Cât de greu atârnă alegerile din Moldova în lupta Europei împotriva Kremlinului. „Cele mai importante alegeri din istoria țării”, potrivit politologilor europeni

Alegerile parlamentare din Republica Moldova, care vor avea loc duminica aceasta, vor fi urmărite cu sufletul la gură de întreaga Europă, fiind considerate de politologii și analiștii europeni. Potrivit analizelor recente apărute în presa străină europeană, contextul regional al războiului din Ucraina și cazurile documentate deja de ingerințe în alegerile de duminică face ca scrutinul parlamentar să fie un test de reziliență pentru planurile de extindere a Uniunii Europene în fața unei Rusii din ce în ce mai ostile.

Situația din prezent din Moldova și mizele interne ale alegerilor, în relație cu povara influenței Kremlinului

O analiză a Institutului Francez pentru Relații Internaționale a amintit recent de un set dublu de clivaje politice și sociale în rândul electoratului basarabean. Pe de o parte există opoziția afinitățile pro-românești versus pro-ruse, suprapuse pe agenda politică pro-europeană în contrapunct cu cea pro-rusă. „Aceste clivaje ilustrează permeabilitatea dintre problemele identitare din politica internă (populația majoritară versus minorități etnice) și orientările de politică externă, fie pro-ruse, fie pro-europene. Comportamente politice specifice caracterizează regiunea autonomă Găgăuzia, puternic înclinată spre tabăra pro-rusă, precum și regiunea separatistă Transnistria, din estul țării. La acestea se adaugă variabile mai clasice, care opun populația urbană celei rurale, precum și diferențele între generații. Această fragmentare reflectă o societate tensionată, sfâșiată între aspirații contradictorii și o neîncredere crescândă față de elite”, explică francezii.

Ads

POLITICO vorbește despre presiunea internă de pe umerii partidului Maiei Sandu, PAS, care, dacă nu reușește să-și păstreze poziția, așa cum sugerează sondajele actuale, ar putea avea dificultăți să formeze o coaliție de guvernare, deschizând calea forțelor eurosceptice și pro-ruse să preia controlul la Chișinău. Analiștii POLITICO spun că, pentru a influența rezultatul, Kremlinul nu se va sfii de la folosirea oricărui mijloc din arsenalul său, inclusiv prin alocarea a sute de milioane de euro pentru cumpărarea de voturi, avertisment care a venit, de altfel, și din partea președintei în această săptămână. „Este un moment crucial pentru Moldova, mai mult decât în orice alt moment din ultimii 35 de ani de la obținerea independenței față de Uniunea Sovietică. Nu este vorba doar despre integrarea europeană a Moldovei. Este, în mare măsură, despre libertatea Moldovei și despre independența ei”, a declarat pentru POLITICO Nicu Popescu, fost ministru de externe și candidat pe lista PAS.

Ads

Cu toate că victoriile electorale înregistrate de PAS în alegerile din 2020 și 2021 au revigorat nu doar sprijinul pentru Maia Sandu și PAS, dar și un entuziasm al populației din Republica Moldova pentru o viitoare aderare a țării la Uniunea Europeană, o parte semnificativă din acest val de susținere s-a erodat, pe fondul efectelor economice generate de războiul din Ucraina și amplificate de campaniile neobosite de dezinformare ale Moscovei. „Există întotdeauna un decalaj între așteptări și realizări. Moldova are aceleași frustrări ca oriunde inflație, putere de cumpărare scăzută, costuri la energie”, a punctat Popescu pentru publicația britanică. O problemă identificată de analiști este și faptul că PAS nu a reușit să livreze reformele anticorupție și de justiție promise, având și probleme în a menține o comunicare constantă și eficientă cu alegătorii, teorie confirmată și de Valeriu Pașa, președintele think tank-ului WatchDog.MD: „Cel mai mare dușman al PAS acum este PAS însuși, pentru că face toate greșelile posibile.”

Ads

Dacă PAS, singura mare forță pro-europeană, va pierde, viitorul european al Moldovei este serios pus în pericol, sugerează POLITICO. „Toamna trecută, Sandu a reușit la limită un referendum pentru aderarea la UE, apoi a câștigat realegerea cu circa 55% din voturi. Acum, Blocul Patrioților, condus de fostul președinte Igor Dodon, se apropie de PAS și urmărește să formeze următorul guvern, cu putere de veto asupra reformelor necesare integrării europene. În plus, un segment semnificativ de votanți indeciși și practica cumpărării de voturi din partea Rusiei ar putea înclina balanța duminică”, mai arată sursa citată.

Problemele economice ale Moldovei, înainte de alegeri. Cum arată orizontul european al Basarabiei

După o contracție a PIB-ului de 4,6% în 2022, urmată de o creștere de doar 1,2% în 2023 și 0,1% în 2024, Republica Moldova a avut de-a face la începutul anului 2025 și cu criza energetică din Transnistria, care a scos și mai mult în evidență vulnerabilitățile infrastructurale ale țării și a adâncit disparitățile teritoriale. Țara se confruntă și cu un grad ridicat de migrațiune, media celor care părăsesc anual țara ridicându-se la circa 35.000-40.000 de persoane, iar la nivel instituțional, Maia Sandu a luptat susținut în ultimul mandat pentru a reforma sistemul de justiție, fără să reușească să penetreze până la capăt structurile corupte construite timp de decenii la nivel înalt.

Ads

Cu toate acestea, arestarea lui Vlad Plahotniuc, pe 24 iulie 2025, a marcat un pas important în lupta anticorupție, iar condamnarea la șapte ani de închisoare a fostei guvernatoare a Găgăuziei, Evghenia Hutsul, pentru finanțarea ilegală a Partidului Șor cu bani rusești nedeclarați, a fost o altă bornă de neignorat în acest proces, cu toate că politologii susțin că astfel s-au reaprins noi tensiuni dintre Chișinău și bastioanele pro-ruse.

În ceea ce privește parcursul european al Moldovei, Uniunea Europeană privește scrutinul de la Chișinău ca pe un test geopolitic major. „Ceea ce face ca Moldova să fie diferită de alte țări vizate de Rusia este caracterul deschis al ingerinței — nici nu mai încearcă să o ascundă”, a explicat pentru POLITICO cercetătoarea Victoria Olari, de la Atlantic Council. În timp ce Moscova se bazează pe campanii de dezinformare, rețele de troli, deepfake-uri generate prin inteligență artificială, dar și pe sprijinul unor biserici ortodoxe și pe proteste anti-guvernamentale organizate în scop electoral, politicienii PAS sunt convinși, potrivit Bloomberg, că Republica Moldova are o șansă reală să finalizeze negocierile de aderare la UE până la sfârșitul lui 2028, împreună cu Albania și Muntenegru, iar apoi să devină membră. Dar acest scenariu poate deveni realitate numai dacă PAS își păstrează majoritatea parlamentară. Altfel, transpunerea celor 170.000 de pagini de legislație europeană într-un termen de trei ani devine imposibilă.

Ads

Tocmai de aceea guvernul pro-european, dublat de eforturi de investigație ale presei și organizațiilor externe au reușit să dobândească dovezi că Rusia a investit substanțial mai mult în încercarea de a manipula alegerile din Moldova în ultimul an decât în ultimele trei decenii. Autoritățile estimează că, la alegerile de anul trecut, peste 130.000 de cetățeni moldoveni au primit bani de la Rusia pentru a-și vinde votul, în contextul în care gradul obișnuit de prezență la urne este de circa 1,5 milioane de alegători.

Rusia nu s-a oprit de la nimic pentru a uzurpa alegerile de duminică, iar de data aceasta eforturile Kremlinului nici măcar nu au părut să fie voalate

Sondajele realizate înaintea scrutinului de duminică arată că o majoritate a moldovenilor susține aderarea la UE, dar tot sugerează simultan și că votul de duminică este extrem de strâns. Pe 22 septembrie, președinta Maia Sandu a declarat că Moldova s-ar transforma într-o „rampă de lansare” pentru destabilizarea orchestrată de Moscova, în special împotriva Ucrainei.

Ads

În presa internă și externă însă, așa cum am amintit mai sus, dovezile implicării Rusiei sunt însă din ce în ce mai clare și mai greu de combătut. Jurnalistul Bloomberg News Alberto Nardelli a dezvăluit un plan redactat chiar la Kremlin, menit să saboteze PAS. La Chișinău, reporteri sub acoperire ai Ziarului de Gardă, printre care Natalia Zaharescu, au documentat înainte de alegerile prezidențiale de anul trecut activiști plătiți de Ilan Șor, oligarhul fugar condamnat pentru rolul central în frauda bancară de un miliard de dolari din 2014, care împărțeau bani pentru cumpărarea voturilor. După ce acea tentativă a eșuat, iar Sandu a câștigat (grație sprijinului covârșitor al diasporei pro-UE), Zaharescu a fost invitată să se alăture unei „ferme de troli” pregătite să încerce din nou, de această dată cu scopul de a înfrânge PAS la parlamentarele de duminică.

Tot Bloomberg amintește că, timpul instruirii online a trollilor, iarna trecută, instructorul le-a explicat cum pot influența „propria” țară folosind două arme: „banii și frica”. Zaharescu a relatat că plățile îi veneau mai întâi dintr-o bancă rusească, apoi printr-un portofel crypto. Componenta de frică presupunea promovarea pe Facebook și TikTok a ideii că PAS ar impune „propaganda LGBTQ+” cerută de UE în școli și ar târî Moldova în războiul din Ucraina, însă niciuna dintre aceste acuzații nu era reală.

Ads

Mai mult, TikTok a anunțat săptămâna trecută că a închis 100.000 de conturi false care operau în Moldova din iulie, alături de 1,3 milioane de like-uri și 1,6 milioane de urmăritori falși. Dar pentru fiecare cont închis, altele noi apar, aproape imposibil de ținut sub control, iar la începutul acestei săptămâni BBC a publicat o nouă anchetă sub acoperire despre un sondaj fals comandat de organizația lui Șor, în care respondenții erau exclusiv opozanți ai PAS, concomitent cu mai multe descinderi ale autorităților de la Chișinău în urma cărora au fost arestați 74 de cetățeni moldoveni instruiți într-o tabără din Serbia pentru a provoca violențe post-electorale.

„Întrebarea care planează acum este dacă nu cumva pentru Moldova este deja prea târziu. Țara a pornit pe traseul deschis de Polonia în 1989 cu trei decenii întârziere, iar Uniunii Europene i-a luat prea mult să înțeleagă că extinderea nu este un dar, ci cel mai puternic instrument al său de politică externă. Această schimbare de paradigmă a adus Moldovei sute de milioane de euro sub formă de împrumuturi și granturi pentru energie, renovarea școlilor, sisteme de canalizare, drumuri și locuri de joacă. Și totuși, atât Rusia, cât și Europa pompează bani în Moldova pentru a-și atinge obiectivele geopolitice. Diferența este esențială: una construiește și încearcă să prevină războiul, cealaltă corupe și distruge”, explică analiștii Bloomberg.

Maia Sandu a transmis vineri un ultim mesaj electoratului înaintea alegerilor parlamentare de duminică, în încercarea de a mobiliza alegătorii să participe la vot și a sublinia cât mai clar miza istorică a alegerilor. „Lucrurile bune se fac cu greu, timp de decenii. Lucrurile rele pot veni peste noi într-o noapte. Acţiunile şi inacţiunile noastre au întotdeauna urmări. Să fim conştienţi de ele şi să ni le asumăm! Moldova este casa noastră. Ea merită mereu timpul şi atenţia noastră. Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeţi la vot, pentru voi şi pentru Moldova”, a afirmat Maia Sandu.

Ads