentat această ipoteză într-o emisiune la postul B1 Tv, în ziua de 26 septembrie 2025.

"Dacă vor câștiga socialiștii, la Chișinău vom avea un guvern ostil României și pro-moscovit. Va fi un parlament pro-rus. În Republica Moldova se poate întâmpla orice, inclusiv ideea că s-ar putea consolida o bază militară anti-NATO, anti-România. O astfel de ipoteză nu poate fi exclusă. Republica Moldova riscă să devină un Kaliningrad, dar mult mai la sud", a avertizat fostul șef al statului român.

Traian Băsescu a susținut că, deși votul cetățenilor moldoveni este important, soarta Republicii Moldova va fi ulterior decisă nu de cetățeni, ci de noii ei parlamentari.

“Rar, foarte rar se întâmplă ca soarta unei țări, a unui popor să fie decisă chiar de votul poporului. De cele mai multe ori poporul votează, pe urmă partidele trebuie să decidă. Republica Moldova este în situația în care, dacă va câștiga PAS-ul, guvernarea se va menține a fi proeuropeană, cu apropiere și de România, va fi o guvernare în favoarea Ucrainei", a explicat Băsescu.

Fostul șef al statului român consideră că, la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, "este esențial ce vor face cetățenii din afara Republicii Moldova”.

“Nu avem decât să îi rugăm pe cei care lucrează în afara Republicii Moldova, inclusiv și în mod deosebit pe cei care se află pe teritoriul României, să meargă la vot, pentru că de votul lor depinde viitorul lor”, a subliniat Traian Băsescu.

Conform sondajelor de opinie, partidul președintei Maia Sandu, PAS, este pe primul loc în preferințele de vot ale locuitorilor Republicii Moldova. Cu toate acestea, PAS nu va reuși, probabil, să obțină majoritatea absolută în viitorul Parlament.

