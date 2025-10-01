Un fost ministru al Apărării cere schimbarea șefului Comisiei parlamentare România-Republica Moldova: "A fost un promotor al narativelor rusești"

Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării în Republica Moldova, cere schimbarea din funcție a președintelui Comisiei comune România–Republica Moldova din cadrul Parlamentului României.

Actualul președinte al Comisiei parlamentare este deputatul Valeriu Munteanu (AUR).

Fostul ministru Șalaru cere schimbarea lui din funcție, susținând că Munteanu "a fost un promotor al narativelor rusești" pe timpul campaniei electorale și al alegerilor parlamentare din Republica Moldova.

Anatol Șalaru prezintă această cerere printr-o "Scrisoare deschisă" adresată președintelui Senatului, Mircea Abrudean, și președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

"Vă rog să luați în considerare schimbarea din funcția de președinte al Comisiei comune România–Republica Moldova a domnului Valeriu Munteanu. Domnul Valeriu Munteanu nu are calitatea morală de a reprezenta România în această comisie și, cu atât mai puțin, de a o conduce. În Republica Moldova, acest domn nu are ușile deschise în cadrul Parlamentului și nici nu le va avea vreodată", avertizează Șalaru.

Una dintre acuzațiile aduse lui Munteanu este că, pe timpul campaniei electorale din Republica Moldova, "a fost un promotor al narativelor rusești. A încercat să creeze percepția că România interferează în procesul electoral din Republica Moldova, deschizând astfel ușa propagandei Federației Ruse".

Declarația deputatului Munteanu, potrivit căreia „România nu trebuie să intervină în procesul de alegeri din Republica Moldova”, a fost doar "o încercare de a oferi Federației Ruse un pretext pentru a-și continua războiul hibrid", subliniază Anatol Șalaru.

Parlamentul României are o structură care poartă titlul "Comisia comună pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova". Potrivit datelor publicate pe Internet, președintele Comisiei comune este deputatul Valeriu Munteanu. Din comisie mai fac parte un senator și șapte deputați, din toate formațiunile parlamentare.

Valeriu Munteanu este un politician român originar din Republica Moldova. Fratele lui Valeriu Munteanu este Ruslan Munteanu - fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, în perioada în care Republica Moldova era controlată de oligarhul Plahotniuc.

După cum se știe, însuși președintele partidului AUR, deputatul George Simion, are, în continuare, o interdicție de intrare în Republica Moldova.

