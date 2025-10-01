Un fost ministru al Apărării cere schimbarea șefului Comisiei parlamentare România-Republica Moldova: "A fost un promotor al narativelor rusești"

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 16:58
238 citiri
Un fost ministru al Apărării cere schimbarea șefului Comisiei parlamentare România-Republica Moldova: "A fost un promotor al narativelor rusești"
Valeriu Munteanu, deputat AUR - Foto Parlamentul României

Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării în Republica Moldova, cere schimbarea din funcție a președintelui Comisiei comune România–Republica Moldova din cadrul Parlamentului României.

Actualul președinte al Comisiei parlamentare este deputatul Valeriu Munteanu (AUR).

Fostul ministru Șalaru cere schimbarea lui din funcție, susținând că Munteanu "a fost un promotor al narativelor rusești" pe timpul campaniei electorale și al alegerilor parlamentare din Republica Moldova.

Anatol Șalaru prezintă această cerere printr-o "Scrisoare deschisă" adresată președintelui Senatului, Mircea Abrudean, și președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

"Vă rog să luați în considerare schimbarea din funcția de președinte al Comisiei comune România–Republica Moldova a domnului Valeriu Munteanu. Domnul Valeriu Munteanu nu are calitatea morală de a reprezenta România în această comisie și, cu atât mai puțin, de a o conduce. În Republica Moldova, acest domn nu are ușile deschise în cadrul Parlamentului și nici nu le va avea vreodată", avertizează Șalaru.

Una dintre acuzațiile aduse lui Munteanu este că, pe timpul campaniei electorale din Republica Moldova, "a fost un promotor al narativelor rusești. A încercat să creeze percepția că România interferează în procesul electoral din Republica Moldova, deschizând astfel ușa propagandei Federației Ruse".

Declarația deputatului Munteanu, potrivit căreia „România nu trebuie să intervină în procesul de alegeri din Republica Moldova”, a fost doar "o încercare de a oferi Federației Ruse un pretext pentru a-și continua războiul hibrid", subliniază Anatol Șalaru.

Parlamentul României are o structură care poartă titlul "Comisia comună pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova". Potrivit datelor publicate pe Internet, președintele Comisiei comune este deputatul Valeriu Munteanu. Din comisie mai fac parte un senator și șapte deputați, din toate formațiunile parlamentare.

Valeriu Munteanu este un politician român originar din Republica Moldova. Fratele lui Valeriu Munteanu este Ruslan Munteanu - fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, în perioada în care Republica Moldova era controlată de oligarhul Plahotniuc.

După cum se știe, însuși președintele partidului AUR, deputatul George Simion, are, în continuare, o interdicție de intrare în Republica Moldova.

Traian Băsescu, despre riscurile unui vot antieuropean în Republica Moldova: "S-ar putea consolida o bază militară anti-NATO, anti-România. Un Kaliningrad"
Traian Băsescu, despre riscurile unui vot antieuropean în Republica Moldova: "S-ar putea consolida o bază militară anti-NATO, anti-România. Un Kaliningrad"
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează că alegerile parlamentare din Republica Moldova, dacă ar plasa pe primul loc partidele anti-europene, ar avea un impact extrem de periculos nu doar...
Președintele Senatului României îi îndeamnă pe cetățenii Republicii Moldova să meargă la vot: "Aveți acum ocazia de a scrie viitorul" VIDEO
Președintele Senatului României îi îndeamnă pe cetățenii Republicii Moldova să meargă la vot: "Aveți acum ocazia de a scrie viitorul" VIDEO
Președintele Senatului României, Mircea Abrudean (PNL), i-a îndemnat pe cetățenii Republicii Moldova care se află pe teritoriul României să meargă să voteze la alegerile din data de 28...
#alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, #Romania Republica Moldova, #comisie parlamentara, #Parlamentul Romaniei, #anatol salaru, #Valeriu Munteanu , #Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Un submarin rusesc risca sa explodeze in stramtoarea Gibraltar. O situatie care aminteste de celebrul caz Kursk
DigiSport.ro
Cosmar pentru "cea mai frumoasa femeie din lume": "Era dezgustator de beat! Mi-a ruinat complet experienta"
DigiSport.ro
A plecat din Romania si a spus totul. Patronul care "cand vine suparat, fug si sobolanii"

Ep. 138 - Nicusor Dan s-a băgat în seamă cu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un fost ministru al Apărării cere schimbarea șefului Comisiei parlamentare România-Republica Moldova: "A fost un promotor al narativelor rusești"
  2. Apare un nou partid în România, FAR. Este înființat de un fost lider sindical, care s-a plimbat prin PSD, AUR și SOS
  3. Cum a fost clasat dosarul DNA al vicepreședintelui Curții de Conturi, Ion Mocioalcă, cu patru zile înainte ca fostul lider PSD să fie numit în funcție
  4. ”Nu ți-e rușine, măi porcule, să-mi zici mie 'zât'? Ce, sunt pisică?” Ședință cu scandal între doi lideri PSD și PNL
  5. Ponta atacă actuala conducere a PSD: ”Cu Sorin Grindeanu, va rămâne la 10-14%”
  6. Radu Mihaiu spune că USR acceptă un candidat comun cu PSD și PNL la Primăria Capitalei, pe Cătălin Drulă
  7. Lider AUR, atac la instituțiile statului. Vrea desființarea CCR: "A devenit doar un instrument de cenzură"
  8. Dosarul alegerilor anulate: există proba implicării Rusiei
  9. Călin Georgescu spune că acuzatorii lui „și-au vândut sufletul și țara pentru o mână de arginți”. Le cere să demonstreze faptele pentru care este cercetat nu sunt false
  10. Premierul Ilie Bolojan și președintele Parlamentului de la Chișinău, întâlnire pentru sprijinul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană